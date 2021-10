Test dei simboli dei nativi americani: scopri qual è la tua strada

Oggi abbiamo deciso di proporti il test dei simboli dei nativi americani: scegline uno e scopri qual è veramente la tua strada nella vita!

Sapevi che ogni simbolo che vedi qui sotto può raccontarci qualcosa rispetto alle scelte che hai fatto o che farai nella vita?

Per il nostro test di personalità di oggi, infatti, abbiamo deciso di proporti alcuni simboli dei nativi americani, in modo da cercare di capire cosa succede nella tua anima.

Non dovrai far altro che sceglierne uno tra i quattro che ti abbiamo proposto e vedrai che il responso ci parlerà del tuo futuro.

Ti va di giocare con noi?

Test dei simboli dei nativi americani: qual è la tua strada nella vita? Scopriamolo subito

Quanto ne sai di Indiani d’America? Se la risposta è “praticamente niente“, allora è il momento giusto per provare questo test.

Non vorremmo assolutamente che la tua conoscenza delle loro usanze e dei loro simboli falsasse il test di personalità di oggi!

Come vedi, nell’immagine qui sopra trovi quattro simboli dei nativi americani: il nostro test, quindi, vuole solo che tu ne scelga uno!

Cosa ti attira di più: la freccia, la capra, la piuma o il serpente?

Ovviamente puoi prenderti il tempo che ti serve per scegliere: non appena lo avrai fatto, quindi, scopriremo grazie ai responsi che cosa succede nella tua vita e dove stai andando.

Pronta a giocare?

freccia : non hai dubbi. Il simbolo che hai scelto è la freccia e non potresti essere più sicura che sia quello giusto per te!

Se lo hai scelto, vuol dire che in questo momento la tua vita sta andando veramente allo “ sbaraglio “, se ci passi il termine.

Questo simbolo, infatti, parla di movimento e di vitalità , di forza e di sfrontatezza . La posizione in cui si trova, con la punta della freccia rivolta in diagonale verso l’alto, però, ci parla di protezione e di difesa : sei in una fase meno di attacco di quanto tu potessi credere!

La tua vita, in questo momento, sta prendendo una china pericolosa : senti di doverti difendere e questo non va bene.

Che siano i familiari , gli amici od il partner a farti sentire che ti devi giustificare o, com’è molto più probabile, il tuo ambiente lavorativo a metterti in difficoltà , poco importa.

Capisci da dove arriva questo bisogno di difesa e… passa all’attacco !

Probabilmente la tua vita è diretta verso un momento di costruzione del nido: non devi per forza rimanere incinta, questo no, ma forse vuoi mettere delle radici e questo è il modo che ha il tuo subconscio per comunicartelo.

Di certo, però, non ti lancerai allo sbaraglio ma, esattamente come fanno le capre, sceglierai la via più difficile, impervia e complicata che però è anche… quella più sicura per te!

Le cose troppo facili, soprattutto negli ambiti così importanti come quelli del tuo futuro, finiscono spesso per tradire. Puoi contare su incredibili capacità: mettile a frutto e vedrai che non sbaglierai!

piuma : la piuma è il vero e proprio simbolo della connessione tra cielo e terra , tra umano e divino .

Se l’hai scelta vuol dire che hai sentito il suo richiamo di libertà e forza , che ti portano a cercare da sempre di elevarti più in alto degli altri , nella vita.

Evidentemente, scegliere questo simbolo ci parla di successo nel futuro ed anche di una grande voglia di indipendenza.

Attenzione: in cielo come in cima alla montagna ci si può sentire veramente molto soli!

Immagina questo test dei simboli dei nativi americani come un vero e proprio avvertimento . L’oggetto che hai scelto, infatti, ti parla di leggerezza ma ti ricorda che insieme a questa c’è anche un fardello da portare : quello della propria anima!

Il serpente è il simbolo scelto da tutte quelle persone che vogliono trovare la vera libertà, quella che si può raggiungere solo attraverso il cambiamento.

Non hai paura di passare attraverso diversi stadi e fasi della tua vita: sarai sempre tu, poco importa quante “pelli” lasci andare via!

Se hai scelto il serpente, quindi, per te è importante la “conoscenza” e la tua vita ti sta portando in questa direzione.

Hai poco tempo per gli altri, per i rapporti sentimentali o per qualsiasi cosa che ti rallenti sulla vita della ricerca. Sei una persona estremamente concentrata su di sé e sui propri interessi: per te non c’è spazio per gli altri e prima lo capiscono… meglio è!