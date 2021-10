Delicata e buonissima, la torta di carote all’inglese è un dolce che piacerà molto anche ai bambini. Ecco tre errori gravi da evitare nella preparazione

La tradizione italiana di pasticceria è tra le più ammirate e invidiate al mondo, vince premi ovunque e ha fatto scuola. Ma nulla ci impedisce ogni tanto di andare a pescare ricette anche da altri Paesi, soprattutto quando sono bune e facili. Come la torta di carote all’inglese, un dolce tutto sommato semplice anche se l’errore è sempre possibile.

Vediamo insieme quali sono i passaggi fondamentali da non sbagliare, prima di passare alla ricetta vera e propria.

COME CURARE GLI INGREDIENTI

Vi basterà leggere gli ingredienti per capirlo, ma intanto lo anticipiamo. La torta di carote all’inglese ha una ricetta codificata, se la cambiate non è più quel tipo di torta. Quindi non fatevi prendere dalla voglia di modificarla a vostro piacere inserendo della frutta, della panna, dei pinoli o altro che vi viene in mente. Non c’entrano e non sono quello che vogliamo.

Tutto quello che dovete fare è pelare le carote, grattugiarle e metterle a cuocere. Ma l’altro errore che non dovete commettere è quello di usate la parte grossa della grattugia. Devono essere fini, perché rappresentano l’essenza del dolce ma così rischiate di esagerare.

SPEZIE COME SE PIOVESSE

Se avete paura di mettere troppe spezie seguendo la ricetta originale, siete sempre in tempo a ripensarci. Servono a dare un profumo particolare alla torta e compensano il gusto dolce e delicato delle carote. Quindi state tranquille e andate avanti seguendo passo dopo passo la ricetta senza nessuna variazione.

IL TEMPO DELLA GLASSATURA

Se avete cotto bene la vostra torta di carote all’inglese siete a buon punto ma non alla fine. L’ultimo passaggio infatti è fondamentale, quello della glassatura. Per questo, non dovete avere fretta: attendete che la torta sia assolutamente fredda prima di spalmare la glassa al burro. Non importa come, perché se vi piace anche sui lati della torta e non solo nella parte superiore, non è un errore.

Torta di carote all’inglese, la vera ricetta

Adesso siete curiose di cucinare la torta di carote all’inglese? Fatelo con noi.

Ingredienti:

360 g di carote

300 g farina tipo 00

6 uova medie

350 g di zucchero grezzo di canna

350 ml olio di semi di girasole

2 cucchiaini di zenzero in polvere

2 cucchiaini di cannella in polvere

15 g di bicarbonato

noce moscata q.b.

Per la glassa:

80 g di burro

250 g di zucchero a velo

Lavate, pelate e grattugiate finemente le carote. Poi in mescolate con forza lo zucchero di canna e le uova dentro una ciotola con una fusta a mano, aggiungendo l’olio a filo. A parte setacciate la farina insieme la e il bicarbonato, unite anche le spezie e il sale. Quindi aggiungete tutto alla ciotola con il composto liquido.

Quando è tutto ben amalgamato, aggiungete anche le carote, date ancora una mescolata e infornate in forno già caldo a 170°per 40 minuti.

Mentre aspettate, preparate anche la glassa: montate il burro a pezzetti con una frusta a mano e poi aggiungete lo zucchero a velo, un cucchiaio alla volta.

Tenete da parte e spalmate la crema come vi abbiamo spiegato. Tenete in frigorifero fino a poco prima del servizio.