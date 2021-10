2 consigli fondamentali per favorire la sincerità nella coppia

Si parla molto dell’importanza della sincerità nella coppia. Mantenerla viva negli anni è molto semplice, basta seguire due semplici consigli.

Se hai scelto di fare coppia con qualcuno significa che quella persona è molto importante per te. Se vuoi mantenere una relazione stabile con qualcuno è necessario basare il rapporto sulla sincerità. Ecco 2 semplici consigli per rafforzarla su base quotidiana.

Essere sinceri significa essere se stessi. In realtà dovrebbe essere facile mostrare chi siamo veramente alla persona che amiamo, senza maschere e senza remore. A volte le persone a causa di insicurezze e timori, spesso infondati, tendono a nascondere all’altro i propri sentimenti e pensieri. Imparare a essere sinceri rafforzerà il vostro legame. Ecco due semplici suggerimenti per sviluppare la sincerità nella coppia.

Come migliorare la sincerità nella coppia

1. NON AVER PAURA DI ESSERE TE STESSO

Essere sinceri significa essere semplicemente se stessi. Non hai bisogno di coprire dei ruoli che non ti appartengono e recitare la parte della madre, della moglie, dell’amica, della brava dipendente. Sarebbe troppo stressante pensare di vivere seguendo dei copioni.

Inoltre le persone che ti vivono in diversi ambiti potrebbero non capire più chi sei veramente e correresti questo rischio anche tu stessa. Inizia a essere solo te stessa, in ogni ambito della tua vita. Non preoccuparti di dire quello che pensi, quello che provi e quello che ami.

Sicuramente perderai delle persone durante questo passaggio perché qualcuno si ricrederà su di te e magari si renderà conto che apprezzava più il ruolo che interpretavi che la vera te stessa, ma non preoccuparti ci avrai solo guadagnato. Capirai in fretta quali sono le persone che si addicono davvero a te. Questo vale anche per la tua relazione di coppia. Al tuo fianco resterà solo una persona sincera ed autentica.

2. VALUTA I TUOI PROBLEMI

Molti terapeuti dispensano un consiglio semplicissimo alle persone che tendono a vivere la vita con affanno. Se si è predisposti a preoccuparsi eccessivamente e a lamentarsi molto potrebbe risultare molto utile adottare la famosa regola del 5: se ti stai preoccupando per qualcosa che non sarà più una preoccupazione tra 5 anni allora puoi lasciare che fluisca e andare avanti. Non vale la pena i dannarsi per più di 5 minuti per problemi come questi. Sono problemi risolvibili, puoi impiegare il tuo tempo a cercare soluzioni.

Se il problema è serio e probabilmente non lo avrai ancora risolto tra 5,10 anni o più, la soluzione è parlarne. Se lascerai che le emozioni negative prendano il sopravvento e ti governino allora la situazione peggiorerà. Ti sentirai tormentato, ansioso, stressato, bloccato anche nelle relazioni con gli altri.

Quindi per favorire la sincerità nella coppia è importante praticarla su base giornaliera. Anche in presenza di problemi che potrebbe spingerti nella direzione opposta, verso la chiusura totale, cerca di mantenere relazioni sane, positive e premurose con le persone che ami e con il tuo compagno di vita prima di tutto.

Non è semplice dare la priorità alla sincerità, devi essere pronto ad osare, e a non aver mai paura di dire quello che pensi o credi. Soprattutto quando ci sono dei problemi, perché questo è il modo giusto per non ingigantirli ma per risolverli il prima possibile.

Avere una relazione autentica è la chiave per stare bene. In casa e fuori ti accompagnerà quella sensazione di benessere e quella sintonia che solo un rapporto trasparente e sincero ti da.