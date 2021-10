Una Vita anticipazioni: dramma per Ildefonso, drastica decisione

Una Vita anticipazioni fino al 15 ottobre: tutto quello che succederà nella prossima settimana ad Acacias: una drastica decisione e il dramma per Ildefonso

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita: cosa succederà nei prossimi episodi, dramma per Ildefonso

Le anticipazioni di Una Vita di questa settimana rivelano importanti novità. Ildefonso dovrà fare i conti con un dramma, problemi per Felicia. Ecco cosa accadrà

Nuova settimana ricca di anticipazioni per la soap spagnola, Una Vita. Nella settimana fino al 15 ottobre accadranno tante nuove cose: scoop, rivelazioni, compi di scena e soprattutto drammi. In particolare un ruolo centrale nei suoi episodi sarà rivestito da Camino. La ragazza dovrà fare i conti con la vergogna del marito Ildefonso, svergognato davanti a tutti a seguito della scioccante rivelazione di Anabel; e inoltre dovrà fare i conti con la madre Felicia, la quale verrà reputata dalla ragazza come il motivo per cui è venuto fuori tanto male.

Come anticipato nel paragrafo precedente, Dopo la rivelazione di Anabel al rinfresco, Ildefonso litiga con Camino e decide di rinchiudersi in casa per la vergogna. Marcos convince Felicia a restare a dormire a casa sua per aiutarla a recuperare le forze. Anabel chiede perdono a Camino, ma la ragazza non sembra intenzionata a perdonare né lei e né la madre.

Marcos consola Felicia, che si sente responsabile per il disastroso matrimonio della figlia, e i due finiscono per baciarsi.

Spostandoci su un’altra storyline, ritroviamo Velasco, Genoveva e Felipe. Nel dettaglio Velasco dice a Genoveva che Laura sta tramando alle sue spalle e per questo motivo la domestica viene licenziata. Felipe invece è ancora convinto che Genoveva abbia ucciso Marcia, perciò confida a Liberto e Ramon di voler andare a Cuba per cercare Santiago e costringerlo a dire la verità una volta per tutte.