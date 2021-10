Lo zabaione non viene mai? Ecco quali sono gli errori da evitare

Lo zabaione è una delle ricette più dolci e temute di sempre. Scopri quali sono gli errori più comuni e come evitarli per un risultato perfetto.

Con l’arrivo del freddo la voglia di comfort food e di momenti speciali da dedicarsi tra un impegno e l’altro è sempre più forte. Dopotutto, cosa c’è di meglio di una bevanda calda, dolce e rincuorante?

Tra le più amate di sempre e che sa tipicamente di atmosfere autunnali e invernali c’è sicuramente lo zabaione. Un vero e proprio tripudio di calore e dolcezza che chiunque ama concedersi al rientro dal lavoro o per rendere ancor più speciale un pomeriggio di puro ozio. Purtroppo i risultati non sempre soddisfacenti spingono tante persone a rinunciare a questa delizia concedendosela solo al bar e ripiegando su altre preparazioni quando sono a casa.

Un problema che da oggi non ci sarà più grazie ai nostri consigli. Preparare uno zabaione perfetto è infatti più semplice di quanto si pensi. Ciò che conta è evitare quegli errori spesso banali ma di grande importanza che possono rovinarne il risultato finale. Scopriamo quindi come dare il meglio con questa ricetta dolce e appagante.

Zabaione: gli errori da non fare mai più per ottenerne uno perfetto

Lo zabaione è una morbida crema fatta di tre soli ingredienti. Per questo motivo, in tanti vi si avvicinano convinti di poterlo realizzare ad occhi chiusi, salvo poi ritrovarsi con risultati davvero poco esaltanti.

Per fortuna, la maggior parte degli errori sono davvero banali e semplici da risolvere. Ciò che conta è approcciarsi alla ricetta con il giusto impegno, usando al meglio gli ingredienti ed evitando gli errori più comuni e grossolani.

LEGGI ANCHE -> Tiramisù light: gli errori da evitare per un risultato delizioso

Usare delle uova qualsiasi. Per uno zabaione dal sapore autentico le uova dovrebbero essere sempre fresche e possibilmente biologiche. Solo così si potrà godere di una bevanda spumuosa al punto giusto e dolce quanto basta per essere considerata un vero e proprio comfort food.

Incorporare anche gli albumi. Ok alla voglia di restare in forma ma lo zabaione non si presta all’inserimento degli albumi nella ricetta. Il risultato sarebbe diverso, meno dolce, meno spumoso e con una consistenza davvero poco gradevole. Meglio concedersene uno in meno ma realizzarlo al meglio quando si decide di fare uno strappo e di godere al meglio del suo sapore.

Abbondare con lo zucchero. Lo zabaione è noto per essere dolce. Ma questo non significa che debba diventare stucchevole. La quantità di zucchero andrebbe quindi rispettata e mai aumentata. Alla fine, la dolcezza sarà quella giusta. Nè troppa né troppo poca. Basta fidarsi della ricetta.

Mescolarlo direttamente sul fuoco. La fretta, si sa, da spesso pessimi consigli. E uno tra questi è quello di cuocere lo zabaione direttamente sul fuoco. Per un buon risultato bisogna usare il metodo a bagno maria, unico considerato corretto per questa preparazione. Niente paura perché in dieci minuti al massimo si otterrà qualcosa di delizioso. Alla fine non è poi chissà quale perdita di tempo se si pensa al risultato finale, no?

Usare male il liquore. Il liquore è uno degli ingredienti dello zabaione e dovrebbe essere sempre presente. In alternativa si può usare una bacca di vaniglia. Ciò che conta è però inserire il tutto durante la cottura e non alla fine. I sapori devono infatti avere modo di mescolarsi tra loro per condurre al risultato finale che tutti conosciamo.

Evitare questi errori aiuterà ad ottenere uno zabaione praticamente perfetto e ottimo da gustare in ogni momento della giornata.

Come usare al meglio lo zabaione

Ora che abbiamo capito come realizzare un ottimo zabaione è bene sapere che in base al grado di cremosità che gli si dona, gli usi ai quali si presta sono davvero diversi. Per prima cosa è ovviamente una bevanda da sorseggiare nelle lunghe giornate invernali.

Sotto forma di crema si rivela però ottimo anche per accompagnare il pandoro nel periodo di Natale. Non va poi dimenticato che la sua crema può diventare parte del ripieno di una torta così come un ottimo accompagnamento per i biscotti.

LEGGI ANCHE -> Ecco l’errore per cui il caffè con la moka viene amaro

E se si ha voglia di sperimentare si possono ideare tiramisù allo zabaione così come torte e muffin con un morbido ripieno Come sempre basta non porre limiti alla fantasia.