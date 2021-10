Test degli stivali: scegline un paio e scopri quanto sei sensuale

Credi di essere davvero sensuale? Scopriamolo subito grazie al nostro test degli stivali: qual è quello che preferisci?

Ehi, non vogliamo assolutamente che tu te la prenda con noi: il nostro test della personalità di oggi è completamente anonimo, quindi non possiamo sapere la risposta!

Quello che vogliamo sapere da te, semplicemente, è quale tra i quattro stivali che ti proponiamo nella foto ti piace di più.

In cambio, ti diremo quanto e se sei sensuale agli occhi degli altri: ci sembra un baratto piuttosto equo, non trovi?

Bene, allora non dobbiamo far altro che iniziare: pronta a scoprire se sei una vera Jessica Rabbit?

Test degli stivali: scopri quanto sei sensuale in base alla tipologia che scegli

Allora sei Jessica Rabbit oppure… ehm, semplicemente Roger Rabbit?

No, non vogliamo sapere che tipo di cartone animato sei ma, semplicemente, che tipo di sensualità sfoggi di fronte agli altri e come ti percepiscono loro.

Come faremo a svelare qualcosa del genere?

Semplicemente grazie al nostro test degli stivali di oggi!

Come vedi, nella foto, ci sono quattro tipologie di stivali tra le quali scegliere: qual è la tua preferita?

Puoi scegliere degli stivali morbidi sopra al ginocchio, stivali senza tacco dalla punta tonda, stivali con il tacco ed al polpaccio oppure un classico paio di texani.

Insomma: le opzioni sono tantissime ma noi, adesso, vogliamo sapere che cosa ne pensi tu.

Che ne dici: qual è il tuo stivale preferito?

Scopriamo subito se gli altri pensano che tu sia sensuale!

stivali morbidi sopra al ginocchio : dicci la verità. Hai scelto questo paio perché pensavi che ti avremmo detto che sono i più sensuali fra tutte le quattro scelte, non è vero ?

Inoltre, possiedi questi stivali e devi dire che sono veramente fantastici : quando li metti ti senti più sensuale che mai!

Va bene, va bene: non ti diremo di certo che non sono tra i più sexy ma abbiamo una sorpresa per te: sei solo al secondo posto !

Questi stivali, infatti, rappresenta una scelta decisamente sensuale ma, diciamoci la verità, anche comoda!

Per te è importante essere sensuale … per te stessa e per nessun’altro. Certo, grazie a questo stivale puoi anche far impazzire il tuo partner ma il tuo scopo non è questo.

Sei una persona alla moda, con un vero e proprio senso dello stile e dell’immagine che vuoi dare di te. Vai dritta al punto, in ogni occasione, non è vero?

stivali senza tacco: di certo non puoi stupirti se ti sveliamo che questi stivali sono… beh, non proprio i più sensuali!

Di certo sei una persona che non si preoccupa di flirtare con gli altri e che non vuole attirare attenzioni indesiderate.

Sei l’apoteosi del tesoro nascosto: non parli molto, non ti metti al centro dell’attenzione, punti ad uno stile classico e riservato.

La vera sorpresa, però, si nasconde tutta nel tuo animo! Sei sempre pronta all’avventura e non ti tiri mai indietro di fronte a niente.

Non hai paura di come potrai sembrare di fronte agli altri e non ti preoccupa il giudizio altrui: perché dovrebbe?

Sei decisamente una persona libera da schemi e preconcetti: complimenti!

stivali con il tacco sotto al ginocchio : ehi, ma lo sapevi di essere veramente la ragazza più sensuale che ci sia in circolazione?

No, dai, non vogliamo metterti in difficoltà : vogliamo solo dirti che la tua scelta è quella che viene associata di più alle persone sensuali .

Buone notizie, no? La tipologia di stivali che ti piace, infatti, è una di quelle che attira veramente lo sguardo altrui .

Magari è il tacco alto o magari, semplicemente, il fatto che lasci scoperta la pelle delle gambe: non sappiamo cosa sia che gli altri trovano estremamente sensuale ma sappiamo che è così!

Per te, infatti, saper flirtare con gli altri è estremamente importante ; è il tuo modo di andare avanti nella vita e di avere quello che vuoi senza doverti preoccupare troppo.

Ehi, non stiamo dicendo che non lavori duramente ma solo che sei abituata ad ammaliare gli altri: che male c’è a trarne vantaggio , se puoi?

stivali texani: dai, non disperare. Hai guadagnato un quinto posto e noi potremmo dire che è veramente abbastanza, non credi!

Se hai scelto questa tipologia di stivale, infatti, possiamo ben dire che il tuo obiettivo non è proprio quello di essere la più sensuale di tutti o di risultare particolarmente attraente al primo sguardo.

Tu vuoi semplicemente divertirti, stare comoda e… sì, dopo anche far vedere che hai uno stile decisamente particolare!

Punti moltissimo sulla combo stivale texano e vestitino in estate e stivale texano e jeans in inverno. Sei una persona con stile, capace di far emergere la sua personalità in maniera prominente rispetto al suo fisico.

Ti piace essere guardata e valutata per quello che sei, non per come appari!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.