Cosa vedi in questo dipinto? Scopri quanto sei aggressivo con il nostro test

Che ne dici, ti va di provare il nostro test dell’aggressività? Scopriamo quanto sei capace di infiammarti grazie a questo dipinto!

Dai, tanto lo sapevi già: non puoi di certo goderti un dipinto su CheDonna.it senza immaginare che… ti stiamo già analizzando per bene!

Il quadro in questione di oggi è una scena realizzata da Oleg Shuplyak, un artista ucraino che dipinge opere decisamente surreali.

Oggi, abbiamo preso in prestito un suo dipinto per cercare di scrutare all’interno della tua anima: che ne dici, ti va di dirci che cosa hai visto?

Test dell’aggressività: dicci che cosa vedi prima nel dipinto e ti sveleremo quanto sei aggressivo

Quanto credi di essere aggressivo?

Ehi, tranquillo, non agitarti e non metterti ad urlare! Se la tua prima risposta a questa domanda è già la rabbia forse non dovresti neanche fare il test!

Va bene, dai, non vogliamo assolutamente discriminarti: puoi ancora redimerti dicendoci che cosa hai visto nel nostro test di oggi!

Guarda pure l’illustrazione realizzata da Oleg Shuplyak e dicci che cosa ti è saltato immediatamente agli occhi.

Potrebbero essere i due uomini che si sfidano a duello oppure la fisionomia del volto di una donna?

Ma… ehi, c’è ancora qualcos’altro nascosto nel nostro dipinto di oggi! Il “naso” della donna, infatti, è un’altra figura femminile in piedi mentre la “bocca” è formata… da due mani!

Incredibile: ma quanti altri soggetti si nascondono in questa illustrazione?

Dai, tranquillo: per ora li abbiamo trovati tutti. Noi, però, vogliamo solo sapere qual è il primo elemento che ha colpito il tuo cervello.

Pronto a scoprire quanto sei aggressivo? Ecco i responsi!

I responsi del test della personalità: scopriamo se e quanto sei aggressivo

un duello : spada, cilindro ed un duello di altri tempi. Inutile dirti che, per te, l’elemento più preponderante è proprio questo duello!

Lo sappiamo che credi di essere aggressivo perché hai visto un duello in piena regola , come si usava fare nell’800 e, invece, abbiamo una sorpresa per te.

Non sei assolutamente aggressivo… anzi!

Il duello , infatti, rappresenta una vera e propria metafora del confronto , della discussione e della vita . Diteci voi se c’è un simbolo più zen di questo!

(Ok, va bene: sicuramente un simbolo più zen c’è, siamo d’accordo). Aver visto il duello vuol dire che sei una persona preparata al confronto , pronta a metterti in gioco ed aprirti con gli altri nel dialogo .

Sei quanto di più lontano dall’aggressività ; e tu che credevi di essere il più cattivo!

Ma che cosa vuol dire questo volto nel nostro test dell’aggressività? Il nostro viso è, generalmente, considerato come un simbolo della manifestazione del mondo visibile.

Il volto è quello che mostriamo ma anche quello che vediamo: è l’elemento che ci riconduce alla realtà, quello che parla di noi. Non vogliamo di certo dirti che sei una persona aggressiva ma, di certo, sei una persona che ha una forte concezione di sé nel mondo.

Quando senti che qualcuno ti mette in dubbio, che cerca di spostarti dal tuo ruolo di “protagonista” diventi, però, decisamente irascibile. Se hai visto il volto ci hai svelato che… beh, puoi essere un poco aggressivo quando vieni provocato!

la figura di donna in piedi : hai visto per prima la figura della donna in piedi, il “naso” nel volto più grande.

Per te, così al centro dell’immagine e ben delineato, questo è l’elemento preponderante del disegno!

Bene, allora dobbiamo dire che ti abbiamo “ beccato “: sei tu il vero aggressivo !

No, dai, non vogliamo offenderti (e neanche farti arrabbiare). Sei una persona che ha una concezione di sé piuttosto forte . Una figura eretta, rappresenta quasi tutta l’umanità : stare su due gambe è quanto distingue gli uomini dagli animali, no?

Sei decisamente orgoglioso , consapevole delle tue capacità e non ti senti secondo a nessuno. Può capitare che tu faccia mostra di arroganza e aggressività più degli altri: che puoi farci, però, se sei fiero di te?

La simbologia delle mani, generalmente, viene associata al significato di pace. Ci si stringe la mano proprio per comunicare questo, sono strumenti con i quali possiamo entrare in connessione e contatto con gli altri, per aiutare e sostenere.

Non dimenticare, però, che le mani sono un simbolo di pace che passa attraverso il potere.

Questo vuol dire che non sei una persona aggressiva, questo no, ma che la tua pace e la tua calma l’hai conquistata grazie proprio al tuo potere.

Sei una persona che sa quello che vuole e che ha ottenuto la sua pace grazie alle proprie capacità. Meglio non stuzzicarti, però!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.