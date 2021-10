Test dei Mostri | Quello che ti spaventa meno ti dirà che tipo di coraggio hai

Il test dei mostri ti metterà davanti alle paure più diffuse, quelle condivise dalla maggior parte delle persone e che sono gli strumenti principali dei film horror.

I film horror utilizzano spessissimo degli stereotipi, cioè dei mostri, delle situazioni, degli escamotage narrativi che servono a spaventarci.

Il motivo per cui i classici “mostri da film” ci spaventano così tanto, però, è che rappresentano le paure più antiche e profonde del genere umano, anche se ormai siamo abituati così tanto a vedere questo tipo di creature che abbiamo “dimenticato” questo legame.

In realtà però il nostro inconscio lo riconosce e lo avverte lo stesso, reagendo più violentemente ai mostri legati a cose che ci spaventano di più. I mostri che ci spaventano di meno invece sono legati a un certo tipo di coraggio che nel corso della nostra vita siamo riusciti a sviluppare per gestire determinate situazioni.

Questa è l’occasione giusta per scoprire di quali mostri non hai assolutamente paura e come sfruttare al meglio il tuo specifico tipo di coraggio.

Test dei Mostri

Per eseguire questo test dovrai scegliere il mostro che ti spaventa meno. Non basarti sull’immagine, dal momento che abbiamo scelto dei disegni molto carini! Pensa piuttosto a come reagisci quando vedi questi mostri sullo schermo!

1 – Lo Zombie

Lo zombie è un mostro molto debole e lento che insegue gli umani per cibarsi del loro cervello. Si tratta nella maggior parte dei casi di cadaveri rianimati da qualche maleficio e, nei più comuni film dell’orrore, si limitano a inseguire i protagonisti e mangiarli (ammesso che li raggiungano!).

Lo zombie rappresenta la mancanza di intelligenza, il puro istinto e la bestialità. Uno zombie non ha più nulla di umano, si comporta come un animale e non è in grado di eseguire ragionamenti logici.

Se questo è il mostro che ti spaventa di meno significa che nella tua vita hai imparato a ignorare le persone che non ragionano secondo la logica e che attaccano tutti e tutto per pura rabbia oppure per il semplice gusto di litigare. In pratica gli zobie di oggi si sono trasferiti sui social e che tu sei molti più avanti della maggior parte delle persone: li ignori completamente! Insegnaci come fai e come hai sviluppato il coraggio razionale!

2 – La Mummia

Nei film dell’orrore la mummia rappresenta l’antico passato. Il ritorno della mummia tra i vivi avviene sempre nel momento in cui i protagonisti fanno qualcosa per attivare la maledizione e attirare la vendetta della mummia, che tenterà in ogni modo di ucciderli se non rimedieranno al loro errore.

Se la mummia non ti spaventa nemmeno un po’ significa che hai imparato che il passato è passato e che può influenzare il presente solo fino a un certo punto.

Sei una persona che pensa solo ed esclusivamente con la sua testa e che non si cura affatto di quali siano le regole scritte nella pietra o tramandate nella tradizione. Le vecchie regole si seguono solo se funzionano: se non funzionano vanno cambiate.

Questo attirerà su di te la rabbia dei tradizionalisti? Risulterai una persona scomoda e scandalosa? Non te ne frega nemmeno un po’, perché il giudizio degli altri non ti interessa! Brava, il tuo è il coraggio della rivoluzionaria!

3 – Il Vampiro

Anche se oggi è un po’ difficile capirlo rispetto agli anni in cui il Vampiro fece la sua comparsa nei romanzi e nelle sale cinematografiche, il Vampiro è una figura strettamente legata alla seduzione.

Il Vampiro rappresenta infatti il maschio predatore che usa e sfrutta le donne fino a distruggerle e a ridurle completamente al suo servizio, privandole della loro volontà, della loro forza e quindi della loro indipendenza.

Per questo motivo se il mostro di cui hai meno paura è in assoluto il Vampiro significa che il tuo coraggio è emotivo. Nella tua vita hai imparato a essere una donna indipendente dal punto di vista emotivo e sentimentale.

Probabilmente sei incappata in un uomo che ha cercato di sviluppare in te una dipendenza affettiva e ti sei ripromessa di non cadere mai più in una trappola del genere, ma non importa il come. L’importante è che oggi non ti lasci più fregare dai seduttori bugiardi e maligni!

4 – Il fantasma

Nei film dell’orrore il fantasma è generalmente quella presenza maligna di cui non ci si riesce a liberare e che infesta gli ambienti o perseguita le persone per anni e anni. Il motivo per cui i fantasmi continuano a tormentare i vivi generalmente è sempre lo stesso: hanno subito un torto e hanno assolutamente bisogno di vendicarlo per poter riposare in pace.

Se la creatura dell’orrore che ti spaventa di meno è il fantasma significa che sei in grado di prenderti la piena responsabilità delle tue azioni. Sei perfettamente consapevole che ogni azione ha una conseguenza sul presente e che, per questo motivo, prima o poi dovrai gestire quella conseguenza.

La cosa non ti spaventa affatto. Al contrario: sei sempre perfettamente consapevole di quello che ogni azione comporta e non agisci mai alla leggera, ignorando ciò che le tue scelte potrebbero significare per la tua vita o la vita degli altri. Questo ovviamente significa anche che sai sempre come gestire le situazioni che ti si pongono davanti e che non perdi mai il controllo. Si può dire che hai il coraggio delle tue azioni!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.