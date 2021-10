Tre piatti con il radicchio rosso come protagonista assoluto per rimanere leggeri mangiando con gusto. Non ci sono segreti, ma solo buona cucina

Tre ricette, un ingrediente che le unisce e una spesa che diventa anche più facile da fare. L’autunno è anche la stagione del radicchio, non solo quello trevigiano, che con il suo sapore delicato e croccante al tempo stesso conquista tutti.

Inserirlo nella dieta quotidiana è un mossa vincente e molto pratica, anche percgé si presta a tanti piatti.

Nel nostro menù della domenica partiamo con una buonissima torta salata da servire come antipasto, un risotto morto delicato e un’insalata sfiziosa. Preparatevi, ci sono tre piatti da cucinare.

Rotolo di pasta sfoglia con radicchio, formaggio e pinoli

Un piatto unico con pochi ingredienti e le mosse giuste. La base è il radicchio rosso trevigiano, insieme ad un formaggio a pasta filata, ai pinoli e ad un rotolo di pasta sfoglia (oppure brisée). E tutto quello che dovete cuocere, è il rotolo, perché potete tranquillamente mettere le foglie di radicchio lavato e tagliato direttamente nella pasta sfoglia senza passarlo in padella. In passaggio abbastanza rapido in forno, lasciate intiepidire per non far rompere le fette e servite.

Risotto affumicato con radicchio e speck, vediamo la ricetta

Il nostro primo piatto della domenica è risotto affumicato, condito con radicchio, speck e provola. La particolarità di questa ricetta, che vi mostriamo con un tutorial, è nel servizio. Un modo carino di portarlo in tavola, tutto da scoprire.

Insalata con zucca, radicchio, cipolle e aceto balsamico: secondo light

Come secondo, ecco un’insalata tipicamente autunnale. Tutte verdure di stagione, a cominciare dal radicchio e dalla zucca, per un incrocio di consistenze delicato ma al tempo stesso anche molto saporito.

Zucca cotta in forno, cipolle tagliate a spicchi e cotte a vapore, radicchio tagliato e cotto in padella. Poi la composizione finale, che sarà un bel piacere.