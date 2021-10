Cinque nuovi orologi donna irresistibili e stupendi! Sono tutti sotto i 200 euro

Guardare il cellulare ogni secondo è quasi un tic quindi, anche involontariamente, si conosce l’ora esatta sempre. Un bell’orologio però serve ad impreziosire la figura e, come per tutti gli accessori, eccezion fatta per i modelli iconici dei brand più noti, bisogna tenere il passo con i nuovi modelli. Ecco la top cinque di orologi sotto i 200 euro.

Non ci sono scuse, con il cambio di stagione bisogna rinnovare anche la propria area accessori con colori nuovi, più caldi, e forme più in linea con le tendenze del periodo. Le novità prevedono oro rosa, cerchi, verde che come nell’abbigliamento spopola nei cinturini in pelle, il ritorno dei modelli maschili e degli anni Sessanta. Vediamo cosa scegliere con una spesa massima di 200 euro.

Orologi donna autunno 2021: i top brand che rientrino in un budget contenuto

La novità di Breil è l’orologio New One (177,10 euro su Zalando) color argento o placcato oro rosa a scelta, è realizzato in acciaio inossidabile, in vetro minerale ed ha la chiusura a farfalla. Perfetto per la donna che ha poco tempo, è un passe-partout da indossare il lunedì mattina e togliere il venerdì sera.

La seconda proposta del giorno è creata da Emporio Armani e costa, scontata del 10%, 179 euro. Budget anche in questo caso decisamente accessibile, linea delicata e molto femminile che vede il cinturino in pelle naturale e l’acciaio del quadrante colorato in oro rosa circolare con brillantini segna ora.

Michael Kors ci riporta indietro nel tempo con il modello Pyper a 152,10 euro. Il cinturino in pelle nera contrasta alla perfezione con la cassa ed i dettagli in acciaio placcati in oro giallo, la chiusura è con una fibbia ardiglione ed è ovviamente resistente all’acqua.

Se ormai non potete far a meno dello smartwatch allora il 5E con bracciale in maglia d’acciaio color argento di Fossil è la miglior opzione per spendere 160 euro (il prezzo iniziale era di 229 euro). Quadrante rotondo con cassa di 42 mm, ha come il più noto orologio della mela, la possibilità di cambiare i cinturini con svariati colori e materiali e, vista la stagione, perché non sceglierne uno in pelle blu notte da coordinare alla vostra nuova borsa?

L’ultima proposta vede l’orologio The City al quarzo dì Burberry costa 120 euro (ovvero 300 euro in meno rispetto al prezzo originale) è realizzato in Svizzera e la sua struttura in acciacco coniuga forme circolari e squadrate creando un mix davvero accattivante.

Silvia Zanchi