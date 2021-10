Test dei Dolci | Quanto mostri agli altri chi sei davvero?

Il test dei dolci ti farà capire quanto trasparente è la tua personalità. Alcune persone infatti sono così spontanee da essere facilmente “leggibili”, altre lo sono meno.

Le persone che mostrano chiaramente i propri sentimenti, le proprie idee e le proprie intenzioni di solito non ne sono consapevoli. Al contrario, non sanno come “mascherare” ciò che provano e a volte questo si traduce in un danno per loro.

D’altro canto però esistono persone completamente differenti, in grado di controllare perfettamente le proprie emozioni, le proprie espressioni e le proprie parole. A volte sono così brave a dissimulare i propri sentimenti che è letteralmente impossibile comprendere cosa stanno pensando.

Si tratta di persone che difficilmente possono essere manipolate o sfruttate, poiché quasi nessuno è in grado di intuire i loro punti deboli.

Bisogna dire ovviamente che esistono moltissime sfumature “di mezzo” tra questi due estremi e spesso non siamo consapevoli di quale sia il nostro “posto” all’interno di questa scala.

Test dei Dolci

Il test dei dolci ti aiuterà proprio a capire quanto sei spontanea e trasparente e quanto sei controllata e consapevole nella gestione dei tuoi sentimenti: in questo modo potrai conoscere meglio te stessa e interpretare meglio le reazioni degli altri nei tuoi confronti.

Per eseguirlo correttamente ti invitiamo a osservare i dolci che ti proponiamo e scegliere d’instinto quello che mangeresti.

1 – La torta classica

La torta è in assoluto il dolce più classico che possa esistere. È quello con cui abbiamo celebrato la maggior parte dei nostri compleanni ed è anche il dolce che più di ogni altro rappresenta il raggiungimento di un obiettivo. Del resto si mangia la torta durante le feste di compleanno, di laurea, di matrimonio e ogni volta che si ha qualcosa da festeggiare.

Se hai scelto questo tipo di dolce significa che sei una persona piuttosto spontanea, che mostra molto facilmente le sue emozioni (in particolare il suo entusiasmo e la sua felicità) ma che preferisce nascondere le emozioni negative come la tristezza e il dolore senza manifestarle.

Questo significa che sei una persona piuttosto facile da “leggere” e coloro che ti circondano finiscono per sapere perfettamente come renderti felice e quindi, in certi casi, anche come manipolarti per ottenere da te ciò che desiderano. Fortunatamente sembri ingenua ma non lo sei realmente, quindi il tuo istinto ti protegge da coloro che agiscono con secondi fini.

2 – Il Cupcake

Il cupcake è un dolce piuttosto moderno, che è arrivato nelle nostre pasticcerie da poco tempo. Tipico della pasticceria americana, è composto da una grossa quantità di crema disposta su un boccone di torta.

Apprezzato più per la sua bellezza che per il suo gusto (almeno in Italia) questo particolare dolcetto indica che hai una personalità molto controllata, sempre perfettamente consapevole di ciò che si muove intorno a te e di come appari agli altri.

Anche se provi emozioni molto forti non sei mai preda di esse. Le persone che ti frequentano ritengono che tu sia piuttosto “abbottonata” e, proprio per questo motivo, a volte non sanno benissimo come interpretare i tuoi atteggiamenti, i tuoi gesti e le tue parole. Avere sempre il controllo delle emozioni (e delle relazioni) è sintomo di un carattere molto forte, ma sei sicura che forse non ti trattieni un po’ troppo?

3 – Il Croissant

Il croissant è un dolce della pasticceria francese che oggi viene consumato principalmente durante la colazione. Si tratta quindi di un dolce “da banco” che viene mangiato in un paio di morsi davanti al bancone del bar.

Se hai scelto questo dolce significa che sei una persona estremamente trasparente, impulsiva e diretta. Si può dire che tutte le tue emozioni si possono leggere sul tuo viso e anche le tue parole sono sempre molto dirette.

Chi mangia un croissant, infatti, non ha tempo da perdere: morde la sua colazione con vigore e decisione, non si interessa delle briciole che inevitabilmente cadranno da ogni parte e si gode il suo momento di dolcezza.

Chi ama questo dolce si comporta alla stessa maniera nelle relazioni interpersonali: non ama perdere tempo a curare la forma, va dritto al sodo e non finge di essere chi non è perché semplicemente non si cura delle apparenze e dei giudizi altrui. Il suo obiettivo nella vita è sempre e solo esprimere se stesso al meglio che può.

4 – Il Semifreddo

Il semifreddo è un dolce cremoso che si mangia al cucchiaio, spesso molto bello da vedere e sicuramente molto raffinato nell’aspetto e nella composizione. Si tratta di un dolce che si consuma in pasticceria e che di certo non prepariamo a casa.

Se ami mangiare il tuo semifreddo con tutta calma, gustandolo un cucchiaino alla volta mentre siede al tavolino, ami goderti i piccoli piaceri della vita.

A volte potresti apparire come una persona piuttosto enigmatica, che preferisce chiudersi nei suoi silenzi e nelle sue espressioni distaccate piuttosto che lasciar trapelare le proprie emozioni.

Questo non significa affatto che tu non abbia emozioni forti. Al contrario: le tue emozioni sono molto varie e molto profonde, ma eserciti un controllo totale su di esse, spesso celandole del tutto.

Questo ti permette di essere sempre al sicuro dagli “attacchi” dei malintenzionati, ma di certo ti impedisce di instaurare delle profonde relazioni di amicizia. O forse ti comporti così per osservare gli altri il più attentamente possibile e scoprire i loro punti deboli prima che loro capiscano i tuoi?!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.