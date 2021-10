Ecco cosa non dovresti mai pretendere da ciascun segno zodiacale

Ogni segno ha caratteristiche proprie. Non aspettarti mai queste cose da questi segni zodiacali, per loro natura sono impossibilitati ad accontentarti.

Stare insieme significa anche rispettare l’altro, smussare i propri difetti e scendere a compromessi ma ci sono cose che non dovresti mai chiedere a una persona appartenente ad un dato segno astrologico perché è impossibile per lui dartele.

Se continui ostinatamente a pretendere dall’altro qualcosa in particolare, l’incomprensione e i litigi finiranno per avere la meglio e tu finirai col perderlo. Se non ti ha dato quello che gli hai chiesto probabilmente non è perché non ha voluto ma perché non ha potuto. Alcune nostre caratteristiche sono innate ed impossibili da modificare.

Scopri in questo articolo cosa non potrà mai darti ciascun segno zodiacale.

Ecco cosa non potrà mai darti ciascun segno dello zodiaco, basta chiederglielo

Ad un certo punto della relazione dovresti prendere atto dei limiti dell’altro e valutare se sei disposto ad accettarlo unicamente per come è. Inutile cercare di cambiare le persone o pretendere qualcosa da loro. Prova a pensare solo a quello che è nel tuo potere fare per cambiare le cose. Non chiedere al partner di darti ciò che non può.

E’ un errore che spesso porta a conflitti e malintesi nella coppia e a lungo andare danneggiano la relazione.

Dai un’occhiata agli errori di valutazione più comuni che subisce ciascun segno zodiacale:

ARIETE

Non chiedere mai ad un Ariete di non essere impulsivo. Spesso si considera questo segno ingenuo ed è un grande errore. L’Ariete non è ingenuo, è semplicemente spontaneo. La spontaneità e la sua prosperosa fiducia in se stesso non potranno mai essere scalfite.

TORO

Non chiedere mai ad un Toro di non fare qualcosa che vuole fare. Se il Toro non agisce è solo perchè sta ancora valutando come farlo. Il fatto che si prende il tempo di riflettere non significa che non agirà. Agirà sicuramente quando sarà pronto. Non sentirti ferito da questo, la sua determinazione è implacabile.

GEMELLI

Evita di rimproverare un Gemelli di non parlarti d’amore. Lui sa bene che dopo essersi innamorato ti ha aperto il suo cuore ma odia descrivere quello che sente. Non dicendoti quello che prova si sente in qualche modo tutelato. E’ come se non esponendosi evitasse di ricevere delusioni.

CANCRO

Evita di esigere da un Cancro di essere meno fragile. Questo segno in realtà è molto forte e determinato e questa fragilità apparente gli serve per smussare i suoi spigoli.

LEONE

Smettila di chiedere ad un Leone di non essere egoista e di non pensare solo a se stesso. In realtà il potere del suo ego non è mai abbastanza grande per un Leone, questo segno ha perennemente bisogno di sentirsi amato, non importa quanto pensi che ami se stesso.

VERGINE

Non dite mai a un Vergine quello che deve fare. Solitamente appare una persona tranquilla, in alcuni casi sembra perfino timido, ma non farti mai ingannare, dietro i suoi modi si cela uno spirito ribelle. E’ una persona forte e fredda e non ammette che nessuno gli dica cosa deve o non deve fare.

BILANCIA

Non tentare di imporre la tua idea ad una Bilancia. Essendo una persona socievole e chiacchierona spesso si pensa di poterlo facilmente persuadere a condividere il nostro punto di vista. Niente di fatto. Questo segno non si lascia influenzare facilmente. Ha idee e valori propri ai quali è fortemente ancorato.

SCORPIONE

Allo Scorpione non dovresti mai chiedere di farsi scivolare qualcosa addosso. Detesta che si si dica che deve fregarsene di qualcosa. Dietro quel suo aspetto impassibile si nasconde una sensibilità profonda. Ogni volta che qualcuno gli fa del male la sua anima si copre di cicatrici profonde.

SAGITTARIO

Non bisogna mai spingere un Sagittario a non farsi domande. Per lui è impossibile rinunciare ad avere certezze. E’ un segno che viene spesso assalito dai dubbi, ha bisogno di certezze per nutrire la sua anima positiva e fiduciosa. aria sicura e fiduciosa, ne vale della sua serenità.

CAPRICORNO

Al Capricorno non bisognerebbe mai dire di reagire. Se mantiene la sua posizione e non interviene non è certo perché la cosa non gli interessa o perché è freddo e impassibile. Sotto la superfice batte un cuore molto tenero e se non reagisce è solo perché si sente profondamente ferito e gli serve del tempo per tirare fuori le sue emozioni in un momento emotivamente più idoneo.

ACQUARIO

L’errore più grande che si potrebbe fare con un Acquario è dirgli che non fa niente e non si impegna per l’altro. Questo segno ha un modo tutto suo di esprimersi, è molto flemmatico ma questo non significa che sia indifferente. Il suo essere delicato e sottile lo spinge ad essere sempre estremamente cortese nei confronti del partner ma anche nel rispetto dei sentimenti che prova.

PESCI

Mai prendersela con un Pesci accusandolo di essere un debole. Se il Pesci evita qualcosa ha le sue ragioni. Farà qualcosa ma quando sarà il momento. Per lui la sua volontà non dovrebbe mai essere sottovalutata. Ha bisogno di manifestarla sempre e si infastidisce quando qualcuno si intromette sulle sue tempistiche.