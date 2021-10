Una Vita anticipazioni. Sbuca fuori l’amara verità su Felipe. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate italiane.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Felipe potrebbe fingere di aver perso la memoria

Le anticipazioni di Una Vita di questa settimana rivelano importanti novità. La perdita di memoria di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) potrebbe permettere a Genoveva Salmeron (Clara Garrido) di tentare di tenere l’uomo tutto per sé. Ma nulla è come sembra.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la dark lady cercherà infatti in ogni modo di isolare il marito da tutti per non permettere loro di parlargli di ciò che è stato del loro matrimonio e soprattutto del processo che l’ha vista coinvolta per la morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Però il suo piano riceverà qualche battuta di arresto.

Se avete seguito le nostre anticipazioni sapete già che tutto avrà origine nel momento in cui Laura Alonso (Agnes Llobet) avvelenerà Felipe su ordine dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro). Dopo aver ingerito il veleno, l’Alvarez Hermoso perderà infatti i sensi e sbatterà la testa sullo spigolo del letto. Visto che però si sarà pentita del suo gesto, Laura chiamerà immediatamente i soccorsi, salvando di fatto la vita all’uomo.

Tutto ciò condurrà Felipe in coma e, al suo risveglio, sembrerà non possedere più i ricordi dei suoi ultimi dieci anni di vita, tant’è che non avrà apparentemente idea del fatto che Genoveva sia sua moglie e incolperà ancora Ramon Palacios (Juanma Navas) della morte di Celia (Ines Aldea).

Colpita dalle suppliche di Ramon, che gli chiederà di parlare col marito per spiegargli nuovamente che non ha ucciso Celia, Genoveva darà il suo consenso affinché i due uomini possano incontrarsi. Ma qui c’è il colpo di scena, infatti, durante il chiarimento tra i due gentiluomini succederà l’impensabile. Non appena la Salmeron si sposterà, Felipe farà a Ramon uno sguardo strano e complice, come se stesse condividendo con lui un segreto.