Quanti oggetti ci sono in questa foto? Prova a trovarli tutti!

Oggi vogliamo veramente metterti alla prova: che ne dici, ti va di scovare, nel nostro test degli oggetti, tutti quelli che sono nascosti?

Dovrai perdonarci, abbiamo fatto un pasticcio: mentre preparavamo il prossimo test per CheDonna.it abbiamo accidentalmente rovesciato tutto!

Ecco qui, guarda che disastro: tantissimi oggetti tutti ammucchiati insieme, quasi non si riescono a distinguere!

Bene, inutile piangere sul latto versato o chiudere la porta della stalla ora che sono usciti i buoi, no? (E promettiamo anche di smetterla con i luoghi comuni: ci sembrava divertente all’inizio).

Ti va di aiutarci a mettere in ordine?

Test degli oggetti: riesci a dirci quali sono quelli nascosti nell’immagine?

E va bene, dai, certo che ci puoi aiutare a mettere in ordine, non trovi?

Il test degli oggetti, oggi, metterà alla prova le tue capacità di osservazione e non dovrai neanche andare dal tuo oculista!

Nell’immagine qui sopra ci sono “nascosti” otto oggetti, tutti ammucchiati insieme. Noi ti sfidiamo a trovarli tutti: quasi nessuno ci è riuscito al primo colpo!

Dirti il numero degli oggetti, ovviamente, è un grande vantaggio ma è anche un modo per farti fidare di noi. Adesso sai che non ti stiamo tirando nessun tiro mancino!

Ok, adesso sta a te: aguzza la vista e prova a capire quanti e quali sono gli oggetti nascosti nel nostro test d’intelligenza di oggi.

Certo, magari potrebbe volertici l’aiuto di qualche amico per portare a termine la missione; in molti non riescono assolutamente a trovare più di sei oggetti!

Ovviamente, potresti anche voler invece sfidare gli altri a chi riesce a vederne di più: pronti a darvi da fare?

Bene: prendetevi il tempo che volete per provare a risolvere il nostro quiz d’intelligenza di oggi: ovviamente, però, chi risolve prima… vince!

La soluzione è qui sotto: pronti a scoprirla?

La soluzione del nostro quiz d’intelligenza e logica di oggi

Va bene, va bene: non possiamo di certo trattenere la soluzione ancora a lungo, non trovi?

Prima però, te lo dobbiamo chiedere: quanti degli otto oggetti sei riuscito veramente a trovare?

In ogni caso, come puoi vedere, la soluzione è qui sopra: li abbiamo divisi ed ordinati per bene, in modo che tu li possa trovare, con una seconda occhiata, anche nell’immagine sopra.

Sul lato destro dell’immagine puoi notare l’armadio, la lampadina ed il barattolo.

Al centro ci sono il cavallo degli scacchi, il bicchiere e anche gli occhiali.

Sulla sinistra, invece, c’è il ventilatore ed il dado; riesci a vederli tutti quanti?

Possiamo ben dire che chi ha trovato tutti gli oggetti ha veramente un occhio “lungo“: non hai di certo bisogno di andare dall’oculista tu, vero?

Riuscire a trovare gli oggetti, districare le varie “linee” ed individuare le forme anche nella confusione è certamente una qualità da non sottovalutare.

Effettivamente, forse, nella vita sei uno che ci vede veramente chiaro: non hai tempo da perdere e anche se lo hai è perché stai pensando al modo migliore per raggiungere i tuoi obiettivi!

Di certo non ti spaventano le sfide: per risolvere questo quiz e riuscire a scovare tutti gli otto oggetti, hai usato un metodo non indifferente.

Invece di gettarti di corsa alla ricerca, hai fatto con ogni probabilità prima un respiro profondo ed hai affrontato il quesito con calma.

Ecco perché hai trovato tutti gli oggetti e molto prima di chi ha cercato di sbrigarsi: calma, sicurezza e costanza sono le tue parole chiave. Complimenti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.