Alberi o donne? Scopriamo quale segreto nascondi nella vita

Scopriamo insieme quale segreto stai nascondendo a tutti con il nostro test alberi o donne. Pronto a svelarci tutto di te?

No, no, è inutile schernirsi, scappare o cercare di pensare ad altro. Se sei qui a fare questo test ormai è deciso: sveleremo il tuo segreto più intimo al momento attuale, va bene?

Poco importa, ovviamente, se non va bene: ormai hai iniziato il test e, quindi, non puoi assolutamente tirarti indietro!

(Va bene, basta scherzi: sai che puoi smettere di leggere questo test quando vuoi: ma perché vorresti?).

Oggi vogliamo scoprire un segreto che hai deciso di nascondere e che, in questo momento, occupa tutti i tuoi pensieri.

Che ne dici: pensi che non riusciremo a capire veramente che cosa nascondi grazie solo al nostro test?

Test alberi o donne: cosa vedi nel disegno ci svela un tuo grande segreto

Che ne dici: sei pronto per rivelarci veramente chi sei e che cosa nascondi nel tuo intimo? Il nostro test di oggi potrebbe veramente fare la differenza; ci basta solo sapere che cosa vedi nel disegno qui sotto!

Come già sai, quando vedi un disegno su CheDonna.it devi prepararti ad un “colpo basso”. C’è sempre più di quello che ti immagini nascosto tra le “pieghe” dell’illustrazione!

Nel caso del nostro test alberi o donne, ti abbiamo chiesto che cosa vedi nel disegno: potresti essere portato a pensare che ci siano, per l’appunto, solo alberi e donne, non trovi?

LEGGI ANCHE –> Test pinguino o fiamma: scopri che cosa vuoi veramente dalla vita

Non vogliamo di certo influenzare il tuo giudizio ma sapere solo che cosa hai visto nel disegno, che cosa cattura la tua attenzione più di tutto.

Dovrai rispondere sinceramente e noi ti diremo quale segreto nascondi: ci sembra uno scambio equo, non trovi?

Allora, devi solo dirci che cosa hai visto veramente nell’immagine: delle donne, degli alberi… oppure le facce tra le foglie?

Scopriamo subito che cosa rivela di te quello che hai visto!

donne : hai visto non solo i volti delle donne ma anche una figura femminile mostrarsi tra i rami del disegno. Ci sono veramente tantissimi elementi in questa illustrazione, non trovi?

La parte femminile , però, è emersa subito per te e l’hai notata prima di qualsiasi altro possibile soggetto.

Che cosa stai nascondendo, però? No, non preoccuparti: niente di troppo scabroso (anche se le figure femminili , nell’arte, sono da sempre simbolo di seduzione e sensualità).

Quello che stai probabilmente nascondendo è un sentimento nuovo magari nei confronti di qualcuno che non ti aspetti.

Ehi ma non è che ti stai innamorando ? Se sei già innamorata, possiamo di certo dirti che non vedi altre persone nella tua vita se non quella che hai al tuo fianco .

Dev’essere veramente fortunato!

: hai visto non solo i volti delle donne ma anche una figura femminile mostrarsi tra i rami del disegno. Ci sono in questa illustrazione, non trovi? La , però, è emersa subito per te e l’hai notata prima di qualsiasi altro possibile soggetto. Che cosa stai nascondendo, però? No, non preoccuparti: di (anche se le , nell’arte, sono da sempre simbolo di seduzione e sensualità). Quello che stai probabilmente nascondendo è un magari nei confronti di qualcuno che non ti aspetti. Ehi ma ? Se sei già innamorata, possiamo di certo dirti che non vedi altre persone nella tua vita se non che . Dev’essere veramente fortunato! alberi: non vorremmo di certo allarmarti troppo ma dobbiamo chiedertelo. Il tuo segreto è per caso un bambino?

No, non intendiamo che lo nascondi in una stanza di casa ma semplicemente che potresti aver deciso di provare a concepire o che, finalmente, il tuo test di gravidanza ha dato esito positivo.

Gli alberi, infatti, sono da sempre un simbolo piuttosto forte di vita ed energia; il tuo segreto potrebbe essere strettamente legato alla nascita di qualcuno!

Magari non sei tu il padre o la madre ma qualcuno che conosci, presto, ti darà questa notizia… e non ti serviva di certo questo test per conferma, lo sapevi già!

Insomma: il tuo presentimento riguardo una nuova vita è confermato. Sai già di chi si tratta?

LEGGI ANCHE –> Test dell’ombretto: quello con cui preferisci truccarti svela chi sei



volti di uomo nella chioma degli alberi: eh sì, l’immagine di oggi nasconde veramente molto di più di quello che ci potevamo immaginare!

Tra il fogliame degli alberi, infatti, si nascondono dei volti maschili: ce ne sono diversi anche se tutti, più o meno, hanno un’espressione decisamente accigliata.

Innanzitutto complimenti se li hai visti: ce ne sono veramente tanti ma non sono così palesi come potrebbero sembrare a prima vista!

Scopriamo, però, che cosa rivelano di te e, soprattutto, che segreto nascondi!

Inutile dirti che sei una persona veramente concentrata, attenta ai dettagli e particolarmente interessata al proprio futuro.

Quello che nascondi, quindi, è qualcosa che deve ancora realizzarsi ma, con ogni probabilità, si tratta di una buona notizia in ambito lavorativo.

Forse hai mandato un curriculum per cambiare lavoro, forse hai fatto domanda per un master o forse, semplicemente, hai preso una decisione che cambierà il tuo futuro.

Poco importa (ovviamente in senso lato: a te importa tantissimo!) quale sia l’azione precisa che hai compiuto.

Sai bene, però, che hai fatto un passo in avanti, ti sei preso un rischio: hai ancora paura di scoprire come ti ripagherà questa scelta!

Possiamo dirti che nascondere questo segreto (che sia per scaramanzia o altro) ti ha fatto diventare decisamente nervoso nell’ultimo periodo e gli altri lo hanno notato.

Speriamo che siano buone notizie!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.