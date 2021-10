I segni più meteoropatici dello zodiaco: ci sei anche tu tra loro?

Non possiamo crederci: fino ad adesso non sapevi di essere uno dei segni più meteoropatici dello zodiaco? Corriamo immediatamente ai ripari!

Ehm… ma cosa vuol dire essere meteoropatici?

Se non lo sai nessun problema: te lo spieghiamo noi e, magari, con l’occasione riusciremo anche a capire finalmente alcuni tratti del tuo carattere che gli altri (e anche tu stesso, alla fin fine) non riescono proprio a spiegarsi.

Che ne dici: la classifica di oggi dell’oroscopo potrebbe finalmente aiutarti a svelare alcuni dei misteri sui tuoi cambiamenti d’umore?

Come avrai capito, c’entrano anche le condizioni del meteo: pronto a scoprire se sei nella classifica dei segni zodiacali che si lasciano influenzare… dalle previsioni?

I segni più meteoropatici dello zodiaco: non è che ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Ok, va bene: tutti, quando guardiamo fuori dalla finestra di lunedì mattina e vediamo che piove a dirotto, sospiriamo con rassegnazione.

A nessuno piace andare a lavoro sotto la pioggia battente, con i vestiti che si inzuppano, l’ombrello che scopriamo troppo tardi essere rotto e con l’accrescersi delle possibilità di prendersi un bel raffreddore, vero?

Vero?

Pensa che ci sono alcune persone per le quali la pioggia non rappresenta, invece, il momento peggiore: sono gli istanti prima il vero problema!

(Ok, magari non di lunedì mattina: ma questo noi non possiamo saperlo).

Oggi parliamo dei segni zodiacali più meteoropatici di tutto l’oroscopo: non è che ci sei anche tu tra loro?

I meteoropatici sono le persone sensibili ai cambiamenti della pressione atmosferica: nel linguaggio pop e comune, vengono definiti come persone che si lasciano influenzare dal tempo ma non è semplicemente così.

Oggi vogliamo chiedere all’oroscopo se ci sono alcuni dei segni zodiacali che sono più predisposti degli altri a diventare meteoropatici.

Che dici, potresti essere in classifica, oggi?

Cancro: quinto posto

Di certo i nati sotto il segno del Cancro si sono conquistati il loro posto in questa classifica dell’oroscopo a causa della loro estrema sensibilità.

Il Cancro, infatti, è un segno che riesce veramente ad entrare in sintonia con l’ambiente che lo circonda ed ha un modo di “riflettere” quello che vede.

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, non “sprecano” energia ma lasciano che siano le circostanze ad influenzarli. Ecco perché, anche se magari non sono meteoropatici nel senso classico del termine, spesso i nati sotto il segno del Cancro sono capaci di “rabbuiarsi” insieme al cielo. Per loro basta un paio di occhiali con le lenti colorate per sentirsi di nuovo bene!

Sagittario: quarto posto

Delicati e impressionabili, nervosi e scattanti: i nati sotto il segno del Sagittario sono anche loro decisamente meteoropatici!

Il Sagittario vive in piena connessione con la natura e con quello che la natura lascia “scorrere”. Non si tratta tanto di una posa ma di un modo di fare che al Sagittario viene naturale.

Per lui, quindi, essere meteoropatico è semplicemente la maniera per seguire da vicino l’andamento della natura ed essere, il più possibile, parte del cambiamento.

Se il tempo impazzisce repentinamente, il Sagittario impazzisce con lui; quando ci sono giornate dolci e tranquille il Sagittario si adagia in un’indolenza contagiante. Insomma, avete capito: essere meteoropatici insieme al Sagittario è impossibile ma bisogna avere veramente molta costanza!

Capricorno: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Capricorno si tratterà sicuramente di uno sbaglio ma invece sono sul primo gradino del podio della classifica di oggi.

Perché? Ma perché sono veramente e letteralmente tra i più meteoropatici di tutto lo zodiaco!

Ogni cambiamento climatico, infatti, porta al Capricorno qualche cosa di nuovo. Che si tratti del sole o della pioggia, di una tempesta oppure di una giornata limpida e perfetta, il Capricorno ne risente profondamente in fondo al suo animo.

Per avere a che fare con un Capricorno potreste veramente solo guardare le previsioni del tempo e comportarvi di conseguenza.

Nostalgici e seri nelle brutte giornate, senza preoccupazioni e pieni di vita in quelle belle: attenzione, però. Il Capricorno sente dentro di sé quando il tempo inizia a cambiare: è impossibile tenergli testa e capire tutti i suoi mutamenti d’umore!

Vergine: secondo posto

Che sorpresa che i nati sotto il segno della Vergine siano al secondo posto della nostra classifica dei segni più meteoropatici dello zodiaco!

Ma come, proprio i nati sotto il segno della Vergine così ancorati al suolo e con i piedi per terra, incuranti di quello che li circonda… sarebbero meteoropatici!

Ebbene, la risposta è proprio sì: il cambio del meteo contribuisce, spesso e volentieri, a cambiare totalmente la mente ed il corpo della Vergine.

Chi è nato sotto questo segno ha imparato presto (o forse lo sta imparando adesso e tutti i pezzi del puzzle tornano al loro posto) che il meteo ha un grande impatto sulla propria vita.

Appena le nubi si radunano, infatti, la Vergine cade preda di una malinconia veramente impossibile da combattere.

Per questo motivo, spesso, la Vergine diventa decisamente irritabile poco prima di grandi depressioni nel clima. Non riesce a contenere il nervosismo e sa che tra poco la situazione peggiorerà ancora. Meglio fare attenzione, sia alla Vergine che al meteo!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più meteoropatici dello zodiaco

Eh sì, cari amici nati sotto il segno dell’Acquario, è proprio così: siete voi i segni zodiacali più meteoropatici di tutto l’oroscopo!

Dopotutto, forse, sotto sotto lo sapevate già: non siete esperti di pressione atmosferica, questo no, ma avete veramente un rapporto decisamente “strano” con il meteo!

Sapete sempre quanto sta per arrivare una tempesta, fiutate l’aria quando iniziate a sentire che qualcosa non va.

Per voi Acquario non si tratta, semplicemente, di saper individuare i segnali dell’arrivo delle nuvole o l’addensarsi della qualità dell’aria.

No, voi siete veramente meteoropatici!

Avete una connessione quasi magica con la natura e con gli elementi che vi circondano e lo sapete da molto tempo.

Magari alcuni vostri malanni o acciacchi, come vi piace chiamarli, si amplificano prima di un brusco cambio delle temperature.

Agli occhi degli altri siete quasi profetici anche se voi la prendete con molta leggerezza: per voi Acquario quel vuol dire che sapete sempre cosa mettervi quando uscite di casa!