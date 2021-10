Test del Ponte | Qual è il tuo potere segreto per superare gli ostacoli?

Il test del ponte ti aiuterà a scoprire un potere segreto, un talento che non sospettavi nemmeno di possedere ma che sarà fondamentale nella tua vita.

Nel corso dell’età adulta ognuno di noi si ritrova ad affrontare una serie di problemi più o meno importanti che necessitano di autocontrollo, fantasia, forza d’animo e in linea generale di un atteggiamento mentale positivo.

Anche se pensiamo di affrontare le difficoltà nel migliore dei modi, non sempre siamo in grado di mettere davvero in risalto i nostri pregi sfruttando al meglio i nostri punti di forza.

Il motivo? Spesso cerchiamo di superare le difficoltà nel modo in cui ci è stato insegnato, magari imitando l’atteggiamento dei genitori o degli amici, o ancora delle persone che ammiriamo di più per la loro forza d’animo e per i risultati che hanno raggiunto in passato.

Il problema è che non sempre le strategie giuste per gli altri sono le migliori per noi!

Test del Ponte

Questo test ti aiuterà a capire su quale talento personale ti conviene puntare per risolvere nella maniera migliore e nel minor tempo possibile tutti gli ostacoli che incontrerai nella tua vita. Per eseguire questo test osserva attentamente tutti i ponti che proponiamo nell’immagine e scegli quello che più di altri attira la tua attenzione oppure stimola la tua fantasia.

1 – Il ponte di legno

Il ponte di legno è un tipo di costruzione estremamente antica. Si trova letteralmente in ogni angolo del mondo e si può dire che i primi ponti che l’uomo abbia mai realizzato siano fatti di questo materiale.

Contrariamente ai ponti realizzati in muratura o in cemento, il ponte di legno può sembrare più instabile e può dare un minor senso di sicurezza a coloro che lo attraversano.

Nonostante questo il ponte di legno può essere costruito in punti difficili, anche laddove sarebbe impossibile costruire dei ponti dalla struttura più ingombrante, massiccia e pesante.

Se hai scelto questo tipo di ponte il tuo potere segreto è l’intuizione: sei in grado di superare qualsiasi problema con leggerezza ed eleganza a patto che tu possa agire liberamente.

Sei in grado di trovare soluzioni semplici e coraggiose a problemi che appaiono complessi e spesso difficili da superare. Se in futuro tu avessi dei dubbi, fidati sempre del tuo istinto!

2 – Il ponte monumentale

Il ponte di pietra come il famosissimo Ponte di Rialto a Venezia è uno dei simboli dell’architettura europea e in particolare italiana. Robusto, durevole, elegante e poderoso, il ponte in pietra è in grado di durare secoli e secoli, sopportando usura e sollecitazioni che un ponte in legno non potrebbe mai affrontare così a lungo.

Per costruire un ponte di questo tipo sono necessarie profonde conoscenze ingegneristiche e un’abile gestione dei materiali e della manodopera.

Se hai scelto questo tipo di ponte il tuo potere segreto è la pianificazione: sei convinta che il modo migliore per superare un problema sia organizzare una strategia e soprattutto portarla avanti a qualsiasi costo.

Anche se a volte ti viene richiesto di improvvisare o di creare piani meno complessi, non cambiare assolutamente approccio! La tua mente analitica ti porterà a creare soluzioni affidabili e durature, che continueranno a funzionare a breve, a lungo e a lunghissimo termine.

3 – Il ponte d’acciaio

Questo tipo di ponte è in assoluto il simbolo della modernità e dell’ambizione dell’uomo. Ponti simili a quello di Brooklyn o al Forth Bridge in Scozia rappresentano uno sforzo costruttivo gigantesco.

Si tratta di opere mastodontiche che hanno semplificato, e quindi migliorato in maniera estremamente profonda, la qualità della vita dei cittadini che possono utilizzarli.

Se hai scelto il ponte in metallo il tuo potere segreto è l’ambizione: quando affronti un problema tendi a pensare in grande, anzi in grandissimo.

Se in grado di vedere un’opportunità in ogni ostacolo e in ogni difficoltà una sfida in cui metterti alla prova per ottenere risultati che altri non avrebbero osato nemmeno immaginare.

Forse a volte ti sei ritrovata a pensare che sarebbe molto più comodo comportarsi come tutti gli altri e non avere queste “manie di grandezza” che a lungo andare potrebbero provocare grande stress, ma si tratta solo di pensieri passeggeri.

Il nostro consiglio è di rimanere fedele a te stessa e di non farti spaventare dalla fatica: solo chi lavora duramente per concretizzare idee visionarie è in grado di fare la storia!

4 – Il ponte abitato

Su alcuni ponti di pietra sorgono a volte dei veri e propri piccoli borghi: nelle strutture che sorrette dal ponte decine di persone vivono, lavorano, fabbricano e acquistano oggetti, passeggiano e si divertono.

Un esempio famosissimo di questi particolari ponti abitati è Ponte Vecchio a Firenze: da secoli affascina milioni di turisti ogni anno ed è diventato uno dei simboli più conosciuti e amati del capoluogo toscano.

Se hai scelto il ponte abitato il tuo superpotere è la capacità di fare squadra. Sei un leader nato e sei in grado di organizzare le persone spingendole a dare il meglio di sé.

Sei anche convinta che i risultati migliori non si raggiungono mai da soli: dal tuo punto di vista coloro che vogliono fare tutto da soli sono accecati dall’orgoglio. Molto meglio riunire persone capaci, creare legami, fare in modo che tutte lavorino insieme condividendo un obiettivo e soprattutto una strategia.

Forse qualcuno in passato di ha criticato perché hai la tendenza a metterti in una posizione di predominio rispetto agli altri, ma è evidente che in determinate occasioni e in determinati ambiti c’è bisogno di una guida che abbia le idee chiare, e tu hai tutte le qualità per esserlo!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.