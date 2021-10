I segni zodiacali più stalker: ehi non è che sei in classifica?

Ehi, noi ovviamente speriamo che tu non sia nella classifica dei segni zodiacali più stalker ma non si sa mai. Meglio controllare, no?

Il profilo Instagram del tuo fidanzato non ha segreti per te ma, insieme a lui, anche quello dei suoi amici, delle sue ex e degli ex delle due ex.

Ehi, non vogliamo di certo metterti alla berlina perché ti piace curiosare sui social network! (A chi non piace, dai, ammettiamolo).

Quello che vogliamo sapere oggi è se, per caso, rientri nella classifica dei cinque segni zodiacali che possono… ehm, diciamo così, oltrepassare il segno.

Non è che, sotto sotto, sei una vera o vero stalker?

I segni zodiacali più stalker: ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Va bene, magari non ti sei mai nascosta dentro un cespuglio, con un binocolo ed un lungo impermeabile a coprirti completamente, questo te lo riconosciamo.

(O, quantomeno, speriamo proprio che sia così: altrimenti dovresti davvero farti qualche domanda, non trovi?).

Conoscerai anche tu, però, qualcuno che si lascia prendere la mano e finisce per diventare veramente ossessionato dalle persone che gli piacciono.

Magari non si tratta neanche del partner o di un possibile tale: gli stalker possono diventare ossessivi con amici e familiari o anche conoscenti, seguendoli e copiandoli in tutto!

Oggi abbiamo deciso di chiedere all’oroscopo se, per caso, ci sa indicare quali sono i cinque segni zodiacali più stalker.

La classifica è qui: sta solo a te avere il coraggio di sfogliarla e vedere se per caso ci sei tu (o magari il tuo migliore amico od il tuo partner) tra le prime posizioni!

Pesci: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Ebbene sì, cari Pesci, dovete ammetterlo: siete veramente degli stalker quando vi ci mettete!

I nati sotto questo segno, infatti, sono capacissimi di “fingere” un savoir-faire veramente eclatante. (E, a forza di fingere, spesso riescono a diventare veramente indifferenti).

Nel mentre, però, i Pesci si fingono al di sopra di tutto capita anche che non possano fare veramente a meno di spiarvi.

Scrutano il vostro profilo social cento volte al giorno, guardano tutti i commenti ed i like che mettete, osservano con attenzione profili di familiari ed amici.

Insomma: non si fanno di certo scrupoli!

Cancro: quarto posto

Cari amici nati sotto il segno del Cancro, di voi potremmo dire che siete dei veri e propri stalker emotivi.

No, non fate quella faccia: sapete benissimo che, per voi, indovinare esattamente qual è la precisa emozione che prova la persona che avete vicino è fondamentale!

Anzi, di più: è il vostro gioco preferito!

Il Cancro, infatti, non riesce a lasciare agli la possibilità di esprimersi o di sperimentare le proprie emozioni in autonomia. Devono sempre indovinarle prima degli altri grazie al proprio continuo e costante stalking emotivo (e anche pratico).

Insomma: il Cancro saprà prima di voi chi vi piace e perché, chi non vi piace e che cosa vi ha fatto. Non potete dirgli niente di nuovo: sanno veramente già tutto quanto!

Ariete: terzo posto

Come? Gli Ariete sono degli stalker? Beh, ovviamente dobbiamo dirvela tutta: i nati sotto il segno degli Ariete sono persone veramente brave a fare stalking e… non farsi scoprire!

(Esattamente come fanno gli stalker professionisti).

I nati sotto il segno dell’Ariete, infatti, sanno veramente tutto di tutti e non hanno neanche paura di correre dei rischi per scoprire gli affari degli altri.

Gli Ariete sono decisamente impiccioni ed infilano il naso veramente dappertutto: conoscono a memoria ogni piccola relazione, sanno decifrare qualsiasi gesto o sguardo.

Con loro, dobbiamo dirvelo, non sarete mai veramente al sicuro: non hanno problemi a curiosare in diari, messaggi, a leggere conversazioni di nascosto o, addirittura, a pedinarvi per strada per scoprire dove andate!

Bilancia: secondo posto

Cari amici sotto il segno della Bilancia, è inutile che facciate finta di niente o che cerchiate delle scuse.

Sapete benissimo di essere degli stalker: vorremmo dire che non c’è niente di male in questo ma, come ben immaginate, ovviamente qualcosa di male c’è.

Non trovate?

I nati sotto il segno della Bilancia sono dei veri e propri osservatori, nel senso sia figurativo che letterale della parola!

La Bilancia, infatti, non manca mai di registrare ed annotare quali sono le particolarità degli altri, quelle che vuole copiare o che le servono per “spuntare” in mezzo agli altri.

I nati sotto questo segno sono fatti così: si tratta tutta di una esasperazione della loro voglia di essere sempre apprezzati da tutti!

La Bilancia, infatti, sceglie quasi sempre di diventare la vostra copia-carbone: vi copia i vestiti, lo stile, il modo di parlare, il piano alimentare e se può anche il fidanzato.

Fate attenzione quando vi rapportate con una Bilancia: rischiate di diventare un vero e proprio duo di copia e incolla!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più stalker dello zodiaco

Cari amici nati sotto il segno dei Gemelli è giunta l’ora di ammettere la verità: per quanto facciate finta di niente e vi comportiate come se non vi importi degli altri… siete dei veri stalker!

Principalmente (ed ovviamente, ci viene quasi da dire) siete stalker con le persone a cui tenete di più.

Sappiamo benissimo che, visto il vostro modo di comportarvi decisamente ballerino, vi capita spesso di essere stalker di molteplici persone e magari in periodi continui e confusi della vostra vita!

Siate onesti, però: sbirciate il cellulare del partner, avete profili social silenziosi dove non pubblicate mai niente ma che usate per vedere like e commenti e, in generale, siete sempre pronti a guardare di sottecchi, a carpire di soppiatto qualcosa.

Sapete qual è il risultato, vero? I Gemelli, oltre a non avere molta fiducia negli altri e a non ispirarne assolutamente nelle persone che li circondano, sono spesso molto soli.

Il loro modo di fare respinge gli altri, che si sentono sempre spiati e giudicati: cari Gemelli ma non sarebbe meglio lasciare che gli altri vivano la loro vita?