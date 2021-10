Test delle sopracciglia: il modo in cui le depili rivela chi sei

By

Grazie al test delle sopracciglia puoi conoscerti meglio ed esplorare a fondo chi sei. Il modo in cui scegli di depilarle rivela infatti alcuni aspetti della tua personalità.

Prendersi cura di se è un aspetto molto importante che passa attraverso tutta una serie di piccoli rituali volti anche a farci sentire meglio e più in linea con il nostro sentire.

Tra i tanti aspetti che non andrebbero mai trascurati ci sono ovviamente le sopracciglia. Indispensabili per evidenziare lo sguardo, sono un aspetto prezioso che andrebbe sempre curato al massimo. Per farlo, tra i tanti step c’è quello della depilazione.

Un aspetto che può dire molto sul nostro carattere. In base a come si sceglie di depilarle, infatti, possono emergere caratteristiche altrimenti difficili da riconoscere. Alcune delle quali addirittura in grado di definirci in alcuni aspetti della vita di tutti i giorni. Un po’ come già avvenuto con il test del maglione.

Test delle sopracciglia: come le depili di solito?

Per effettuare questo test basta osservare le immagini qui sotto e scegliere quella che più rappresenta il modo in cui si depilano solitamente le sopracciglia. Se si hanno più modi si può indicare quello che si preferisce e che si fa più volentieri.

In questo modo si otterrà un profilo ben definito della propria personalità e ciò consentirà di conoscersi meglio e di andare più a fondo su aspetti che solitamente non si prendono mai in considerazione. Scopriamo quindi chi siamo davvero attraverso il semplice gesto del depilarsi

1 – Le pinzette

Se hai individuato le pinzette come il modo migliore per depilare le sopracciglia sei indubbiamente una persona indipendente e che cerca sempre di fare tutto da se. A ciò si unisce una determinazione nello svolgere anche più mansioni alla volta.

Caparbia come poche, finisci con il ridurti a fare le cose all’ultimo istante. Una modalità che tutto sommato ti si addice in quanto ti consente di ottenere grandi risultati dalla pressione che riesci a metterti da sola.

Con gli altri hai un rapporto solitamente disteso e pacifico. Ma se qualcuno osa mettersi sulla tua strada sai sempre come farti valere. Ciò ti rende una persona stimata da tutti e anche un’amica cercata per il suo saper essere sempre diretta e per il senso di sicurezza che infonde. Ottimo anche il rapporto che hai con l’amore cui riesci quasi sempre a riservare la giusta quantità di tempo.

2 – La ceretta

Il tuo modo preferito per depilare le sopracciglia è con la ceretta? Allora sei una persona sicura di se e sempre pronta a prendere in mano la situazione. Hai buone doti organizzative che ti aiutano sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni.

Stare tra gli altri è una cosa che ti piace e che ti fa star bene. Così come ti piace chiacchierare e scoprire i segreti delle persone che ti circondano. Un aspetto che ti rende una valida amica con cui chiacchierare praticamente di tutto.

Nelle relazioni sai sempre dare il tuo meglio, fungendo un po’ da anima della festa. Al contempo sei anche pretenziosa e bisognosa di conferme costanti che non esiti a chiedere. L’amore è un po’ una girandola di emozioni che ti porta a momenti di pura felicità ad altri di sconforto. Si tratta però di un modo di viverlo che sotto sotto ti piace e che non cambieresti mai.

3 – Il filo

Se tra le tante opzioni, quella del filo è la tua preferita, allora sei una persona che nella vita sa cosa vuole e come ottenerlo. Oltre a prenderti cura di te dedicandoti tutto il tempo che serve, sei particolarmente brava a trovare dei momenti da dedicare ai tuoi sogni.

Ti piace coccolarti e tendi a farlo in ogni momento della giornata. Un aspetto che ti rende una buona compagnia visto che sei anche molto brava nel convincere gli altri a fare lo stesso e nell’insegnargli addirittura come fare.

Nelle relazioni hai molta fortuna e ciò ti porta ad avere più amici di quanti riesci a gestirne. Per fortuna i tuoi modi di portano ad essere perdonata anche in caso di dimenticanze. E l’amore? Sotto quell’aspetto hai ancora un po’ di strada da fare. Di certo, però, sai come goderti ogni momento prezioso con la persona che ti piace.

4 – Il laser

Per le sopracciglia preferisci senza ombra di dubbio il laser? Allora sei una persona che ama prendere le cose di petto e che alle mezze misure preferisce le soluzioni definitive. L’aspetto è per te molto importante così come lo è apparire sempre al meglio anche dal punto di vista psicologico.

Energica e a volte impulsiva sei comunque in grado di gestire diverse situazioni. Aspetto che sai mostrare al meglio in ambito lavorativo e un po’ meno nelle relazioni. Sebbene non ti manchino gli amici, a volte tendi ad avere infatti qualche problema di comunicazione.

In amore sei sempre alla ricerca della persona giusta. Le tue aspettative, però, tendono ad essere spesso troppo alte. E ciò ti spinge lontana dalla meta. Lavorando un po’ su questo aspetto potrai però contare su miglioramenti in grado di farti trovare persone sempre più in linea con il tuo modo di essere. E tutto fino a trovare quella giusta.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.