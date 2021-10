L’ outfit perfetto per te in base al tuo segno zodiacale

Ogni segno astrologico ha una personalità propria. Scopri quale outfit si addice di più a te in base al tuo segno zodiacale.

Come ti piace vestire, cosa non può mancare nel tuo guardaroba? Secondo gli astri le tue scelte in fatto di look potrebbero dipendere dalla tua appartenenza astrologica. Scopri quale outfit ha pensato per te l’esperto astrologo in base al tuo segno zodiacale. Ha indovinato il tuo stile?

Ogni donna è unica e usa tutto ciò che ha a disposizione per esaltare la sua femminilità compiacersi o semplicemente comunicare qualcosa. Look e personalità viaggiano di pari passo. La tua discendenza astrologica ha pensato ad un particolare outfit per te, scopri il tuo look ideale!

Come ti dovresti vestire secondo il tuo segno astrologico? Scopri l’outfit perfetto

Ariete

La donna Ariete è impulsiva e determinata. Per quanto riguarda lo stile ama apparire autoritaria ma senza apparire. Di sicuro non è una donna che asseconderà la moda del momento ma preferisce preservare il suo stile distintivo. Nel tuo armadio non possono mancare i tubini neri.

Toro

La donna Toro è molto testarda e pratica. Il suo stile ideale è il casual-chic, ti piace indossare abiti comodi ma non vuoi non esaltare la tua bellezza. Nel tuo armadio non possono mancare jeans aderenti e sneakers.

Gemelli

La donna gemelli per molti ha una duplice personalità. In realtà è lunatica e cambia spesso e repentinamente idea su tutto. Ha un carattere solare e positivo e ama le feste ed il divertimento. Anche il suo stile riflette la sua dualità, nel senso che non ama attenersi ad un unico stile ma preferisce essere stravagante. Nel suo armadio troverai abiti comodi ed eleganti ma anche abiti molto fashion con tacchi vertiginosi. La donna gemelli sa come usare gli accessori per ottenere un effetto wow.

Leone

La donna Leone vuole apparire sempre. Il suo stile deve necessariamente essere abbagliante ed attirare apprezzamenti. Nel suo guardaroba troverai senz’altro abiti esuberanti che usa sapientemente per ottenere look tanto diversi ma tutti di successo. Cosa nasconde nell’armadio? abitini e minigonne sexy, abiti con stampe audaci e non resta mai a secco di accessori.

Vergine

La donna Vergine si potrebbe descrivere come una forza tranquilla. Impossibile non notare le note di contrasto che caratterizzano tutta la sua vita e anche il suo stile. Per lei ci vogliono abiti funzionali, ma non troppo. Nel suo armadio troverai tutto ciò che le serve per essere femminile e molto curata. La sua estrema precisione le fa suddividere abiti e accessori in gradazioni di colori. Non può non indossare abiti coordinati e predilige colori chiari o pastello.

Bilancia

La donna bilancia è una donna che desidera che tutti capiscono a prima vista quanto lei sia innovativa. Le sue idee sono come il suo stile, creativo e all’avanguardia. Di solito la donna bilancia lancia nuove mode, nessuna è più abile di lei nel mescolare capi femminili con capi androgini. Nel suo armadio troverai capi che nessuno oserebbe indossare mai.

Scorpione

La donna Scorpione sprizza energia. Per lei servono capi che assecondano questo sprint. Il suo stile deve rispecchiare il movimento e il suo carattere grintoso. Anche se veste completamente di nero il suo aspetto risulterà molto originale e raffinato. Gli accessori sono il suo punto di forza: scarpe, occhiali da sole e anelli e bracciali meravigliosi.

Sagittario

La donna Sagittario è pulita, leale, onesta. La semplicità governa la sua vita e anche il suo stile. Nel suo armadio non troverai nulla di insolito, solo capi femminili e classici, predilige colori vivaci e abiti con stampe.

Capricorno

La donna Capricorno non ama apparire ma ha sempre bisogno di conferme. Quindi il suo stile non può non essere ricercato, capi semplici ma sofisticati. Da un tocco al suo outfit per renderlo distintivo. Segue le tendenze ma non troppo. Nel suo armadio troverai oggetti che non potranno non catturare lo sguardo quando vengono indossati.

Acquario

La donna acquario ama la libertà e tutto ciò che non è ordinario. Di sicuro non sceglie cosa indossare per piacere agli altri ma per compiacere se stessa. Questo è il motivo per il quale nel suo armadio troverai abiti insoliti, non alla moda. La donna acquario è una donna che osa, nessuno come riesce a combinare diversi colori vivaci o abiti dal taglio stravagante e renderli davvero armoniosi.

Pesci

La donna Pesci è una donna sognatrice. Ha una vena creativa molto predominante, il suo stile è un pò bohémien! Adora tutto ciò che è morbido e non segna le curve. I suoi capi sono molto raffinati. La donna pesci ama apparire ma organizza perfettamente il suo look affinché sia eccentrico e sobrio al tempo stesso.