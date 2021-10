Anticipazioni Una Vita: un clamoroso ritorno cambia tutto

Anticipazioni Una Vita. Ecco cosa accadrà nel quartiere di Acacias questa settimana: un grande ritorno che destabilizzerà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Foto dal Web

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Anticipazioni Una Vita: Mendez torna ad Acacias e destabilizza Genoveva

Importanti anticipazioni di Una Vita. Ecco cosa accadrà nel quartiere di Acacias questa settimana. Il ritorno improvviso di Mendez destabilizzerà Genoveva.

Nuove importanti anticipazioni e trame per la nostra soap opera spagnola preferita, Una Vita. Genoveva Salmeron (Clara Garrido) si troverà infatti ad avere nuovamente a che fare con il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago), il quale era stato allontanato dal quartiere poco dopo la fine del processo sulla morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernadez).

Ovviamente, la donna avrà il timore che l’uomo voglia parlare di tutti i suoi crimini allo “smemorato” marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), motivo per cui cercherà di impedirglielo in tutti i modi.

Come ben sapete, Felipe perderà la memoria (o farà finta di perderla) dopo essere stato in coma a causa dell’avvelenamento subito da Laura Alonso (Agnes Llobet). Appena si risveglierà, l’Alvarez Hermoso darà l’impressione di avere completamente dimenticato gli ultimi dieci anni della sua vita, tant’è che riterrà Ramon Palacios (Juanma Navas) ancora responsabile della morte della moglie Celia (Ines Aldea).

Per puro caso, un giorno Genoveva ritornerà a casa prima del dovuto e troverà il marito intento a chiacchierare con il commissario Mendez. Quest’ultimo specificherà di essere andato lì a trovare Felipe per sapere se si fosse ripreso del tutto dal coma e si mostrerà incredulo nel sapere che il suo amico ha dimenticato li suoi ultimi dieci anni. La Salmeron non si berrà questa spiegazione e, in un teso faccia a faccia, avrà modo di capire che Mendez la ritiene ancora responsabile dell’assassinio di Marcia, nonostante l’assoluzione avvenuta.