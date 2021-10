Test: dimmi come sono le tue sopracciglia e ti dirò chi sei

Come sono le tue sopracciglia? Lo sapevi che sono un indicatore della tua personalità? scopri cosa comunica di te la forma delle tue sopracciglia.

Sei curiosa di sapere cosa rivelano di te le tue sopracciglia? Il modo in cui sono o decidi di portarle lancia messaggi precisi a chi ti osserva. Si possono capire molte cose di te a colpo d’occhio, o meglio di sopracciglia.

Secondo una particolare scienza, la fisiognomica, sarebbe possibile capire la personalità di una persona attenendosi semplicemente ai suoi tratti somatici. Oggi ti spieghiamo quali tratti della tua personalità emergono analizzando la forma delle tue sopracciglia.

Test: la forma delle tue sopracciglia racconta chi sei veramente

La fisiognomica si affida all’analisi dell’espressività generata dalla sinergia dei tratti somatici di ogni individuo. L’espressività di un volto rende possibile definire i tratti caratteriali di una persona. Quando pensi all’espressività di un viso cosa ti viene in mente? In realtà non c’è nulla i più espressivo delle sopracciglia! Basta inarcarle per capire che chi abbiamo davanti mostra disappunto. In fondo sono le sopracciglia a determinare il carattere che conferiamo allo sguardo. E’ grazie alla loro forma che appariamo più o meno dolci, determinati, meravigliati e così via…

Ecco cosa rivela di te la forma delle tue sopracciglia:

1- SOPRACCIGLIA ANGOLATE E SPESSE

Se le tue sopracciglia sono angolate significa che sei una persona che sa cosa vuole e come ottenerlo. Sei determinata e valuti attentamente ogni scelta ed ogni possibilità che la vita ti pone davanti. Se l’angolo è molto accentuato significa che sei una persona che tende ad essere aggressiva.

Se sono anche spesse significa principalmente che sei fortunato perché vanno di moda e molte donne sono costrette a mettere mano al portafogli per poterle sfoggiare. Dietro alle Le sopracciglia spesse c’è una donna forte ed autorevole che sa come imporre volere e disciplinare gli altri. Basta un solo tuo sguardo per incutere terrore. Inoltre rivelano che sei una persona molto coraggiosa.

2- SOPRACCIGLIA NATURALI

Se le tue sopracciglia seguono la linea naturale dell’occhio senza forme ed inclinazioni particolari significa che sei una persona caratterizzata da una grande dualità: sei estroversa e razionale allo stesso tempo. Non ti piace eccedere, ne stravolgere, opti per il trucco acqua e sapone e per un look che sappia evidenziare la tua bellezza senza dare nell’occhio. Di solito tieni i piedi ben piantati per terra, lasci agli altri la gioia di fantasticare.

3- SOPRACCIGLIA INCOLTE

Avere sopracciglia incolte significa avere sopracciglia con una forma non ben definita e difficili da disciplinare. Questo tipo di sopracciglia denota che sei una persona ribelle e molto decisa. Non ami molto l’apparenza ma non rinunci a prenderti cura di te stessa e di compiacerti. Sei una persona molto concreta ed affidabile, sai sempre qual è la cosa più giusta da fare.

4- SOPRACCIGLIA CURVE E SOTTILI

Le sopracciglia sottili sono rassicuranti. Chi le porta ha solitamente uno sguardo aperto che favorisce l’empatia perché dona un’espressione accogliente e attenta all’interlocutore. La curvatura delle sopracciglia aiuta in qualche modo lo sguardo a restare concentrato sulla visuale circostante, senza spaziare troppo. Chi ha questo tipo di sopracciglia è sicuramente una persona della quale ci si può fidare. Sai ascoltare e consolare, sei l’amica che tutti vorrebbero.

Se le tue sopracciglia curve sono anche sottili significa che sei una persona con grandi doti artistiche e che ama sognare. L’arte ti aiuta ad essere più comunicativa e a mostrare il tuo lato tenero e dolce.