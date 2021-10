Test di Osservazione | È facile o difficile prendersi gioco di te?

By

Con questo test di osservazione avrai l’opportunità di capire se il tuo talento nello scoprire i bugiardi è molto affilato oppure risulta molto semplice prendersi gioco di te.

In genere le persone buone e oneste sono piuttosto ingenue, perché tendono a credere che coloro che hanno davanti sono persone sincere e oneste quanto loro.

Le persone che manipolano la realtà invece, e che tendono a raccontare le cose in maniera leggermente diversa da come sono andate davvero, sono più sospettose e più difficili da prendere in giro.

Bisogna dire però che anche le persone più oneste e che tendono a fidarsi degli altri possono cambiare atteggiamento a un certo punto della propria vita. Questo avviene, per esempio, quando si attraversano brutte esperienze o molte delusioni, soprattutto a causa del comportamento di persone che si riteneva fossero amiche.

Il modo di guardare alle cose e alle persone influisce profondamente sul nostro modo di vivere e anche sul modo in cui le persone si approcciano nei nostri confronti. E tu in quale situazione ti trovi?

Test di Osservazione

Per eseguire questo test dovrai guardare l’immagine per qualche secondo, quindi leggere la soluzione corrispondente a ciò che vedi prima. Si tratta di un’immagine realizzata apposta per “confondere la mente” e rendere difficile la “separazione visiva” degli elementi che la compongono, quindi se ti appare confusa è perfettamente normale!

1 – I Pesci Gialli

Anche se si tratta degli elementi più colorati e più vivaci dell’intera composizione, i tre pesci gialli e rossi si trovano nella parte inferire dell’immagine, quindi catturano l’attenzione di coloro che sono abituati ad osservare le cose nel dettaglio e non soltanto nei loro aspetti più centrali o appariscenti.

Se hai notato per prima i pesci gialli sei una persona che coglie le caratteristiche più nascoste del carattere e del comportamento di coloro che ha di fronte.

Di sicuro sei una buona osservatrice e non ragioni come tutti gli altri: la tua mente è abituata a seguire percorsi propri e non ti lasci influenzare da ciò che pensano gli altri o da ciò che la società ritiene “accettabile”.

Raccontare bugie a te è davvero difficile, proprio in virtù del fatto che sei in grado di capire molto bene chi hai di fronte e sai perfettamente come costruire un’opinione tutta tua.

2 – I Pesci Rossi

I pesci rossi occupano il centro della composizione, inoltre l’occhio del grande pesce rosso sulla destra è uno dei punti focali dell’immagine, cioè uno di quelli sui quali l’attenzione si sofferma più spesso e più a lungo.

Se hai visto per primo il grande pesce rosso al centro e successivamente gli altri sulla sinistra significa che sei una persona molto diretta e molto onesta, alla quale piace andare diretta al punto della situazione e al cuore della gente.

La tua mente è assolutamente limpida, non ti piacciono le bugie e non tolleri le persone che fingono o che manipolano la realtà a proprio piacimento perché ritieni che la menzogna sia una colpa terribile.

Prendersi gioco di te purtroppo è abbastanza semplice perché, come tutte le persone dal cuore puro, tendi a fidarti incondizionatamente degli altri e a dare sempre una possibilità anche alle persone che conosci davvero poco. Purtroppo il mondo non è abbastanza puro per persone come te! Stai attenta a non diventare preda di chi potrebbe avere cattive intenzioni.

3 – La Monna Lisa

In questo test di osservazione la Monna Lisa è l’immagine nascosta nella composizione degli altri elementi. In realtà non si tratta nemmeno di una figura dipinta, poiché tutte le parti che la compongono appartengono ad altri elementi dipinti nell’immagine.

Se la prima cosa che ha colpito la tua attenzione è il quadro della Monna Lisa “nascosto” all’interno del quadro, significa che è letteralmente impossibile prendersi gioco di te o farti credere qualcosa che in realtà non è vero.

Hai un’intelligenza molto sveglia ma soprattutto un’istinto infallibile: riesci a vedere “lo schema” dietro le azioni delle persone, anche dietro a quelle apparentemente innocenti o assolutamente insospettabili. Solo un consiglio: anche se la tua capacità di “beccare” i malintenzionati non ti ha mai tradito, stai attenta a non diventare paranoica e a immaginare cattive intenzioni anche laddove non ce ne sono!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.