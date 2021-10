Quando sei indecisa indossa le décolleté e non sbaglierai. Ecco i modelli must-have

Passa il tempo ma décolleté non passano mai, ecco perché restano la scelta perfetta sia per gli outfit da giorno sul posto di lavoro sia un business lunch. Ecco i modelli must-have di stagione.

Esistono scarpe di ogni forma, colore e dimensione ma ci sono due tipologie che restano nei secoli accanto a noi ovvero le sneakers e le décolleté. Oggi ci occupiamo di quest’ultime, soffermandoci sui modelli ed i brand più cool per l’autunno inverno mixando tradizione e novità.

Le décolleté sono fedeli e sempre chic. Scegli tra i must-have di stagione

In un sempre delicato color cipria, le décolleté Slingback di Valentino Garavani in vitello con decorazione VLogo Signature sono un classico che ogni donna in carriera dovrebbe avere. Con un tacco di soli 8cm e la morbidissima pelle, garantiscono comodità per svariate ore ed eleganza diurna come poche altre. Costano 690 euro e sono ormai un continuativo del brand.

Per le più audaci se il modello Blade Golden Globe (650 euro) di Casadei vi sembra eccessivo sotto la luce del sole, si può optare per il Blade basic a 575 euro in scamosciato bordeaux o beige.

Vanno “obbligatoriamente” proposte anche per questa stagione le famose Christian Louboutin pumps So Kate in quanto si potrebbe definire il modello più rappresentativo della maison e quindi un ottimo investimento per voi. Il prezzo è di 575 euro per la tipologia in vernice lucida che in pelle nera opaca.

Tra le più portabili entrano di diritto le Sergio Rossi che con le décolleté a punta Godiva (550 euro) riesce a far sognare anche con un tacco midi di soli 7,5 cm. Se uscite al mattino e tornate la sera dopo cena allora questa è la scelta più azzeccata.

Stuart Weitzman ha due modelli molto chic, il primo, Anny 70, in velluto di seta (disponibile in rosso acceso e blu intenso) a 350 euro ed il secondo Anny 105 in pelle nera allo stesso prezzo. Connubio di femminilità e grinta, sono la rivisitazione di silhouette già viste, ecco perché sono spesso la scelta di celebs internazionali.

Da tenere sempre sotto controllo ci sono poi le collezioni di Salvatore Ferragamo e di Miu Miu per colore, avanguardia e fantasia.

Silvia Zanchi