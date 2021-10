Benedetta Parodi e Antonella Clerici chef in tv? Il pubblico preferisce Lei

Benedetta Parodi e Antonella Clerici sono le chef preferite dalla tv? Il pubblico della rete sembra preferire soltanto Lei!

Benedetta Parodi e Antonella Clerici sono soltanto alcune dei tanti personaggi che portano sul piccolo schermo degli italiani la loro cucina.

Per un periodo molto intenso, le cucine sono state l’elemento che ha caratterizzato numerosi programmi televisivi. Segno che il pubblico ha voglia di pensare al buon cibo non solo a tavola, ma anche durante quel momento della giornata dedicato al puro intrattenimento. Questa stessa voglia è stata trasportata anche sui social, tant’è che ci è venuto spontaneo voler sapere tra i tanti personaggi che si occupano di cucina, qual è il preferito del pubblico.

Per questo motivo sui nostri profili social abbiamo chiesto agli utenti della rete di votare la loro chef televisiva preferita e la vincitrice non è tra i due colossi Antonella Clerici e Benedetta Parodi. Ecco da chi sono state spodestate.

Antonella Clerici e Benedetta Parodi battute da lei: chi è la chef più amata della tv

Prima di rivelare la classifica della chef televisiva più amata, è opportuno fare alcune precisazioni. La prima è che questa classifica è stata stilata per puro divertimento e non vuole in alcun modo incidere sulla professionalità dei personaggi in questione. In oltre le posizioni sono state stabilite attraverso una media dei voti positivi e negativi ricevuti nei nostri sondaggi social e alla fine di questo articolo trovate tutte le relative percentuali.

Specificato questo, iniziamo subito con la classifica perchè promette grandi colpi di scena. O forse no. All’ultimo posto troviamo una stella del web, che grazie al suo modo ironico di presentare le ricette è riuscita a fare breccia nel cuore degli utenti della rete. Stiamo parlando di Andriana Kulchytska. Forse il suo nome non vi dirà nulla, ma se vi dicessimo Sale certamente?

Prima di lei, invece, da poco sbarcata in tv con un programma dedicato ai suoi piatti, è Sonia Peronaci, diventata famosa grazie al portale Giallo Zafferano, uno dei colossal del web per quanto riguarda la cucina.

Al terzo posto, invece, troviamo la prima ad aver portato la cucina sul piccolo schermo degli italiani. Stiamo parlando di Antonella Clerici, che è tornata in tv, ormai da due stagioni, con il suo E’ sempre mezzogiorno. Al secondo posto, invece, attualmente in onda con Bake Off Italia, troviamo Benedetta Parodi.

Loro, senza dubbio, sono le regine della cucina in tv, ma qualcuno è riuscito a toglierle la corona. Di chi stiamo parlando? Di Benedetta Rossi! Che grazie alla sua semplicità e genuinità è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico. Di seguito trovate la classifica completa.