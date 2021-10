Test di logica e immagine: sai riconoscere la piramide dall’alto?

Oggi ti proponiamo il test di logica della piramide che ha a che fare con l’Egitto! No, dai, scherziamo: non dovrai decifrare geroglifici, tranquillo!

Pensi davvero di essere una persona capace di ragionare con logica e di mettere a lavoro il tuo cervello senza problemi?

Bene, allora abbiamo il test perfetto per te. Oggi vogliamo veramente metterti alla prova mostrandoti… questa piramide.

No, tranquillo, non torneremo indietro nell’Antico Egitto e non dovremo affrontare mummie risorte, traduzioni di geroglifici o antiche maledizioni che si sprigionano alla rottura di un sigillo.

Vogliamo solo sapere quanto sai ragionare: che ne dici, ti va di giocare con noi?

Test di logica della piramide: scopriamo quanto è “logico” il tuo cervello

La piramide che ti proponiamo per il nostro test di logica di oggi è una piramide decisamente poco… egizia.

Come vedi, infatti, si tratta di una piramide tridimensionale con i lati colorati, tutti di tonalità diverse.

Quello che vogliamo sapere da te, per mettere alla prova la tua capacità di ragionamento ed il tuo cervello, è come dovrebbe risultare questa piramide vista dall’alto.

La risposta ti sembra semplicissima, non è vero?

Allora non avrai problemi a scegliere una delle quattro opzioni che trovi “elencate” al di sotto, vero?

Prova a sfidare il tuo cervello e cerca di dare la risposta giusta nel meno tempo possibile.

Immagina di alzarti in piedi e di guardare la piramide dall’alto: quale, tra le quattro opzioni che vedi, è quella giusta?

Più velocemente saprai rispondere a questo quesito e più potremmo dire che la tua capacità di ragionamento e di logica è affilata.

Certo, la domanda sembra semplice ma, in realtà, appena ti approcci alle linee colorate ed alla loro disposizione improvvisamente le tue certezze iniziano a traballare.

Prima di svelarti la risposta ti lasciamo ancora qualche secondo: allora, sei certo di star per scegliere il numero giusto per dirci come credi che risulterebbe la nostra piramide vista dall’alto?

La soluzione del nostro test di logica e intelligenza

Va bene, va bene: non vogliamo tenerti ancora di più sulle spine.

Ecco la soluzione!

La risposta giusta, tra le quattro che ti abbiamo proposto, è la numero tre. Ecco come sembrerebbe la piramide se tu ti alzassi in piedi!

Devi immaginare di guardare la piramide… da dietro. Alzandoti e potendo sovrastarla, infatti, vedresti i lati verde e rosso sul “davanti”, rispettivamente a destra e a sinistra.

(Al contrario, quindi, di come li vedi guardando la piramide mentre è giù). Tutto il resto, quindi, segue in maniera logica.

Avevi indovinato la giusta prospettiva oppure ti sei lasciato ingannare dal mix di colori e linee?

Tranquillo: questo è un test fatto per divertirsi e di certo non per valutare le tue capacità logiche… nella vita reale!

Se, però, hai indovinato la risposta giusta in pochi istanti non possiamo far altro che farti i nostri complimenti.

Evidentemente sei una persona con un occhio veramente fino per i dettagli, che non lascia niente di inosservato.

Più di tutto, però, sei una persona capace di affrontare i problemi, che non si scoraggia mai e che, prima di fare qualsiasi cosa, si prende un attimo per calmarsi e valutare la situazione.

Insomma: sei un vero 007! Complimenti!