Elena Sofia Ricci, dalle molestie ai grandi amori: 5 curiosità che non conosci

Elena Sofia Ricci è la protagonista di Che Dio Ci Aiuti, ma sei sicuro di conoscere tutto su di lei? Ecco 5 cose che sicuramente non conosci sul suo conto.

Elena Sofia Ricci è senza dubbio una delle attrici più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo, che la segue con affetto con il suo nuovo progetto, che dura ormai da svariati anni, Che Dio Ci Aiuti. La fiction, di anno in anno, si riconferma sempre essere un enorme successo e sicuramente grande parte del merito è suo, visto che riesce a rendere giustizia al personaggio che interpreta.

Il pubblico, durante il corso di questi anni, si è affezionato molto a lei ed è curioso di conoscere qualche dettaglio in più sulla sua vita. Per questo motivo abbiamo scelto di rivelarti ben 5 curiosità che non conosci su Elena Sofia Ricci, l’indiscussa star delle fiction di Rai 1.

LEGGI ANCHE: Che Dio ci aiuti ultima puntata, Elena Sofia Ricci: “E’ stato complicato”

5 curiosità su Elena Sofia Ricci che sicuramente non sai di lei

Elena Sofia Ricci non ha di certo bisogno di presentazioni, visto che è una delle attrici più apprezzate e amate del suo settore fin dai suoi esordi, dimostrando durante il corso della sua carriera di poter interpretare personaggi molto diversi tra loro ma che hanno lasciato tutti, in un modo o nell’altro, un segno.

Tant’è che Elena, questa è la prima curiosità che la riguarda, ha rivelato che il suo motto nella vita è diventato: “Mai dire mai” proprio perché si è ritrovata a fare cose nella sua vita che non avrebbe mai immaginato di fare o che aveva escluso categoricamente.

LEGGI ANCHE: Emma e Maria, figlie di Elena Sofia Ricci: “Non avrei potuto chiedere di meglio”

La seconda curiosità riguarda il suo grande amore. Sapevi che era sposata con il Direttore d’Orchestra Stefano Mainetti? I due hanno portato l’arte non solo nel loro lavoro, ma anche tra le mura di casa. Elena, tra l’altro, si è sempre definita una donna con un senso del pudore molto alto. Tant’è che sperava che con l’avanzare dell’età non le venissero proposte scene di amore, invece nell’ultima collaborazione con Sorrentino è successo: “Io mi vergogno anche con mio marito, figuriamoci sul set“ aveva commentato al settimanale Oggi.

La vita della protagonista di Che Dio ci aiuti non è sempre stata tutta rose e fiori. Quando aveva 12 anni è stata abusata da un amico di famiglia. Elena ha trovato il coraggio di raccontarlo nel 2019 ai microfoni di Libero, confidando che soltanto ora poteva parlarne visto che sua madre era volata in cielo. In quanto, in maniera inconsapevole, era stata lei a consegnarla al suo carnefice facendola andare in vacanza con lui.

L’ultima curiosità riguarda il fumo. Elena Sofia Ricci ha smesso di fumare dopo aver contratto una forte dipendenza. Ora non fuma più da tantissimi anni.