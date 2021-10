Test della Frutta | Quanto è faticoso conquistarti per un uomo?

Il test della frutta ti permetterà di analizzare in modo assolutamente onesto e sincero un aspetto del tuo carattere che in genere sono gli altri a giudicare.

Le donne che fanno faticare a lungo i propri corteggiatori prima di concedere loro una possibilità vengono spesso etichettate come “troppo difficili”. Quelle che invece preferiscono instaurare con gli uomini rapporti più immediati e amichevoli sono spesso considerate “troppo disponibili”.

Il problema è che queste etichette vengono attribuite dalle altre persone: di certo nella maggior parte dei casi le donne non si soffermano ad analizzare il proprio comportamento.

Il motivo è molto semplice: anche se in alcune occasioni cerchiamo di “recitare una parte”, nella maggior parte delle interazioni che instauriamo con le altre persone siamo assolutamente sincere, e ci comportiamo nella maniera che ci viene più naturale.

Questo test rappresenta proprio l’occasione per riflettere su noi stesse al riparo del giudizio altrui per capire se l’atteggiamento che mostriamo nei confronti dei corteggiatori è un atteggiamento che fa bene o che fa male alla nostra autostima e al nostro benessere psicologico.

Test della Frutta

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare l’immagine e riportare alla mente tutte le sensazioni sensoriali che vengono generate dai frutti che ti abbiamo proposto. Qual è il frutto che ti attira maggiormente? Non prendere in considerazione solo il loro gusto o il loro odore: cerca di collegare a questi frutti anche il ricordo di situazioni e sensazioni emotive che hai provato mentre li hai mangiati o li hai visti.

1 – La Mela

La mela ha un gusto molto particolare, che può andare dall’acidulo al dolce a seconda del grado di maturità del frutto ma anche dei diversi tipi di mela.

Questo frutto è anche uno dei più diffusi e dei più consumati al mondo, può essere conservata molto a lungo e piace praticamente a tutti, quindi si tratta di un frutto estremamente importante per l’alimentazione di milioni di persone.

La mela però è anche il simbolo del peccato originale e anche delle donne tentatrici: del resto fu Eva a convincere Adamo a mangiare il frutto dell’albero proibito!

Se hai scelto questo frutto sei certamente una persona dalla personalità molto duttile, in grado cioè di adattarsi con facilità a tutte le situazioni ma anche a tutti i tipi di compagnia.

Sei una donna divertente e facile da divertire, ma nonostante la tua apparenza amichevole e giocosa, sei una persona estremamente esigente e che sa quello che vuole. Prima di concedere la tua attenzione a un corteggiatore aspetti che quest’ultimo compia almeno un paio di azioni “interessanti”, che dimostrino coraggio e intraprendenza. Non ti piacciono gli uomini deboli, quindi per conquistarti un uomo dovrà sudare al meno un po’ per dimostrare di sapere il fatto suo!

2 – Il Limone

Questo frutto appartiene alla grande famiglia degli agrumi e, tra gli agrumi, è sicuramente il frutto più conosciuto e utilizzato. A livello gastronomico viene utilizzato letteralmente in qualsiasi tipo di piatto, dall’insalata al dolce!

Il gusto del limone è certamente acido, ma anche fresco e dissetante. Quando si utilizza il limone il sapore di un piatto diventa immediatamente più interessante e spesso più leggero.

Esattamente come il limone, il tuo carattere ha una punta di acidità: ti piace la provocazione, lanciare frecciatine o fare battutine velenose solo per provocare una reazione piccata nella persona che hai di fronte.

Anche se molte persone possono considerare un po’ difficile avere a che fare con te, proprio per questa peculiarità del tuo carattere, molte altre sono attratte dalla tua personalità frizzante e sempre piena di energie. Sei sicuramente una persona che non passa inosservata e che si fa notare nel bene e nel male per essere sempre in grado di aggiungere un po’ di pepe a qualsiasi situazione.

Anche se sembri una fortezza inespugnabile, in realtà per un uomo è abbastanza facile attirare la tua attenzione: dovrà “solo” dimostrare di essere intelligente, divertente, pronto all’ironia e all’autoironia, quindi estremamente sicuro di sé. Ti accontenti di poco, eh?!

3 – La Melagrana

La melagrana è un frutto tipicamente autunnale, tradizionalmente associato al periodo della commemorazione dei morti. Si tratta di un frutto dall’aspetto affascinante e molto particolare, ma dal gusto sottile, dolce ma non troppo forte.

Aprire e sgranare la melagrana può rivelarsi un’operazione un po’ difficoltosa con grandi spargimenti di succo estremamente rosso che a qualcuno ricorda inevitabilmente il sangue.

Se hai scelto la melagrana significa che sei una donna estremamente riservata, che apre il suo cuore molto difficilmente e altrettanto difficilmente concede fiducia al prossimo, soprattutto se si tratta di uomini.

Il motivo è che, molto probabilmente, hai affrontato delle forti delusioni amorose nella tua vita oppure la tua fiducia è stata tradita da persone di cui ti fidavi ciecamente.

Per conquistarti, quindi, un uomo dovrà faticare moltissimo: non perché tu sia una persona snob o particolarmente selettiva, soltanto perché hai bisogno di molto tempo per studiare la persona che hai davanti per capire se si tratta di una persona degna della tua attenzione o addirittura del tuo affetto. Un uomo dovrà puntare principalmente sul mostrarsi affidabile, sincero, onesto e generoso.

4 – Il Cocco

Il cocco, frutto estivo per eccellenza, è famoso per il suo gusto delicatissimo e indimenticabile e per la sua scorza talmente dura da dover essere aperta con un martello.

Il cocco è mangiato spesso come semplice frutto, ma molto più spesso viene utilizzato come ingrediente per dolci squisiti.

Se hai scelto questo cocco sei la classica persona dalla pelle dura e dal cuore tenero, che non ama mostrare le proprie debolezze ma che, quando finalmente lascia trapelare la vera essenza della propria personalità si rivela dolcissima, accogliente e indimenticabile.

Il cocco è un frutto tipicamente estivo, quindi molto probabilmente sei una persona solare e allegra, che non ama circondarsi di persone tristi e musone. Per questo motivo per conquistarti un uomo dovrà mostrarsi allegro e propositivo, in grado di portare un sorriso nella tua vita e soprattutto dovrà dimostrare di non spaventarsi davanti alla tua “armatura emotiva”.

Dovrà riuscire a superare le difese emotive che hai eretto con amore, dedizione, pazienza e allegria: se saprà dimostrarti di non essere un malintenzionato ti avrà conquistata, ma potrebbe volerci del tempo!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.