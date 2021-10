5 consigli per dormire bene insieme e svegliarsi felici

Dormire bene insieme è importante ma spesso non facile. Scopri i nostri suggerimenti per fare in modo che dividere il letto non sia devastante.

Molte coppie si lamentano di non dormire bene insieme. Tra il partner che russa o che ci ruba le coperte facendoci morire di freddo, al mattino ci si sente fuori forma. Dormire separati fa bene alla coppia: ci sono almeno 5 buoni motivi. Se questa soluzione vi sembra troppo estrema avvaletevi dei nostri consigli.

Godere di un sonno ristoratore condividendo il letto con il partner è possibile. Nulla vi vieta di svegliarvi felici la mattina dopo, basta seguire alcuni consigli che vi aiuteranno a dormire bene e quindi a non sentirvi irritabili al risveglio.

LEGGI ANCHE —-> Scopri cosa succede al tuo corpo se prendi l’abitudine di dormire sulla schiena

5 consigli per aiutarvi a dormire bene in coppia

Dormire bene è difficile perché ognuno di noi ha diversi ritmi del sonno. Per alcuni è indispensabile il buio, per altri fa troppo caldo, altri ancora si addormentano guardando la tv.. insomma avere un sonno ristoratore quando in coppia non si condividono le stesse abitudini i sonno può rivelarsi molto complicato.

La situazione si complica ulteriormente in assenza di un materasso ergonomico, cuscini, coperte e lenzuola che favoriscono il corretto riposo.

La mancanza sistematica di un sonno ristoratore porta stress e nervosismo. Questo si ripercuote negativamente in tutti gli ambiti della nostra vita, incluso quello affettivo. Segui i nostri consigli per dormire bene insieme ogni notte:

1. Scegli un materasso di qualità

La prima cosa da fare è optare per il giusto materasso. Evitate di acquistare materassi di bassa qualità che tendono a deformarsi e a non sostenere in modo adeguato la schiena. Se dormite su un materasso che vi fa avvertire il confort, tenderete a riposare decisamente meglio. Con un buon materasso anche se il partner si muove molto durante il sonno, non dovreste avere problemi.

2. Scegli un buon cuscino

Il cuscino, come il materasso incide sul confort avvertito durante il riposo e quindi sulla qualità del sonno. Provate ad optare per un cuscino che assecondi la forma della vostra testa e che non prema tutta la notte su alcuni punti del vostro corpo. Una buona alternativa sono i cuscini in memory foam, un materiale molto ergonomico che facilita il corretto allineamento di testa, colonna vertebrale e collo.

3. Scegli le coperte adatte

Anche la coperta, il piumone o le lenzuola giocano un ruolo chiave nella qualità del sonno. Mentre si dorme è importante non sentire troppo freddo o troppo caldo, la temperatura è motivo di continui risvegli. Alcuni scienziati hanno inventato il piumone che risolve i problemi di coppia proprio per consentire a ciascun parte di soddisfare le proprie esigenze di temperatura a letto. Sul mercato esistono diverse tipologie di coperte, per esempio quella che riduce l’ansia abbassando naturalmente la frequenza cardiaca. Scegliete le coperte cercando di venirvi incontro sulla base delle vostre esigenze.

4. Opta per una luce ottimale

Altro elemento di discordia a letto è la luce. Alcuni amano leggere o guardare la tv impedendo all’altro di dormire. Sarebbe importante spegnere gli schermi a letto e installare una luce fioca che aiuta a rilassarsi e favorisce il prendere sonno. Dovreste anche spegnere gli altri dispositivi elettronici presenti in camera come lo smartphone in modo che rumori improvvisi o segnali luminosi non disturbino il sonno.

5. Ricrea il confort a letto

Se vuoi un sonno ristoratore dovresti predisporre la tua camera da letto per questo fine. Tieni la camera pulita ed ordinata in modo da sentirla confortevole, la camera dovrebbe essere un nido rassicurante. Prima di metterti a letto prova a spegnere i pensieri che fluiscono, evita di pensare alle preoccupazioni. Opta per un arredamento che ti inviti a riposare, mobili di colori chiari, luci soffuse, ordine e morbidezza generale dovrebbero essere gli elementi predominanti.

La camera a letto dovrebbe essere quel luogo nella tua casa che ti invita a lasciarti andare e dormire.