Test del Make Up | Quanto sei timida e quanto sei sicura di te?

Il test del make up probabilmente ti stupirà: potresti rimanere infatti molto sorpresa da quello che emerge analizzando le tue abitudini beauty.

Nel pensiero comune una donna che tende a truccarsi molto o comunque molto spesso è una donna estremamente estroversa e sicura di sé. Al contrario, una donna che tende a truccarsi molto poco o molto di rado sembrerebbe molto timida e incapace di apparire al meglio. Le cose stanno davvero così?

Tutte sappiamo però che, quando si tratta di donne, niente è mai così semplice e niente è mai “o bianco o nero”. Probabilmente tu stessa hai un’idea non proprio esatta di te stessa e questo potrebbe portare degli squilibri tra ciò che vedono gli altri e ciò che tu stessa pensi di te.

Questo test ti aiuterà a fare chiarezza proprio su questo punto e a capire come puoi fare in modo che ciò che gli altri vedono all’esterno sia esattamente ciò che tu vuoi trasmettere.

Test del Make Up

Per fare questo test dovrai scegliere l’opzione che ti definisce meglio oppure, se sei indecisa, dovresti chiederti se ti senti più a tuo agio completamente struccata o con un make up molto curato?

1 – Make Up Victim

Una make up victim è una donna estremamente informata sulle ultime tendenze e che padroneggia benissimo tecniche, colori e prodotti, quasi come se fosse una vera e propria professionista.

Oltre a essere in grado di eseguire make up perfetti su se stessa (e a volte anche sugli altri) sa anche come sfruttare il make up per correggere i piccoli difetti del viso oppure le parti di sé che non le piacciono particolarmente.

Anche se “make up victim” non ti descrive, ma sei comunque una donna che non esce mai di casa senza almeno un filo di trucco, puoi scegliere comunque questa opzione.

Se ti senti più a tuo agio truccata significa che sei una donna dagli standard molto alti e che si impone di dare sempre il meglio oppure di essere sempre al meglio in ogni occasione. Se c’è una cosa che non tolleri è l’idea che qualcuno possa descriverti come sciatta, pigra o poco curata.

A seguito di una riflessione superficiale si potrebbe pensare che sei una donna estremamente sicura di te,ma in realtà le cose stanno molto diversamente: sei una donna che pone costantemente sotto giudizio le proprie azioni e le proprie “performance”.

Pretendere sempre il meglio da se stessi, però, non è sempre indice di sicurezza. Al contrario indica una profonda insicurezza, poiché si ha necessità di validazione da parte degli altri. Per “sentirsi abbastanza” si ha bisogno della costante approvazione degli altri e di se stesse.

Ovviamente questo non significa che in assoluto tu sia una donna insicura: significa che nella tua vita vedi i tuoi “punti deboli” e preferisci lavorare sodo per correggerli e trasformarli in punti di forza.

2 – Acqua e Sapone

Nella società di oggi le donne cominciano a truccarsi in età sempre più giovane perché desiderano disperatamente aderire ai modelli estetici più in voga del momento.

Le persone che si sentono a proprio agio senza trucco sul viso sono davvero l’eccezione che conferma la regola. In genere le donne che preferiscono non truccarsi sono trattate con un po’ di sospetto da parte delle altre donne o, peggio ancora, sono apertamente criticate.

Spesso si pensa anche che le donne acqua e sapone sono quelle che vogliono essere notate il meno possibile e che, per questo motivo, non si vestono e non si truccano in maniera appariscente.

Da questo rapido quadro emerge che, contrariamente a quanto si pensi, le donne acqua e sapone hanno un carattere molto forte, non amano frapporre filtri tra se stesse e il mondo esterno e vogliono essere amate e apprezzate esattamente per ciò che sono, non per ciò che appaiono dopo aver passato un’ora davanti allo specchio.

Spesso devono affrontare giudizi crudeli da parte delle persone che le circondano e possono attraversare momenti davvero difficili, soprattutto durante l’adolescenza. Se da adulte scelgono di rimanere acqua e sapone è perché sanno esattamente chi sono e non sentono il bisogno di avere continuamente l’approvazione altrui per credere in se stesse. Inoltre, non truccarsi attira l’attenzione piuttosto che il contrario: quindi non truccarsi, da adulte, significa voler continuare a tenere i riflettori puntati su di sé (nel bene e nel male, naturalmente!).

Cosa significa essere una donna acqua e sapone? Significa spesso essere perfettamente serene e in pace con se stesse, a volte sopra le righe e anche un po’ strafottenti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.