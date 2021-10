Le borse a mano per l’autunno – inverno più belle, desiderate e di classe. Scegli la tua preferita

Lady Diana era solita portarla nella mano sinistra così da avere la destra libera per salutare e stringere le mani del popolo, sulle passerelle la si vede sempre nella mano destra delle modelle mentre noi la teniamo o da una parte o dall’altra in base alla comodità. Si tratta della borsa a mano che, anche in autunno si riconferma chic ed elegante.

I marchi più desiderati dalle donne di tutto il mondo propongono in ogni collezione alcuni pezzi più irresistibili di altri e tra questi ci sono puntualmente le borse a mano. Femminili, delicate ed un po’ scomode, come tutte le persone di carattere in fondo. Vediamo quali sono i modelli da avere, da farci regalare, da imitare, in base alle tendenze autunnali.

Borse a mano, cosa scegliere tra sogno e realtà

Al prezzo esorbitante di 3900 euro, c’è la Peekaboo media di Fendi in flanella beige con l’iconica chiusura gioiello su entrambi i lati, rifinita con infilature lungo i bordi e con il morbido suede all’interno visibile tenendola aperta come consuetudine.

Si può continuare a sognare con un’altra desiderabile borsa a mano, ovvero quella proposta da Valentino. La Roman Stud The Handle è realizzata in nappa d’agnello, ha la classica lavorazione trapuntata a rombi ed è decorata con maxi borchie metalliche con finitura in ottone anticato. Costa 1980 euro ed oltre all’avorio è disponibile in nero.

Jil Sander saprà attirare grazie a linee pulite e basic. Al prezzo di 1350 euro, in verde o in nero, c’è la borsa media File, in pelle, con logo del brand in rilievo e tre scomparti interni. Ottima per ogni tipo di evento serale ma adattabile anche con outfit diurni.

La Coffer in nappa matelassé rossa di Miu Miu piacerà anche a chi non ama particolarmente il rosso. La chiusura a scatto in metallo, la morbida pelle, il manico in pelle intrecciata, il logo lettering in metallo sul retro e sul lock dorato, la fanno apparire magica. Costa 1650 euro.

La meno cara ma altrettanto accattivante borsa a mano è la Lee Radziwill di Tory Burch. La petit double bag (660 euro) consiste in un mix di materiali e strati che “si aprono come il collo di un trench chw può essere indossato aperto, semi-abbottonato o completamente chiuso”. Molto cool anche il lucchetto con chiave hardware.

Certamente volendo – e potendo – si può scegliere quale di queste meraviglie portarsi a casa ma in ogni caso anche solo ispirarsi andrà bene. Lo stile siete voi!

Silvia Zanchi