Test della Mela | Sai goderti la vita o dovresti lasciarti andare un po’?

Con il test della mela proveremo a capire se sei hai bisogno di lasciarti un po’ andare ai piaceri della vita o se hai già capito come farlo!

Moltissime persone, in particolare le donne che lavorano e che contemporaneamente gestiscono la casa e la crescita dei figli, tendono a caricarsi di troppe responsabilità, fino al punto di non avere più tempo per sé.

Si tratta di un comportamento molto comune ma davvero pericoloso perché, nel giro di pochissimo tempo, le energie mentali e fisiche finiranno con l’esaurirsi rischiando quello che gli psicologi chiamano eccesso di carico mentale.

Per questo motivo uno dei compiti di ogni persona adulta è trovare il giusto equilibrio tra quello che ha il dovere di fare per gli altri e ciò che ha il dovere di fare per se stessa.

Tu hai già raggiunto il tuo equilibrio perfetto oppure devi ancora lavorarci un po’ su? Questo test servirà proprio a indicarti la strada giusta per migliorare in quest’ambito!

Test della Mela

Per eseguire il test della mela è necessario osservare le figure che proponiamo e sceglierne istintivamente una, senza tentare di operare una scelta razionale: più la scelta sarà istintiva e immediata, più corretto sarà il test!

1 – La Mela – Matrioska

La mela – matrioska è composta di altre mele identiche e sempre più piccole poste al suo interno. Il modo in cui le varie mele sono state dipinte e posizionate forma una sorta di spirale all’interno della figura.

Se è questa la mela che per prima ha attratto la tua attenzione significa che sei una persona molto profonda, che riflette attentamente su ogni aspetto della propria vita.

Questo significa che sei già abbastanza consapevole dell’importanza del piacere all’interno della vita di una persona, che non può essere dedicata soltanto al dovere. A volte però finisci per analizzare eccessivamente le situazioni divertenti in cui ti trovi con domande del tipo “dovrei davvero essere qui?” oppure “mi sto rendendo ridicola a questa festa?”. Il nostro consiglio è: smetti di pensare troppo! A volte infatti analizzare le cose troppo in profondità ti toglie il tempo e la spontaneità necessarie a vivere il momento fino in fondo!

2 – Il Torsolo di Mela

Di questa mela non è rimasto molto: si potrebbe dire che non è rimasto quasi nulla! Il torsolo di mela indica che qualcuno ha fatto la scelta di mangiare la mela e lo ha fatto fino in fondo.

Se istintivamente hai scelto questa mela significa che ti concedi spesso dei momenti di piacere a cui attingi fino in fondo, godendoti ogni momento possibile delle occasioni di svago che si presentano nella tua vita.

Vivere il momento per te significa godere di tutti i piccoli piaceri della vita: non serve necessariamente una settimana in un resort a 4 stelle per farti felice, basta anche un aperitivo con le amiche!

Hai raggiunto un ottimo equilibrio tra piacere e dovere: il rischio è che in determinate occasioni potresti “lanciarti” troppo nel divertimento e trascurare le tue responsabilità, ma di certo sai come smaltire lo stress.

3 – La Mela Perfetta

Si potrebbe dire che questa è la mela per eccellenza, cioè la più classica delle mele che si immaginano e si disegnano da bambini, quasi la nostra idea di mela.

Si tratta però di una mela che non è mai stata morsa e quasi nemmeno toccata! Se hai scelto questa mela significa che sei una persona che si assume tutte le sue responsabilità e agisci in tutti gli ambiti della tua vita come ci si aspetterebbe davvero da una persona adulta.

Il problema è che il tuo enorme senso del dovere può renderti infelice, perché potresti finire per fare troppo senza ricaricarti mai! Concedersi dei momenti di puro piacere o di puro divertimento è assolutamente fondamentale per mantenersi lucide ed evitare l’esaurimento delle energie! Il nostro consiglio è: impara a goderti la vita un po’ di più: non c’è assolutamente nulla di male!

4 – La Mela Avvelenata

La mela avvelenata, com’è stata immaginata dagli artisti della Disney nel film Biancaneve, è il simbolo del pericolo e ci insegna da bambini a non fidarci degli sconosciuti perché potrebbero avere cattive intenzioni.

Probabilmente da bambina hai imparato fin troppo bene questa lezione: oltre a essere una persona molto prudente, guardi con sospetto alle “tentazioni”. Del resto Biancaneve si è lasciata colpevolmente tentare da una bella mela succosa: se avesse rifiutato non sarebbe stata avvelenata!

La storia di Biancaneve ti ha portato ad associare il piacere al senso di colpa in una maniera estremamente profonda. Si può dire quindi che oggi non sei in grado di goderti davvero la vita perché vedi i pericoli che si celano dietro ogni possibile tentazione e sei convinta che gli adulti responsabili debbano concentrarsi più sul dovere che sul piacere!

Il nostro consiglio è di rivedere almeno un po’ le tue convinzioni! Non perché queste siano sbagliate, al contrario: sono davvero fin troppo giuste. Se tutti la pensassero come te il mondo sarebbe un luogo ideale, dove tutti svolgono perfettamente i loro compiti e non commettono errori. Purtroppo però sarebbe anche un luogo profondamente infelice, poiché per svolgere tutti i tuoi compiti al meglio hai bisogno della “ricarica” data dal tempo libero e da altre attività che ti facciano rilassare. Pensaci!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.