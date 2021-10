Non riesci ad eccitarti? È tutta una questione di fantasia (erotica!)

Le fantasie erotiche femminili sono una sorta di grande tabù per la società attuale: non se ne parla e si fa quasi finta che non esistano, ma qual è la verità?

La verità è che la fantasia delle donne è fortissima, anche quando si tratta di argomenti piccanti! Ad averlo dimostrato è il successo della saga delle 50 Sfumature!

Il motivo per cui la società preferisce fingere che le donne non abbiano fantasie “inconfessabili” è che l’immagine tradizionale della donna ci vuole ingenue, pure, innocenti eccetera eccetera.

Ovviamente le cose non stanno affatto così: la mente femminile ha bisogno di essere nel giusto mood per raggiungere un’eccitazione abbastanza alta da condurre all’orgasmo. Per questo motivo fantasticare tra le lenzuola è fondamentale (ma in realtà anche prima e dopo “il fattaccio”).

Inoltre, le fantasie erotiche femminili sono in grado di riaccendere la passione in un momento in cui l’intimità con il partner si è trasformata in una routine poco stimolante.

Quali sono le fantasie erotiche femminili che fanno bene al rapporto di coppia?

La sessualità è uno di quegli ambiti in cui vale moltissimo la vecchia massima “non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace”.

Per questo motivo non si può fare una classificazione molto precisa di quali siano le fantasie erotiche femminili più “efficaci” di altre, perché ogni donna ha (ovviamente!) le sue preferite.

Come ha dimostrato il successo delle 50 Sfumature di Grigio, la stragrande maggioranza delle donne ha fantasie di dominazione, anche se non sempre ne è consapevole. Questo significa che una delle fantasie erotiche femminili più diffuse è di essere dominate da un “maschio alfa”.

Questo non significa necessariamente procurarsi manette, frustini e mascherine: questo tipo di attrezzatura è soltanto simbolica, ma la “dominazione” non ha bisogno di giochini di plastica.

Si tratta piuttosto di un atteggiamento mentale e fisico con cui uno dei partner prende il controllo sull’altro. Se si hanno fantasie di questo tipo si possono scegliere due strade: parlarne al partner e invitarlo a recitare (con moderazione!) la parte di Mr. Grey, oppure (se lui è proprio lontanissimo da questo tipo di personaggio) lasciare che le fantasie rimangano tali.

Un’altra tra le più diffuse fantasie erotiche femminili è quella di avere rapporti sessuali con un’altra donna o altre donne. Nella maggior parte delle donne etero questo può causare una piccola crisi di identità e spesso si tende a sopprimere e dimenticare questo genere di fantasie. Anche in questo caso, non c’è assolutamente niente di male.

Rispetto agli uomini etero, che hanno una sorta di repulsione nei confronti degli altri uomini, le donne eterosessuali hanno una sessualità più complessa e possono tranquillamente fantasticare di avere rapporti con altre donne senza voler necessariamente passare dalla teoria ai fatti.

Anche in questo caso le scelte che si pongono di fronte a una donna con fantasie sessuali di questo tipo sono due: parlarne al partner (e in alcuni casi il partner potrebbe essere tanto contento da voler prendere parte a fantasie del genere, e magari aiutare la donna a tradurle in realtà) oppure tenersele per sé.

Il consiglio è sempre di valutare molto bene l’apertura mentale del partner prima di condividere qualsiasi tipo di fantasia sessuale. Bisogna ricordare infatti che all’interno della propria mente ogni persona è completamente libera di sognare e pensare tutto quello che vuole, ma nel momento in cui si condividono i propri pensieri ci saranno sicuramente delle conseguenze da gestire.

Hai delle fantasie sessuali e ti senti in colpa?

Avere sensi di colpa per le proprie fantasie sessuali è uno dei grandi ostacoli per la soddisfazione sessuale delle donne. Le fantasie sessuali non fanno male a nessuno, non danneggiano nessuno, non offendono nessuno. Al contrario, lasciar libera la propria fantasia in questo campo aiuta a conoscersi meglio, e aiuta anche ad esplorare lati del nostro piacere sessuale che prima non conoscevamo.

Avere fantasie sessuali durante i rapporti con il partner è sbagliato?

Assolutamente no! Fantasticare durante l’atto sessuale aiuta moltissimo a raggiungere il piacere femminile!

L’unico problema di tipo morale nasce nel momento in cui le fantasie sessuali femminili coinvolgono una persona conosciuta e diversa dal partner. Sognare di avere rapporti con un altra persona mentre si è a letto con il proprio fidanzato non è il massimo della felicità!

In questo caso la fantasie erotica è una spia molto importante dello stato di salute del rapporto sentimentale. Se, nel momento in cui viene lasciata libera, la tua mente si rivolge disperatamente a un’altra persona (e nello specifico un altro uomo) forse è arrivato il momento di interrompere la relazione.

E se invece le fantasie sessuali riguardano attori e personaggi famosi? In questo caso niente di preoccupante! Le persone che vediamo sullo schermo e sui social non sono “reali”, sono soltanto la proiezione di quello che noi crediamo su di loro. Magari, incontrandole dal vivo non ci piacerebbero nemmeno! Questo tipo di fantasie, contrariamente a quello che si pensa, rendono solo il rapporto più vivo!