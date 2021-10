La pasta coni piselli è un grande classico della cucina italiana, provare questi rigatoni con piselli, pecorino e speck



Cucinare la pasta e piselli, anche quando non è stagione dei baccelli freschi, è sempre un atto d’amore. Se poi aggiungete altri due ingredienti saporiti come il pecorino e lo speck,m per dare tono al gusto delicato dei piselli, difficilmente sbaglierete ricetta.

La differenza con altre ricette simili a questa è che qui i piselli si trasformano in una bellissima e colorata crema che accompagnerà la pasta. Abbiamo scelto i rigatoni perché hanno un formato perfetto per raccogliere il condimento, ma in realtà tutta la pasta corta è adatta.

Ingredienti:

320 g di rigatoni

500 g di piselli freschi o surgelati

90 g di pecorino

120 g di speck

5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cipolla bianca

sale q.b.

pepe nero q.b.

Rigatoni con piselli, pecorino e speck: il segreto e la ricetta

Grandi segreti per un buon piatto di rigatoni con piselli, pecorino e speck non ce ne sono. Ma ricordatevi di tenere sempre almeno un paio di mestoli con l’acqua di cottura della pasta per allungare la cremina. Vediamo insieme come si prepara, passo dopo passo.

Preparazione:

Se è stagione di piselli freschi, basterà sgranarli e poi passarli velocemente sotto l’acqua per dare una rinfrescata. Poi fateli scolare e teneteli da parte. Tutto questo si annulla se utilizzerete piselli surgelati, accelerando i tempi.

Poi spellate la cipolla e tritatela finemente. Prendete una padella ampia, versate 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva e lasciate rosolare la cipolla per qualche minuto a fiamma media. Quando comincia a dorarsi, aggiungete i piselli, coprite con un paio di mestoli d’acqua e lasciate cuocere per circa 20 minuti (vale per quelli freschi come quelli secchi).

In un’altra padellina più piccola, antiaderente, rosolate lo speck senza nessun altro grasso e fategli prendere colore e tenete da parte anche questo. Poi mettete a bollire l’acqua per la pasta.

Quando i piselli sono cotti, con l’aiuto di un frullatore ad immersione, frullateli unendo anche il pecorino grattugiato, un paio di cucchiai di olio extravergine e una macinata di pepe nero. Poi assaggiate la crema per capire se necessita anche di un pizzico di sale.

Cuocete la pasta è quando è al dente scolatela direttamente nella padella dove avete cotto i piselli, coprendola con la crema a base di piselli, pecorino e olio. Quindi aggiungete anche lo speck croccante, ancora un filo di olio e, se vi piace, una spolverata di pecorino grattugiato per terminare il piatto.

Servite e gustate questi rigatoni con piselli, pecorino e speck ancora caldi.