Anticipazioni Una Vita: nemici ad Acacias, guerra tra donne

Una Vita anticipazioni, nelle prossime puntate italiane arrivano nuovi nemici ad Acacias. Problemi in vista soprattutto per Anabel.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita: nuova nemica per Anabel, ecco chi è

Le anticipazioni di Una Vita di questa settimana rivelano importanti novità. Nelle puntate italiane eravamo rimasti che la giovane Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) ha dovuto pentirsi per aver rivelato a tutti quanto il segreto di Ildefonso Cortes (Cisco Lara). Ma non è tutto nelle prossime settimane la ragazza dovrà guardarsi le spalle anche da una new entry.

Dopo essersi “inimicata” Camino per aver rivelato la questione di Ildefonso (e tutto ciò che ha portato quest’azione), arriva una nuova nemica per Anabel. Si tratta di una new entry nello storytelling di Una Vita. La figlia di Marcos (Marcia Alvarez) infatti non starà affatto simpatica a Sabina (Ana Goya), la nuova proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX.

Le anticipazioni segnalano che la storyline avrà inizio nel momento in cui Felicia Pasamar (Susana Soleto) deciderà di vendere la sua attività di ristorazione a Sabina e al marito Roberto Olmedo (Miguel Larranaga). Fin da subito, i due nuovi residenti di Acacias daranno l’impressione di stare nascondendo qualcosa e i loro discorsi si faranno parecchio ambigui. Ad esempio, gli Olmedo si preoccuperanno di dismettere la cantina del ristorante e parleranno di una banca, appena aperta, che si trova nei pressi dello stesso e di un tunnel da costruire il prima possibile.

Sabina e Olmedo arriveranno ad Acacias insieme al nipote Miguel (Pablo Garro). Avvocato di professione, laureato in Francia, il giovane si sentirà fin da subito attratto da Anabel.

A quel punto, tra i due c’è subito del tenero e non appena avranno modo di trascorrere del tempo insieme e da soli, Anabel e Miguel si scambieranno il loro primo bacio. Tuttavia, la Bacigalupe farà sapere a Camino (Aria Bedmar) che non vuole spingersi più di tanto con l’Olmedo e le lascerà intendere di voler essere anche un po’ corteggiata prima di “cadere tra le sue braccia” definitivamente.

Il ragazzo, dopo aver rivelato al nonno la sua intenzione con Anabel, deciderà di invitarla al pranzo nel ristorante. Ed è proprio lì che si creeranno le prima scintille tra la ragazza e nonna Sabina. Sabina vorrà impedire ad ogni costo che l’adorato Miguel intrecci una relazione con Anabel ed approfitterà di un piccolo allontanamento del nipote dal tavolo per farlo sapere alla diretta interessata.

I risvolti che avrà questa azione, saranno devastanti. Anche se la Bacialupe sembra accettare con poco conto le critiche della nonna di Miguel, mostrando un atteggiamento menefreghista.