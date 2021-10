I segni più dipendenti dagli altri: scopriamo insieme la classifica

Scopriamo immediatamente se sei uno dei cinque segni più dipendenti dagli altri: meglio prevenire che curare, non credi?

Ehi, non fare quella faccia: certo, saper riconoscere che abbiamo bisogno degli altri nella vita è una buona qualità ma dipenderne… forse non così tanto!

Dicci la verità: ti è mai capitato di incontrare qualcuno che è proprio incapace di passare anche solo una serata a casa, da solo con i propri pensieri?

Anzi, andiamo ancora più a fondo: non è che sei tu la persona che ha paura di stare da solo e che fa di tutto per stare insieme agli altri?

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di indicarci quei segni zodiacali che proprio non possono essere lasciati da soli e che arrivano a compiere gesti veramente eclatanti pur di non dover passare anche solo un minuto senza compagnia.

Chissà se sei tra loro?

I segni più dipendenti dagli altri: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Va bene, è ancora presto per fare questa domanda ma sappiamo che al solo leggerla, nonostante tu abbia mesi per organizzarti, ti viene la pelle d’oca.

“Che cosa fai a Capodanno?” ma anche “Che cosa fai a Natale” oppure “Con chi festeggi il tuo compleanno?”.

Se tutti abbiamo sempre l’ansia rispetto a questi grandi avvenimenti annuali e, in queste occasioni, ci chiediamo veramente chi siamo e chi sono i nostri amici, pensa che c’è gente che si fa le stesse domande… anche solo di venerdì sera!

Di chi parliamo? Ah ma di tutte quelle persone che rientrano nei segni zodiacali più dipendenti dagli altri.

Non potete chiedergli di passare anche solo cinque minuti da solo, figuriamoci un’intera nottata!

Hai presente quell’amico che si presenta a casa tua senza essere invitato oppure che decide di venire con te ad una cena dove non conosce nessuno?

LEGGI ANCHE –> Scopri se sei uno dei cinque segni più estroversi dello zodiaco

Bene, potrebbe non essere solo una persona estremamente estroversa ma anche, più semplicemente, un vero e proprio dipendente… dagli altri!

Invece di stare da solo, chi ha questo tipo di dipendenza, cerca ossessivamente il rapporto con gli altri. Curioso di scoprire la classifica dell’oroscopo a riguardo?

Scopriamo insieme le prime cinque posizioni: magari, se sei in classifica, puoi trovare nuovi amici tra i classificati in modo… beh, da non rimanere mai da soli!

Leone: quinto posto

I nati sotto il segno del Leone nella classifica dei segni zodiacali più dipendenti dagli altri? Ebbene, la risposta è assolutamente sì.

Come farebbero, infatti, a sopravvivere senza le attenzioni altrui?

I Leone sono persone che hanno estremamente bisogno degli altri. Magari per comparazione, per sfida o semplicemente per avere qualcuno che li ammiri. Impossibile separarli dal gruppo. I Leone adorano essere al centro… dell’attenzione e delle vite degli altri!

Pesci: quarto posto

Cari amici dei Pesci: sapete benissimo che dovreste trovarvi più in alto in questa classifica ma, fortunatamente per voi, ci sono altri segni più dipendenti dagli altri di voi.

Non che questa sia una buona notizia, sia chiaro!

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone che hanno veramente bisogno degli altri per andare avanti durante la giornata. Per questo motivo, quindi, spesso si circondando di relazioni tossiche o malate, senza far caso alle persone che hanno intorno. Quello che serve ai Pesci, infatti, è un circolo di supporto, avere sempre qualcuno vicino!

I Pesci sono le tipiche persone che, appena possono o hanno qualcuno su cui contare, spesso vi voltano le spalle. Poi tornano sempre ma di certo è proprio un atteggiamento sano, vero?

LEGGI ANCHE –> I segni più fedeli quando si innamorano: ecco chi c’è in classifica

Gemelli: terzo posto

Mettiamo i nati sotto il segno dei Gemelli solo al terzo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi. Il motivo lo sapete bene, cari Gemelli: potete essere veramente dipendenti dagli altri… per alcuni periodi!

I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono persone che non risparmiano di certo le altalene emotive agli altri e la loro dipendenza dalle persone è decisamente… oscillante!

I Gemelli, infatti, passano lunghi periodi a cercare di diventare co-dipendenti con le persone a cui tengono di più. Quando stabiliscono una connessione, generalmente poco sana con gli altri, succede che, improvvisamente, i Gemelli spariscono.

La loro dipendenza dagli altri ha molto a che vedere con la validazione esterna e poco con i sentimenti. Attenti!

Ariete: secondo posto

Anche gli Ariete sono persone decisamente dipendenti dal rapporto con gli altri. Come non potrebbero?

Senza gli altri, infatti, gli Ariete sono persone senza scopo o prospettiva, senza idee e senza energie.

Non si tratta di un atteggiamento sano, cari Ariete, dovrete pur riconoscerlo!

Visto che gli Ariete sono fini conoscitori dell’animo umano, capita spesso che i nati sotto questo segno siano particolarmente “dipendenti” dal gruppo.

Da soli si sentono vulnerabili, hanno paura di pensare troppo e di rovinare le proprie possibilità di successo.

In mezzo agli altri, invece, i nati sotto il segno dell’Ariete sentono di avere più possibilità. Possono passare inosservati se vogliono, raccogliere informazioni utili e emergere, magari passando anche sugli altri, appena ne hanno bisogno. Sono persone complicate: meglio gestirle con calma!

LEGGI ANCHE –> I segni più meteoropatici dello zodiaco: ci sei anche tu tra loro?

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni più dipendenti dagli altri

Cari amici della Bilancia, forse è il caso che vi fermiate un attimo a riflettere sulle vostre scelte in fatto di amici.

Non offendetevi e non prendetevela a male: sappiamo benissimo che avete buone intenzioni ma anche che vi trovate al primo posto della classifica di oggi… perché non fate altro che “dipendere” dagli altri!

La Bilancia, infatti, è un segno che si preoccupa molto di risultare sempre compiacente e simpatico a tutti. Non si fa domande sul perché: la Bilancia agisce in questa maniera e basta e finisce, quindi, per avere una vita sociale decisamente piena.

Avete bisogno di aiuto per un trasloco? Ci pensa la Bilancia! C’è una cena di vostri amici e non sapete con chi andare? Vi accompagna la Bilancia! Come? Avete programmi che non includono la Bilancia? Troppo tardi, la Bilancia è già qui!

Terrorizzati dalla solitudine, sempre tesi a dimostrare che stanno passando la migliore delle giornate possibili, incapaci di rimanere da soli con i propri problemi o i propri pensieri… i nati sotto il segno della Bilancia sono veramente dipendenti dagli altri!

Per questo motivo, quindi, possono diventare anche molto pericolosi: fate attenzione quando li introducete nella vostra vita! Rischiate di non vederli più andar via.