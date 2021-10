I segni più fedeli quando si innamorano: ecco chi c’è in classifica

Il tuo partner è uno dei cinque segni zodiacali più fedeli quando si innamorano? Meglio scoprirlo subito con la classifica di oggi dell’oroscopo!

A chi non è mai capitato di sognare un amore unico e totalizzante, con un partner adorante che bacia (quasi letteralmente) il suolo su cui camminiamo?

Ok, va bene: forse abbiamo un poco esagerato ma ammettetelo: anche voi vorreste avere un partner che non ha occhi per nessun’altro tranne che voi!

Niente di male se tutti, prima o poi, ci facciamo “distrarre” da un’altra persone, soprattutto se le relazioni sono lunghe.

Ehi, no, non stiamo parlando di tradire ma, semplicemente, di fare gli occhi dolci a qualcuno sull’autobus o di rimanere folgorati dalla bellezza di un passante.

Bene: sapete che l’oroscopo conosce i cinque segni che non alzano gli occhi su nessuno quando sono innamorati veramente?

I segni più fedeli quando si innamorano: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Non parlate ai nati sotto questi segni zodiacali di altre persone che non siano i loro partner: non hanno né occhi né orecchie per nessuno!

Ci sono persone, infatti, che appena si innamorano diventano praticamente sorde e cieche: un bel problema, soprattutto per chi deve continuare ad averci a che fare!

Ovviamente scherziamo: tutti, quando ci innamoriamo, finiamo per non avere occhi se non per il nostro partner.

Non si tratta di qualcosa di particolare: è proprio la fondamenta dell’amore! Almeno per i primi tempi, ovvio.

Poi, di nuovo, subentra la normalità: ami comunque il tuo partner ma questo non vuol dire che tu non possa arrivare anche a prenderti una cotta!

(Ammesso e concesso che anche il tuo partner possa fare lo stesso: l’importante è non tradire e mantenere la propria individualità senza fare male agli altri!).

Stelle e pianeti, invece, possono indicarci quali sono i segni zodiacali che rimangono più fedeli quando si innamorano.

Si tratta di persone che non guarderebbe neanche un’altra persona, figuriamoci pensarci!

Non sei curiosa di scoprire se il tuo partner è in classifica?

Pesci: quinto posto

Più che fedeli potremmo veramente dire che i nati sotto il segno dei Pesci sono tra le persone più capaci di amare tra i segni zodiacali.

Per loro, infatti, il partner è tutto il loro mondo: non si sognerebbero mai di tradirlo ma proprio perché non hanno idea che esista neanche questa possibilità!

I Pesci, infatti, sono tra i segni zodiacali più fedeli fra tutti: appassionati, sempre pronti a tessere le lodi del proprio partner e terrorizzati dall’idea che potrebbero perderlo.

Invece di esporsi al rischio, i Pesci preferiscono essere il più fedeli possibile: sperano, così, di generare nel partner lo stesso atteggiamento!

Acquario: quarto posto

Nonostante sia un segno decisamente individualista quando vuole, l’Acquario è anche estremamente capace di fare grandi sacrifici.

Non vogliamo dire che essere fedele sia un sacrificio ma, di certo, non si tratta di qualcosa di facile, soprattutto se parliamo di relazioni lunghe anni.

Gli Acquario, però, sanno esattamente cosa vogliono dalla vita e lottano con tutte le loro forze per ottenerlo. Per loro, dimostrare al proprio partner che possono essere fedeli in qualsiasi circostanza e dopo anni è fondamentale per sentirsi a posto con gli altri e con sé stessi!

Cancro: terzo posto

Avete mai conosciuto un Cancro innamorato? La risposta è probabilmente no se non avete mai conosciuto qualcuno parlare solo e costantemente del proprio partner.

I nati sotto il segno del Cancro, quando sono innamorati, sono proprio così: non smetterebbero mai di parlare del loro compagno e di inserirlo in qualsiasi discussione!

Se non bastasse questo, per spiegare il loro terzo posto nella classifica dei segni più fedeli quando si innamorano, vi basti sapere che i nati sotto il segno del Cancro considerano il partner uno dei loro migliori amici.

Per loro c’è solo onestà e trasparenza in una relazione: confidano al partner ogni loro pensiero e non si fanno problemi a metterlo a parte di qualsiasi piccola “scappatella” mentale. Il motivo? Il Cancro crede nell’onestà e nella fedeltà: saprete sempre tutto quello che sa anche lui!

Capricorno: secondo posto

Per quanto possano sembrare burberi e impacciati e per quanto siano incapaci di esprimere i propri sentimenti, dobbiamo spezzare una lancia in difesa dei nati sotto il segno del Capricorno.

Sono tra le persone più fedeli che conoscerete mai, soprattutto quando sono innamorati!

Il Capricorno, infatti, è uno di quei segni che porta una lealtà assurda ai propri partner ed anche ai propri ex tali.

Non si permetterebbe mai di parlarne male, di rivelarne i segreti ed i difetti: anzi! Il Capricorno è un segno che fa del silenzio la sua forza e, tramite questa sua caratteristica, riesce spesso a cavarsi d’impaccio nelle situazioni più complicate!

Certo: i nati sotto il segno del Capricorno hanno spesso una personalità intrigante, poco “protagonista” ma che attira molto.

Ai Capricorno piace flirtare e può capitargli di attirare attenzioni “sbagliate“: niente e nessuno, però, si metterà tra loro ed il loro partner. Sono troppo “snob” e fedeli per lasciarvi prendere un posto così importante!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più fedeli quando si innamorano

Cari amici del Leone, è giunta l’ora di ammettere quella che è, al contempo, la vostra più grande debolezza e la vostra più grande forza.

Siete le persone veramente più fedeli sulla faccia della Terra, al limite veramente del patologico: ma perché non ne andate fieri?

I nati sotto il segno del Leone trovano che la fedeltà e la lealtà siano due delle caratteristiche più importanti che ci siano al mondo.

Non solo se le aspettano, in quantità ingenti, dagli altri ma fanno anche in modo di assicurarle alle persone che amano. Non li vedrete mai apprezzare o fare complimenti ad altre persone quando sono innamorati!

Diciamo che i Leone, “peccano” di esacerbare questa loro caratteristica arrivando a comportamenti veramente assurdi.

Si rifiutano di parlare con persone che potrebbero trovare attraenti, diventano improvvisamente silenziosi e reprimono le loro emozioni.

Cari Leone, siete sì i segni più fedeli in amore ma ricordate che è meglio la trasparenza ad un muro di omertà!