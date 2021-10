Soleil Sorge, la mamma Wendy svela tutta la verità sugli ex fidanzati

By

Soleil Sorge sempre più protagonista del Grande Fratello Vip 2021: la mamma Wendy svela tutta la verità sui suoi ex fidanzati.

Soleil Sorge è una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2021. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato nella casa l’ex fidanzato Gianmaria Antinolfi di cui ha parlato la mamma Wendy Kay in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 13 ottobre.

Soleil Sorge ha avuto storie d’amore importanti come quelle con Jeremias Rodriguez e Marco Cartasegna. La concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto anche una storia con Luca Onestini di cui mamma Wendy non ha un ottimo ricordo. “Diciamo che non mi è gradito. Mentre adoro Jeremias, purtroppo ave- vano ritmi diversi”, ha detto la mamma di Soleil.

La mamma di Soleil Sorge, la verità su Gianmaria Antinolfi

Wendy Kay sta seguendo l’avventura della figlia Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip dove ha avuto numerosi scontri con gli altri concorrenti. “Vedo Soleil sofferente, è stata messa in croce come nessun altro. Mi fa male il cuore vedere che si deve difendere e noto un po’ di pregiudizi nei suoi confronti. È agitata, non è bello essere attaccati”, ha detto la mamma dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Wendy Kay ha parlato anche di Gianmaria Antinolfi svelando alcuni dettagli sulla loro relazione ormai finita.

“Gianmaria l’ho conosciuto, una volta è passato da Roma a lasciarmi Simba, il cagnolino di Soleil. E da lì ha cominciato a mandarmi messaggi lunghissimi in cui parlava di Soleil tanto che, a un certo punto, l’ho dovuto bloccare. Lui così ha continuato a scrivermi su Instagram. Mia figlia aveva paura di trovarselo ovunque, se una ragazza dice ‘basta’ il ragazzo deve accettarlo. Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti. Ora è passato da Soleil a Greta”.

