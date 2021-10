Scopri se sei uno dei cinque segni più estroversi dello zodiaco

Per te è praticamente impossibile camminare per strada: ogni cinque minuti ti devi fermare a salutare qualcuno che conosci! Ehi ma non è che per caso sei uno dei cinque segni più estroversi dello zodiaco?

Festa? Non c’è una festa se non ci sei tu!

Come? Presentarsi di fronte ad una classe piena di sconosciuti per te non è una tortura ma, anzi, una vera e propria sfida, che ti stimola e che ti emoziona?

Le small talk con te non sono mai “small” ma si trasformano in un vero e proprio fiume in piena di rivelazioni e battute?

Ehi, non preoccuparti: non ti vogliamo fare il terzo grado per nessun motivo se non quello di stabilire se sei un vero estroverso.

Fino ad ora ci sembra proprio che tu sia uno di loro: che ne dici, proviamo a vedere se il tuo segno zodiacale corrisponde?

I segni più estroversi dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Sei sempre in giro e a casa non ci sei veramente mai; i tuoi genitori sono disperati, visto che ti vedono pochissimo, ed i tuoi amici non sanno veramente mai dove trovarti.

Di contro, e fortunatamente, non perdi mai occasione per passare del tempo sia con gli uni che con gli altri: è solo che hai così tante persone da vedere e così tante situazioni per le quali uscire di casa!

Ehi, va bene, lo abbiamo capito: sei il re (o la regina) delle feste, tutti i tuoi giri di amicizia fanno affidamento su di te e stare anche solo cinque minuti a casa ti fa venire l’orticaria.

Non preoccuparti, non siamo qui per arrestarti: vogliamo solo capire se sei uno dei segni più estroversi di tutto lo zodiaco!

Controlliamo insieme le prime cinque posizioni dell’oroscopo: magari potresti trovare nuovi amici, estroversi quanto te, con i quali legare… ancora di più!

Allora, che ne dici: sei in classifica oggi?

Leone: quinto posto

I nati sotto il segno del Leone figurano nella nostra classifica dei segni più estroversi dell’oroscopo per un solo ed unico motivo.

(Che, forse, avrete già indovinato). Il Leone, infatti, adora semplicemente essere al centro dell’attenzione!

Per questo motivo, quindi, i nati sotto il segno del Leone, anche se non vogliono, escono tutte le sere e si sforzano di essere il più espansivi possibile.

Vogliono che gli altri li adorino, pensino a loro e si concentrino il più possibile sulle loro vite e per fare questo, i Leone sanno bene che devono… essere sempre presenti nella vita degli altri! Ecco svelato perché sono così espansivi!

Gemelli: quarto posto

Per quanto per i Gemelli non sia sempre semplice assecondare questo loro tratto della personalità, possiamo ben dirlo.

I Gemelli possono essere veramente molto espansivi ed estroversi: bisogna solo incontrarli nel momento giusto! (O completamente sbagliato: c’è poca differenza!).

Che sia per distrarsi dall’ennesima situazione che hanno lasciato andare oppure perché, semplicemente, sentono di avere energie da dedicare agli altri, i nati sotto il segno dei Gemelli sono persone veramente estroverse quando vogliono.

Sono capaci di passare nottate intere insieme agli altri, portando avanti la festa fino all’inverosimile: quando si “scaricano“, però, diventano veramente musoni e ingestibili. Meglio cercare di capire prima quali saranno le loro prossime mosse!

Sagittario: terzo posto

Il primo gradino del podio della classifica dei segni più estroversi dello zodiaco se lo conquista proprio il Sagittario. Avevate dei dubbi?

I nati sotto il segno del Sagittario sono tra le persone più genuine e affabili sulla faccia della Terra: parlare con loro viene quasi naturale a chiunque!

Il Sagittario, infatti, è un segno che invoglia veramente gli altri ad avere un rapporto di qualche tipo con loro. Sono veri e propri “aggregatori“!

Amano riunire le persone insieme, creare reti e connessioni, presentare animi simili e diventare partecipi di un unicum collettivo veramente interessante.

Per il Sagittario, gli altri sono fonte continua di energia e meraviglia: adorano passare il tempo con i propri amici e anche… con gli sconosciuti!

Ariete: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Non sarete mica sorpresi, vero?

Gli Ariete hanno una predisposizione al rapporto con gli altri veramente invidiabile!

Forse è perché sono capaci di gestire il proprio tempo ed i propri impegni in maniera perfetta o forse, semplicemente, è perché i nati sotto il segno dell’Ariete sono veramente animali da party.

Poco importa quale sia il tratto del loro carattere che li rende estroversi: quello che dovete sapere è che con gli Ariete non potrete far altro che… passare la serata a parlare con gli altri!

Gli Ariete, infatti, sono persone che adorano fare vita sociale e che non si preoccupano minimamente di “abbandonarvi” per parlare con altre persone.

Per loro, infatti, conoscere nuove persone è sempre fantastico: sono propositivi, chiacchieroni e loquaci e quasi senza vergogna.

Con gli Ariete potete divertirvi tantissimo… a meno che non siate i loro amici introversi, rintanati in un angolo mentre loro fanno vita sociale!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni più estroversi dello zodiaco

Ehm, scusate: avevate forse dei dubbi che la Bilancia si sarebbe trovata al primo posto della classifica dei segni più estroversi dello zodiaco?

Perché noi, ovviamente, no: com’è possibile immaginare, infatti, la Bilancia è uno dei segni più estroversi proprio perché… semplicemente adora gli altri!

I nati sotto il segno della Bilancia sono tra le persone più loquaci e bisognose di socialità di tutto lo zodiaco.

Intorno a loro si radunano sempre gruppi numerosi, persone che non si conoscono neanche troppo bene e feste scatenate: i nati sotto il segno della Bilancia non possono letteralmente farne a meno!

Un poco, ovviamente, è a causa del fatto che la Bilancia vuole sempre compiacere gli altri; un poco, però, è perché la Bilancia adora fare festa e stare con altre persone!

I nati sotto questo segno sanno bene quanto è importante, per loro, il rapporto con gli altri. Li aiuta a rimanere ancorati alla realtà e li fa sentire bene con sé stessi: per la Bilancia, avere un forte circolo sociale è fondamentale per non deprimersi!

Insomma, adesso lo sapete: se volete fare festa dovete farla con la Bilancia!