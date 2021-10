Ecco l’età nella quale è più probabile incontrare l’anima gemella

By

Uno studio scientifico ha stabilito che esisterebbe una età in cui aumenta la probabilità di incontrare la propria anima gemella, ed è questa.

Hai trovato la tua anima gemella oppure la stai ancora cercando? Le tue probabilità di fare questo incontro che cambierà tutta la tua vita dipendono dalla tua età. Questa è la conclusione sensazionale di un recente studio condotto sull’argomento.

Tutti nella nostra vita abbiamo cercato o continuiamo a cercare l’amore. Anche quando non vogliamo ammetterlo e persino quando ci rendiamo conto che da soli si sta bene lo stesso, forse anche meglio, continuiamo a rincorrere l’amore, questo sentimento così magico. Se la tua età è quella giusta questo incontro è dietro l’angolo.

Ecco l’età in cui si incontra l’anima gemella secondo la scienza

Credi nell’esistenza di un’anima destinata unicamente a te? Con caratteristiche e personalità che si combinano perfettamente al tuo modo di essere o quasi? Difficile negare che prima o poi, è capitato a tutti di chiederci in quale angolino remoto di questa terra si trovasse la nostra metà della mela, se anche lei ci stava cercando e come fare per incontrarla davvero.

Hai mai riflettuto sul concetto di anima gemella? Un’ anima gemella è semplicemente la persona più giusta per noi. La persona con la quale potremmo riuscire a stabilire degli obiettivi di vita e portarli al termine, come un matrimonio e una famiglia.

Secondo uno studio commissionato dal sito match.com esisterebbe un’età specifica in cui abbiamo più possibilità fare questo grande incontro. Prima di questa età spesso si è troppo giovani, ingenui e si ha voglia di fare esperienze e questo non ci permette di riconoscere la persona giusta, neanche quando la incontriamo.

Dopo questa età potremmo aver collezionato delusioni e fallimenti sentimentali che hanno reso troppo utopistico il concetto di anima gemella e ci mettono in condizione di non credere neppure più nell’esistenza di questa persona.

Di quale età stiamo parlando secondo te?

Lo studio in questione ha esaminato un campione di 2000 persone. A tutti loro è stato chiesto se avessero incontrato l’anima gemella e quanti anni avevano ai tempi di quell’incontro.

I risultati sono stati strabilianti perché quasi la totalità delle donne ha risposto di aver incontrato la propria anima gemella a 25 anni mentre quasi la totalità degli uomini ha risposto di averla incontrata a 28 anni.

Quindi sarebbe questa l’età giusta per questo grande incontro, appena sotto i 30 anni. Un momento della vita in cui abbiamo raggiunto la maturità e abbiamo fatto le nostre esperienze e siamo pronti ad evolvere. A questa età l’incontro con la persona giusta risulta essere molto più promettente di uno stesso incontro in una età diversa.

Altre curiosità emerse dallo studio e dall’analisi di questo campione di 2000 persone: