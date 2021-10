Test pinguino o fiamma: scopri che cosa vuoi veramente dalla vita

Cosa vuoi veramente dalla vita? Il nostro test pinguino o fiamma sarà in grado di dirci il tuo più profondo (ed attuale) desiderio.

Pensi di sapere che cosa vuoi veramente dalla vita?

Il nostro test della personalità di oggi è in grado di svelare qual è il tuo desiderio più recondito in questo momento.

Non ci credi? Non ti basterà far altro che dirci che cosa hai visto in questa immagine e noi ti sapremo dare un responso accurato.

Di certo, non capita tutti i giorni di sentirci dire che cos’è che vogliamo davvero dalla vita. Che ne dici: vale la pena fare un tentativo con il nostro nuovo test della personalità?

Test pinguino o fiamma: che cosa vedi nel disegno svela che cosa vuoi davvero in questo momento

A tutti capita, prima o poi, di non essere molto sicuri di quello che vogliamo dalla vita.

Non si tratta di certo di una colpa ma, semplicemente, di avere la mente occupata da tantissime cose.

C’è il lavoro, la spesa da fare, le decisioni da prendere riguardo la vita di tutti i giorni.

Non sempre sappiamo che cosa vogliamo o di che cosa abbiamo bisogno!

Oggi, invece, il nostro test della personalità ti svelerà proprio questo e per farlo non ha bisogno di altro se non di sapere che cosa hai visto nell’immagine qui sopra.

LEGGI ANCHE –> Piante o uomini? Scopriamo quanto tieni alla tua famiglia



Quella che vedi è un’illustrazione di Avinoam Bar (altrimenti conosciuto come Noma Bar) un famosissimo designer ed illustratore israeliano.

Nel suo lavoro è possibile intravedere due figure che si fondono insieme, per quanto siano decisamente lontane le une dalle altre.

Un pinguino ed un fiammifero acceso, si tagliano prepotentemente su uno sfondo rosso.

L’immagine è sicuramente molto bella ma noi vogliamo sapere: che cosa hai visto per primo nel disegno?

Scopriamo subito che cosa vuol dire e di che cosa hai bisogno in questo momento!

pinguino: se hai visto prima la forma del pinguino, allora sappi che in questo momento hai bisogno principalmente di scopo e ordine.

Ti sembra strano? Sappi che il pinguino è un simbolo veramente molto forte di disciplina e determinazione, di pazienza e di perseveranza.

Il pinguino, infatti, rappresenta quella parte del tuo subconscio che ti dice, anche nelle situazioni più complicate e terribili, di andare ancora avanti.

Non devi aver paura del futuro e, per passare questo momento magari burrascoso, devi aggrapparti a quello che conosci meglio.

Regole e buona condotta, oltre a tutto quello che devi fare! Questo simbolo ti ricorda di tenere duro e, veramente, di non perdere la speranza.

Che tu stia lottando contro te stesso (magari perché ti senti a terra e non sai come fare per ritirarti su) o che tu stia cercando, semplicemente, di stringere i denti mentre al lavoro ci sono problemi, poco importa.

Aver visto questo simbolo ti porta un messaggio di ordine e di speranza: hai bisogno solo di te stesso per farcela. Una buona notizia, no?

Ricordati di mantenere una routine sana, di seguire “le regole” e vedrai che, entro poco, sarai finalmente felice e fuori dalla tempesta.

Se non credi a noi, dovrai pur fidarti del tuo pinguino, no?

LEGGI ANCHE –> Foglia o paesaggio? Dicci cosa vedi e scopri quanto sei emotivo

fiammifero o la fiamma: il fiammifero è un simbolo veramente molto forte e preciso, anche se stenterai a crederlo di primo acchito.

La simbologia del fiammifero, infatti, ci dice che ci “manca” qualcosa nella vita. Il cerino od il fiammifero acceso rappresentano la fiamma che arde dentro di noi quando conosciamo qualcuno da cui siamo attratti o quando desideriamo avere qualcuno che ci faccia battere forte il cuore nella vita.

La fiamma del cerino, infatti, è una di quelle che si accendono “in continuazione” ed in una situazione di bisogno.

Se hai visto prima il cerino vuol dire che senti una mancanza, dentro di te, che non sai come riempire o come mitigare se non attraverso una nuova relazione.

In questo momento senti che vorresti avere qualcuno vicino, qualcuno di speciale e che ti faccia stare bene.

Guardiamoci negli occhi: forse non ti serve una relazione sentimentale (soprattutto se la “usi” come riempitivo) ma ti dovresti interrogare su che cosa sta succedendo nella tua vita.

Perché ti senti così solo? Dove sono gli amici, i familiari o quella persona speciale che, magari, ti ha sempre capita nel profondo?

Cerca di capire che cos’è, veramente, che ti trattiene dal connetterti con gli altri e, invece, se la tua è proprio voglia d’amore allora agisci di conseguenza.

Di certo il Principe Azzurro non ti busserà alla porta per sbaglio, no?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.