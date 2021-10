I segni zodiacali che amano troppo: sei in classifica?

Nella vita capita a tutti, prima o poi, di riceve un “due di picche”. Ai segni zodiacali che amano troppo, però, il due di picche capita veramente troppo spesso: non è che ci sei anche tu tra loro?

Alzi la mano a chi non è mai successo di “innamorarsi” di qualcuno o di prendersi una vera e propria cotta e di essere, alla fine, respinti.

(E se hai alzato la mano sappi che ti stiamo guardando con sospetto: non ci crediamo minimamente).

Oggi abbiamo chiesto all’oroscopo di darci una mano ad individuare chi sono le persone che non si fanno assolutamente problemi a “cedere” all’amore… anche se magari dovrebbero!

Scopriamo se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo e se possiamo usare stelle e pianeti come una motivazione sufficiente per giustificare alcuni tuoi disastri in amore!

I segni zodiacali che amano troppo: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Occhi a cuore, mani che sudano, vividi sogni ad occhi aperti e completa incapacità di parlare: non ti starà mica venendo un infarto, vero?

Ah, no: è solo passata l’ennesima persona per la quale hai una vera e propria cotta e di fronte alla quale ti comporti come se non fossi mai uscita di casa.

Ehi, niente di male nell’essere una persona che ha una predisposizione per innamorarsi ma a tutto c’è un limite!

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di stilare una classifica dell’oroscopo decisamente particolare: quella dei segni zodiacali che si innamorano sempre!

Magari sei anche tu in questa classifica dell’oroscopo e finalmente capiremo perché spesso ti sei trovato in un vero ginepraio sentimentale.

Che dici: potresti essere uno dei segni pieno d’amore da dare?

Sagittario: quinto posto

Cercate qualcuno che vi guardi con gli occhi lucidi dopo solo due settimane di frequentazione? Vorreste avere un fidanzato che scoppia in lacrime mentre vi abbraccia perché non può credere a quanto è fortunato?

Allora forse è meglio che vi mettiate con un Sagittario: infantili e volubili come sono, i Sagittario vi stupiranno con la loro capacità di innamorarsi… al volo!

Appassionati e passionali, i nati sotto il segno del Sagittario vi faranno letteralmente tremare dalla gioia e dalla loro capacità di mostrare amore.

Ricordatevi solo che se vi mostrano tutti questi sentimenti in così poco tempo è perché sono nella classifica dei segni zodiacali che si innamorano sempre.

Come lo fanno con voi potrebbero… beh, farlo immediatamente anche con altre persone!

Scorpione: quarto posto

Come? I nati sotto il segno dello Scorpione in una classifica che parla d’amore e di sentimenti? Ma non è che ci siamo sbagliati?

No, assolutamente: gli Scorpione sono tra i segni zodiacali che si innamorano sempre: dubitate forse del parere delle stelle?

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che si innamorano veramente con facilità, proprio perché arrivare a conoscerli così bene è estremamente difficile.

Lo Scorpione è veramente un inguaribile romantico e non si fa problemi a mostrare questo suo lato… a chi resiste abbastanza intorno a lui!

Toro: terzo posto

I nati sotto il segno del Toro sono sul primo gradino della nostra classifica di oggi dei segni zodiacali che amano troppo.

Vi sembra strano? Eppure il Toro è uno dei segni che, più di tutti, ama l’amore e non è quasi mai single. Piuttosto, invece che misure drastiche, il Toro preferisce essere fidanzato con qualcuno… che neanche gli piace così tanto!

Il motivo principale di questo suo atteggiamento è che il Toro è uno dei segni che si innamora sempre, senza fallo.

Se qualcuno dà loro anche la minima attenzione, i nati sotto il segno del Toro si innamorano: è quasi matematico! Abituati a credere che una briciola di attenzione sia quello che ci vuole per innamorarsi, i nati sotto il segno del Toro sono persone che finiscono spesso per mettersi in situazioni sentimentali decisamente complicate.

Basterebbe solo non innamorarsi del primo che passa per viversi le relazioni in maniera molto migliore!

Cancro: secondo posto

Cari nati sotto il segno del Cancro, è inutile fare finta di niente: siete veramente capaci di innamorarvi praticamente di chiunque ed in qualsiasi condizione!

Generalmente questa non è una brutta qualità: vuol dire che siete in grado di impegnarvi in ogni relazione e che siete persone dal cuore grande.

Purtroppo (per voi, soprattutto) questo vuol dire anche che finite per prendere delle belle cantonate in amore.

Il vostro impegnarvi anche con persone per le quali non varrebbe la pena si traduce, poi, in uno spreco di tempo ed energie… per voi!

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono spesso “incastrati” in relazioni decisamente poco soddisfacenti, con persone che li “sfruttano” all’inverosimile.

Per il Cancro questo è ovviamente troppo difficile da capire o realizzare il prima possibile. Loro, che si innamorano praticamente di chiunque, pensano sempre di star facendo i primi passi verso il matrimonio e rimangono anche anni con persone che… non li apprezzano per niente.

Insomma, cari Cancro: è veramente arrivato il momento di svegliarvi!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni che amano troppo

I nati sotto il segno dei Pesci si conquistano il primo posto nella nostra classifica di oggi dell’amore: non c’è niente da fare, cari Pesci, sapete benissimo di essere innamorati… dell’amore!

I Pesci, infatti, sono tra i segni zodiacali che più di tutti adorano innamorarsi e lo fanno con una frequenza a dir poco preoccupante.

Si lasciano dopo anni? Ecco che, dopo solo qualche giorno, hanno già un nuovo spasimante che li ama e li venera come non mai.

Ma come fanno?

Semplicemente i nati sotto il segno dei Pesci sono quasi sempre persone veramente intriganti ed attraenti: è facile che gli altri si innamorino di loro proprio perché loro si innamorano facilmente degli altri!

Spesso, quello che succede, è che la magia finisce dopo pochissimo ma i nati sotto il segno dei Pesci non sanno come affrontare le rotture.

Ecco perché corrono spesso e quasi immediatamente… nelle braccia di un altro Principe Azzurro!