La modella e attrice Eva Riccobono ha lasciato il lavoro per dedicarsi a tempo pieno all’attività di mamma. Nel suo nuovo libro racconta dettagli della sua vita che nessuno avrebbe immaginato. Ecco quello che Eva Riccobono non ha mai detto.

Eva Riccobono è stata una delle modelle italiane più famose e richieste. Con la nascita dei figli, però, ha scelto di dedicarsi completamente a far loro da mamma. E, ovviamente, non è un’impresa semplice!

Eva ha deciso di scrivere un libro sulla sua esperienza di madre di bambini piccoli (Leo di 7 anni e Livia di 11 mesi), per mostrare al mondo il suo lato più tenero ma anche più determinato. Si tratta di un vero e proprio diario in cui l’ex modella e attrice racconta tutte le gioie e i dolori della maternità.

La vita da mamma di Eva Riccobono

Con Mammitudine Eva ha svelato un lato di sé davvero intimo, ma ha anche affermato di non voler dare lezioni a nessuno, “solo far sentire le donne che hanno partorito meno sole e inadeguate”. Eva racconta con dovizia di particolari e con forte emozione la gioia di tenere un bimbo tra le braccia, un’emozione che le ha cambiato la vita per sempre: “Stare insieme ai miei figli è la gioia più grande. Separarmi da loro sarebbe come una violenza”, ha affermato.

La Riccobono parla dei suoi momenti più intimi: dai timori, ai dubbi, alla rabbia fino alla depressione post partum, he l’ha colpita duramente. Ma non solo. Eva racconta anche dei capezzoli da asciugare all’aria per evitare le ragadi, dei pomodori ripieni mangiati in attesa delle contrazioni e l’astinenza forzata dal sesso nei primi tre mesi di gestazione.

“Nulla è più come prima. Ho eliminato il superfluo, forse anche in modo un po’ drastico. Tante amicizie si sono dissolte nel nulla ma non mi mancano, ho sfoltito i rami secchi. Poi mi è più chiaro il mondo che mi circonda. Ho preso consapevolezza della precarietà della vita, di che formichine siamo in confronto all’universo, e di quello che è veramente importante”, ha affermato l’ex modella.

Un libro da leggere tutto d’un fiato!