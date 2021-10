Se ti odiano tutti è perché fai parte dei 3 segni zodiacali più detestati

Sei odiato da tutti? I tuoi rapporti interpersonali sono un vero disastro? Forse è perché fai parte dei segni più detestati dell’oroscopo.

Alcuni segni astrologici hanno una reputazione peggiore di altri. Secondo gli astrologi alcuni segni sarebbero i più odiati di tutti, spesso perché sono vittime di pregiudizio. Se ti ritrovi spesso con qualcuno che ti è ostile forse il motivo è da ricercare nella tua appartenenza astrologica.

Appartenere ad un segno zodiacale significa avere una personalità ed alcuni tratti caratteriali specifici. Spesso le persone vengono classificate e giudicate in base al segno zodiacale, una specie di biglietto da visita che a volte può essere disdicevole e legato a pregiudizi infondati.

I segni zodiacali più odiati dell’oroscopo. Tu sei tra loro?

Se fai parte di uno di questi tre segni zodiacali sicuramente la tua vita non è un fiume lungo e tranquillo. Siamo sicuri che ti capita spesso di avere a che fare con persone che ti mostrano di non sopportarti. Sai perché sono così ostili nei tuoi confronti? Perché il tuo modo di essere o di fare ti fa apparire diverso da come sei realmente. Questo capita in special modo a questi 3 segni zodiacali:

GEMELLI

Il Gemelli è un segno solare e positivo ma allo stesso tempo introspettivo. Dato che tende a non mostrare la sua vera personalità, spesso le persone pensano di lui che sia falso, manipolatore e bugiardo. Il problema è che il gemelli è solo un segno mutevole, si adatta sia agli ambienti che alle persone nuove. E’ semplicemente un segno in grado di analizzare rapidamente il miglior modo di rapportarsi con gli altri. E’ portato per natura ad andare d’accordo con tutti, anche con persone molto diverse tra loro, ma questo non significa che sia un manipolatore tantomeno che sia una persona disonesta.

SCORPIONE

Tra i segni zodiacali che godono di una brutta reputazione c’è anche lo Scorpione. Apparentemente freddo e distaccato, è solo un segno che ha bisogno di tempo e sicurezza per aprirsi agli altri. Spesso è impetuoso e istintivo e le sue reazioni sono inaspettate e quasi brutali. Il fatto che sia impulsivo e gretto e che non abbia molto tatto non significa che sia una persona cattiva ma è sicuramente la ragione principale per la quale le persone si sentono spesso offese per il loro modo di fare.

In realtà dietro quella facciata dura si trova un segno molto sensibile ed emotivo, proprio come tutti i segni d’acqua. Lo scorpione ferisce per paura di essere ferito. Di lui non si può certo dire che sia falso o non franco.

PESCI

Anche il Pesci non è un segno molto amato e la ragione sta nel suo modo di fare molto mutevole. Non è facile avere a che fare con un pesci e capirlo. Questo segno è governato da una profonda insoddisfazione. Sogna continuamente una vita diversa da quella che ha, trascorre la maggior parte del tempo su un’altra dimensione fuori dalla realtà, è la classica persona che si racconta talmente tante storie che alla fine finisce per credere ai suoi racconti.

Il Pesci è un grado di dare tantissimo amore, compassione, non è cattivo ne falso ne bugiardo, è soltanto un grande procrastinatore lunatico.