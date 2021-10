A volte capita che vi serva una carta fedeltà specifica e l’avete dimenticata nell’altro portafoglio, oppure semplicemente avete una borsetta piccola e non volete portarvi un portafoglio ingombrante. Allora vi serve andare sul vostro store, App Store o Play Store e scaricare l’app salva vita: Stocard !

Supermercati, negozi e spese frequenti, i nostri portafogli sono spessi pieni e pesanti a causa di tutte le carte fedeltà che abbiamo all’interno. Oggi infatti vi voglio parlare di come potete fare per avere le tessere fedeltà sempre a portata di mano, anche senza tenerle dentro il portafoglio: con un’applicazione salva spazio!

L’applicazione più famosa e più utilizzata è Stocard. Ti permette di eliminare per sempre dal portafogli tutte le carte dei supermercati e dei negozi che frequenti, ma allo stesso tempo ti permetterà di continuare ad utilizzarle ed essere sempre insieme a te. In un’unica applicazione.

Stocard è una della app più intuitive da utilizzare. Per aggiungere le tue carte fedeltà all’applicazione, ti basta inquadrare con la fotocamera del tuo smartphone e scansionare il Qr-code che trovi sulle carte. L’app ti consente di ordinare le tue carte per nome e in base alla frequenza con cui le utilizzi.

Il suo impiego è semplice: una volta che sei alla cassa del negozio, devi mostrare la carta sullo schermo del tuo telefonino e il cassiere scansionerà o digiterà manualmente il codice.

Stocard è disponibile per i dispositivi Android e iOS. L’idea di fondo dell’applicazione è davvero creativa e la realizzazione davvero adatta allo scopo.

Inoltre si potrebbe inserire una registrazione facoltativa per poter avere su un server esterno il backup delle nostre carte, in modo tale da averle a disposizione anche su dispositivi diversi tra loro.

Oltre agli scopi già citati, l’applicazione ti permette di collezionare punti,di scoprire sconti esclusivi con codici e coupon e di scoprire offerte esclusive direttamente dentro l’app. Infatti puoi vedere coupon, sconti, volantini e cataloghi correlati ai tuoi negozi preferiti, come Carrefour, Auchan, Esselunga, Coop, IKEA, Tigotà, Carpisa etc.. per un’esperienza di shopping innovativa.