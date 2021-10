Secondo gli astrologi ogni segno zodiacale potrebbe essere associato ad una Principessa Disney in base alle sue caratteristiche istintive.

Siamo cresciute tutte ascoltando le favole della Disney e ogni bambina che c’è in noi ha sempre avuto nel cuore la sua principessa preferita. Quale era la tua? Da quale principessa preferivi mascherarti a Carnevale? Scopri se questa tua preferenza ha a che fare con il tuo segno astrologico.

Come tutte le donne del mondo anche le Principesse Disney hanno una data di nascita e festeggiano il compleanno. Queste Principesse potrebbero avere molte cose in comune con te ed assomigliarti molto più di quanto pensi. Scopri quale Principessa Disney sei secondo il tuo segno astrologico.

Scopri quale Principessa Disney sei in base al tuo segno zodiacale

Ariete

Le donne Ariete sono molto socievoli, amorevoli con un grande senso del dovere che le spinge a prodigarsi molto per garantire il benessere degli altri. La tua Principessa Disney è colei che ci ha insegnato ad andare oltre l’apparenza e a non giudicare l’aspetto fisico ma la personalità degli individui. E’ proprio lei, Belle, de la Bella e la Bestia!

Toro:

Le donne che sono native del Toro sono romantiche e spesso rassegnate. Per loro la cosa più importante è la famiglia e in onor della famiglia sono disposte a tutto. Hai capito chi è la tua principessa Disney? La sua gentilezza la rende amata da tutti e questo attira l’invidia e le gelosie delle persone. La tua Principessa Disney è Cenerentola! Lei ci ha insegnato che se non si è disposti a rischiare la felicità potrebbe non arrivare mai.

Gemelli:

Testarda, coraggiosa, ostinata, protettiva e alternativamente morbida e caratteristica, questa principessa Disney ha morso e sa soffiare caldo e freddo. Mulan è una delle principesse Disney più forti. Sa cosa vuole e si dà i mezzi per raggiungere i suoi obiettivi. Quando ha un’idea in mente, niente e nessuno può fermarla.

Cancro:

La donna Cancro è indipendente, determinata e sa come avere successo nella vita. La donna Cancro è sempre all’avanguardia ed è moderna. La principessa Tiana (La principessa e la rana) è la tua Principessa Disney. Tiana ci ha insegnato a prendere in mano le redini del potere nella nostra vita e a credere con tutto il nostro essere ai sogni e a trovare il modo di renderli reali.

Leone:

La donna Leone è molto sensuale, sincera e leale. Una donna con queste caratteristiche non può lasciare indifferente il cuore di un nobile uomo, come Ercole. La tua Principessa Disney è Megara, ci ha insegnato a prenderci cura della bellezza esterna ma anche di quella interna oltre che a farci capire il senso del sacrificio. Una volta che questa donna ha scelto da che parte stare non si fa più influenzare.

Vergine:

La donna Vergine è ingenua, buona, femminile e molto dolce. Una descrizione che incarna perfettamente Aurora, la principessa de La Bella addormentata nel bosco, una delle fiabe più celebri della Disney. La sua innocenza l’ha resa vulnerabile. Questa Principessa ci ha insegnato a non fidarci di tutti nella vita. La donna della Vergine dovrebbe imparare ad essere meno sensibile.

Bilancia:

La Principessa che incarna questo segno zodiacale ha i capelli lunghissimi e una vitalità estrema. La Principessa Rapunzel incarna perfettamente la gioia di vivere della donna Bilancia, mai disposta ad arrendersi, a rinunciare ai suoi sogni o alla sua speranza. La principessa Rapunzel ci ha insegnato a prendere coraggio per lasciare la nostra zona di confort ed abbracciare la vastità del mondo. Ha messo in gioco se stessa e ha deciso i non farsi governare dalla paura.

Scorpione:

La donna Scorpione è sicuramente molto sicura di sé e molto orgogliosa. E’ disposta a mettere tutto in gioco per amore ed amicizia proprio come ha fatto la Principessa Jasmine. Questa principessa ci ha insegnato valori come la lealtà. Di lei ci si può fidare senza remore.

Sagittario:

Testarda, orgogliosa ma tanto amorevole, la donna Sagittario è avventuriera, ama viaggiare, vivere avventure, scoprire persone e posti nuovi. Proprio come Pocahontas ha l’avventura nel sangue. Per te confrontarti con altre culture è entusiasmante. Pocahontas ci ha insegnato ad avere il coraggio di credere nei nostri principi e valori a discapito di tutto. Ad andare contro il volere dei nostri genitori se necessario. Il premio finale è molto ambito, godere di una vita piena di gioia.

Capricorno:

All’apparenza molto fredda e determinata, la donna Capricorno nasconde un cuore tenero e molto sensibile. Molto legata ai suoi valori ma anche disposta a mettere tutto in discussione per amore, proprio come la Principessa Jane, d Tarzan e Jane. Lascia una vita da regina per condurre una vita all’insegna della semplicità per godere delle vere gioie della vita.

Acquario:

Nessuna Principessa incarna perfettamente la donna dell’Acquario come Biancaneve. Biancaneve ama moltissimo la sua libertà. Ha un animo sensibile, è sempre disposta ad aiutare gli altri, soprattutto i più deboli. E’ molto legata alla natura e agli animali. Ripone la sua fiducia in tutti, non la nega a nessuno ma ci ha insegnato che il mondo non è abitato solo da creature buone.

Pesci:

La donna del Pesci non rinuncia mai a sognare la sua vita. E’ molto creativa, coraggiosa e ribelle proprio come la Principessa Ariel de La Sirenetta. Ariel ci ha insegnato la bellezza dell’ignoto, lo spirito di avventura, ci ha insegnato a cercare la persona giusta per noi anche se per farlo bisogna andare fino all’altro capo del mondo. Trovare un compagno che ti ama e che ti da valore ha un caro prezzo ma vale la pena di essere pagato.