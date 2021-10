Test nuvola o albero: scopri che lato del tuo cervello stai usando

By

Oggi vogliamo proporti il test della nuvola o dell’albero: cosa ti sembra di aver visto per primo in questo dipinto? Ti sembrerà incredibile ma ci sono pareri molto contrastanti a riguardo!

Il test di personalità che abbiamo deciso di proporti oggi è veramente uno dei più semplici che si possano immaginare.

Ehi, non intendiamo di certo dire che questo quadro non sia favoloso. L’artista, Vladimir Kush, è un rinomatissimo pittore surrealista e il quadro di oggi ha veramente molto da dirci.

Quello che vogliamo sapere noi da te, però, è semplicemente che cosa hai visto o che cosa ti è sembrato di vedere prima: pensi di aver visto prima l’albero o una nuvola?

Test nuvola o albero: dicci cosa vedi nell’immagine e scopri quanto è sana la tua relazione

Va bene, va bene: lo sappiamo che può essere difficile fare un’analisi accurata di una relazione sentimentale (o meno) solo tramite lo schermo di un cellulare.

Dopotutto, però, il nostro test di personalità di oggi è veramente semplice: perché non provare?

Guarda l’immagine qui sopra: cosa ti sembra di notare, immediatamente, nell’opera?

Il quadro che ti abbiamo proposto oggi è uno del famoso pittore surrealista Vladimir Kush: che ne dici, anche questa volta ti ha veramente fatto sognare?

Quello che c’è rappresentato è un paesaggio decisamente incredibile ma noi vogliamo semplicemente sapere che cosa hai visto tu di primo acchito.

LEGGI ANCHE –> Test dei simboli dei nativi americani: scopri qual è la tua strada

Sappiamo benissimo che, appena hai guardato questa immagine, hai anche visto un elemento preponderante tra la nuvola e l’albero.

Per ognuno di noi, ovviamente, si tratta dell’elemento più di riguardo: rimarrai stupito di constatare come tantissime altre persone hanno una percezione completamente diversa della questione!

Tutto è riconducibile, diciamo, a con quale parte del cervello lavori e noi, di conseguenza, riusciremo anche a capire come gestisci la tua relazione.

Allora: sei pronto a scoprire cosa ci rivela la tua scelta?

hai visto una nuvola ed un paesaggio onirico: ehi, non dobbiamo di certo dirtelo che, con ogni probabilità, sei un tipo da “lato destro del cervello”.

Sei empatico ed emotivo, intuitivo e libero: non ti piacciono le regole e non sai veramente darti un programma. Tanto non le rispetteresti comunque!

La tua scelta denota una visione dell’amore e delle relazioni decisamente aperta e fantasiosa: ti piace sognare ad occhi aperti e sei tutto meno che tradizionale!

Per te l’amore, come tutto il resto degli ambiti della vita, va vissuto come se fosse un’esperienza campale.

Niente deve essere regolamentato, tutto deve essere lasciato libero di essere com’è e non ci possono essere restrizioni.

Vedere una persona che accoglie, nel tuo caso, è simbolo della tua apertura mentale e della tua fantasia. Ci sono mille storie che questa figura ti ha fatto venire in mente e mille possibilità, tutte ancora aperte e che si potrebbero concretizzare da un momento all’altro!

Ehi, hai mai pensato che forse dovresti fare lo scrittore o l’animatore di storie?

LEGGI ANCHE –> Test pinguino o fiamma: scopri che cosa vuoi veramente dalla vita

hai visto un albero in piena regola: regole, precisione, concretezza ed un filo di severità.

Lo sai già, vero, che usi di più la parte sinistra del cervello, quella predisposta all’elaborazione delle informazioni ed alla logica, no?

Hai visto un albero, sul quale una persona si arrampica per raccogliere qualche mela: forse si tratta semplicemente della tua voglia di normalità o forse, semplicemente, per te questa è la risposta più logica.

Vedere l’albero, con la sua chioma e la scala appoggiata su un tronco inesistente, è per te la risposta che ha più senso. Per te si tratta di codificare un’immagine e non ti fidi delle suggestioni astratte.

Hai imparato, quindi, ad essere cauto nei rapporti e, proprio per questo, forse controlli troppo gli altri e le loro relazioni con te.

Tutto è sapientemente misurato e pesato, organizzato e decifrato: con te non ci sono sbagli o errori e neanche possibilità di una seconda occasione.

Sei una persona con una vera e propria missione nella vita: quella di documentare, registrare ed analizzare tutto quello che ti succede.

Ti diremmo di non scordarti della passione: ma sappiamo bene che non ci daresti poi così tanta retta!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.