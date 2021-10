Test: il tuo cookie preferito rivela come mordi la tua vita

Scegli il tuo cookie preferito e scopri cosa può rivelare un biscotto sulla tua personalità. I nostri gusti rivelano molto di noi.

Se paragonassimo la tua vita ad un biscotto come sarebbe? Pensando ad un biscotto di frolla e gocce di cioccolato potremmo immaginare una vita dura ed impegnativa intervallata da momenti teneri che hanno donato intensi piaceri. I biscotti possono raccontare moltissime cose di noi. Scegli il tuo cookie preferito e scopri come ti vedono gli altri e cosa vuoi rivelare di te.

Le tue scelte rivelano il modo in cui affronti la vita, le situazioni, le persone, i problemi. Tutto dipende fortemente dal nostro modo di essere. Alcune persone sono più forti e determinate di altre, poi ci sono le persone introverse e sensibili. Scopri come ti classifica il tuo biscotto preferito.

Test: dimmi quale biscotto preferisci e ti dirò chi sei veramente

Osserva attentamente l’immagine del test di oggi e pensa al tuo biscotto preferito. Quale tra questi 4 biscotti avresti voglia di addentare? Sei una tipa da frolla e gocce di cioccolato, da estremo cioccolato o intrecci bicolore? Scopri cosa rivela di te la tua preferenza.

Se hai scelto:

1. Il biscotto rotondo al cioccolato

Se hai scelto il primo biscotto significa che sei una persona aperta e socievole Le persone con queste caratteristiche infatti tendono a scegliere forme rotonde. Sicuramente ami stare in compagnia e avere molti amici. Sei una persona tendenzialmente positiva, non porti rancore e cerchi di trovare la nota positiva in tutto. Questo biscotto rivela inoltre che non sei per nulla superficiale e che non ti preoccupi dell’apparenza. Ti prendi cura di te stessa ma non rinunci a premiarti con qualcosa di sfizioso come il cioccolato.

2. Il biscotto di frolla con le gocce di cioccolato

I cookie con le gocce di cioccolato sono davvero deliziosi. Molte persone li adorano e questa loro preferenza rivela la loro personalità aperta e curiosa. Anche questo biscotto ha una forma tonda che indica che sei una persona conviviale. Le gocce di cioccolato sono un tocco in più che sorprende le papille gustative in certi morsi. Questo indica che adori le sorprese, le novità, incontrare persone nuove e visitare luoghi mai visti.

Queste persone godono di una personalità molto forte e hanno le idee molto chiare, due prerogative che unite alla forte determinazione li predispongono ad avere una vita piena di successi.

3. Il biscotto oro, classico e quadrato

Le persone che preferiscono questo biscotto amano la semplicità. La forma quadrata del biscotto indica che sono ben organizzate, molto precise, molto puntuali e sorprendente pazienti. Questa personalità li rende aperti a valutare nuove opportunità e accettare le sfide della vita.

Amano sperimentare e non temono nulla. Sono molto legate alla loro famiglia e al primo posto nella loro vita ci sono i valori, la lealtà e i propri cari.

4. Il biscotto bicolore

Se preferisci il biscotto bicolore che ti sorprende con il suo vortice di gusto significa che sei una persona con un carattere dolcissimo e spesso nella vita sono le emozioni a guidarti. Quando il cuore è confuso ti senti spaesato e non sai più che direzione prendere. Ascoltare sempre il tuo cuore ti fa tralasciare di fare valutazioni importanti e ti rende molto impulsiva.

Mai perdere i vista le possibili conseguenze delle nostre azioni. Sei molto sensibile e dovresti avere più cura i te e cercare di proteggere il tuo cuore alle delusioni che sono dietro l’angolo e che collezioni a causa della tua grande bontà.