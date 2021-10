Ascelle sempre irritate? Ecco cosa puoi fare

Le tue ascelle sono spesso irritate? Scopri da cosa dipende e cosa puoi fare per cambiare le cose.

Le ascelle sono una parte del corpo estremamente delicata ma che si tende troppo spesso a dimenticare. Così, capita che ci si ricordi di prendersene cura solo quando iniziano a presentarsi problemi come prurito o irritazione evidente.

Visto che non è comunque mai troppo tardi per iniziare a farsi del bene, oggi cercheremo di capire da cosa dipende l’irritazione di questa parte del corpo e quali sono i rimedi da mettere in pratica per trovare sollievo, curarle ed evitare che il problema torni a presentarsi ancora.

Ascelle irritate: le cause più comuni

Quando le ascelle iniziano a prudere, ad arrossarsi o a mostrare segni evidenti di irritazione, è sicuramente il caso di fermarsi per cercare di individuarne la causa.

Provare fastidio in questa zona del corpo è infatti davvero spiacevole oltre a non essere esattamente salutare. Scopriamo quindi quali sono le cause più comuni.

Toppo sudore. In genere, le ascelle possono irritarsi a causa dell’eccessiva sudorazione. Se la zona si sporca con fibre e pelle morta, finisce infatti con l’arrossarsi ed irritarsi, a volte anche in modo molto evidente con bolle ed escoriazioni. Motivo per cui è importante riconoscere da subito il problema al fine di risolverlo, mettendo in pratica anche alcuni metodi per attenuare il sudore.

Batteri. Tenere pulite le ascelle è quindi indispensabile per poter evitare irritazioni fastidiose. A volte, però, i problemi possono presentarsi anche a fronte di un modo errato di lavarsi. Non asciugarle a fondo, ad esempio, può portare i batteri a proliferare un po’ come avviene quando si suda. Motivo per cui lavarsi semplicemente non basta. Ciò che serve davvero è asciugarle con cura con asciugamani morbide e possibilmente tamponate sulla zona.

Depilazione sbagliata. A volte il vero problema è dato da una depilazione errata. Un rasoio troppo aggressivo o l’assenza di un gel che aiuti a non creare irritazioni può portare a micro tagli che con il tempo possono infettarsi o provocare prurito e bruciore. Aver cura di questo processo è quindi molto importante. E per farlo occorre occuparsi anche del rasoio. Non usarlo troppe volte e sceglierne sempre di adatti alla propria pelle può infatti migliorare di tanto la situazione.

Allergie. Ovviamente anche il tipo di tessuti che si indossano può fare la differenza. Questi dovrebbero essere traspiranti. In caso contrario si rischia di andare incontro ad irritazioni varie. Il tutto senza contare che in caso di allergia ai tessuti o ai coloranti si può andare incontro ad irritazioni anche piuttosto gravi in quanto allergiche. Ciò vale anche per saponi o lozioni irritanti e, ovviamente, per deodoranti troppo aggressivi. Per star bene è sempre meglio scegliere deodoranti naturali evitando sostanze alle quali si sa di essere allergici. Per fortuna oggi la scelta in tal senso è molto più ampia di un tempo. Cosa che rende la vita sicuramente più semplice.

Pelle sensibile. A volte l’unico problema è dato da una pelle troppo sensibile. Tenere conto dei punti elencati qui sopra rappresenta quindi un buon modo per prendersi cura delle proprie ascelle evitando che la pelle si alteri arrivando all’irritazione.

Una buona igiene, seguita da l’uso di prodotti idonei alla propria persona e alla scelta di capi di abbigliamento non irritanti rappresenta quindi una buona soluzione per evitare le ascelle irritate.

Cosa alla quale si potrà unire anche l’uso di deodoranti delicati o di creme dopo doccia idratanti e volte a mantenere il ph della pelle inalterato.