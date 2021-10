Test: dimmi come ti depili i baffetti e ti dirò cosa rivela di te

Il modo i cui preferisci eliminare i baffetti rivela molti tratti della tua personalità. Dimmi come lo fai e ti dirò chi sei.

Depilarsi è una routine di bellezza. Esistono molti modi per farlo e la nostra preferenza rivela alcuni tratti della nostra personalità.

Il modo in cui preferisci eliminare gli antiestetici baffetti sul tuo viso rivela che tipo di persona sei. Ogni nostra scelta non è casuale, dipende tutto dalla nostra personalità, compreso le scelte più ovvie, come il modo in cui decidiamo i depilarci.

Come elimini i tuoi baffetti? Dimmi come lo fai e scopri chi sei

Se preferisci la ceretta

Se questa è la tua scelta significa che sei una persona risoluta, pratica, organizzata ed ordinata. La tua priorità nella vita è l’efficienza e ti piace organizzare il tuo tempo in modo da essere il più produttiva possibile. La vita per te è una corsa ad ostacoli e superato il primo ti concentri subito sul successivo. Non ti rilassi mai, non ammetti perdite di tempo. Dovresti imparare a goderti di più il presente e le cose belle della vita.

Se preferisci il laser

Se preferisci il tempo sei una persona che ama vivere nel presente e non manca mai di costruire questo presente in base a quelli che sono i suoi progetti per il futuro. Come una formichina che fa le provviste per l’inverno tu ti impegni ogni giorno per migliorare il tuo futuro. Il Laser per dare i suoi effetti definitivi impiega tempo e sono necessarie più sedute. Questo non è un problema per te che sei una persona paziente e sei disposta ad attendere tutto il tempo necessario pur di avere il meglio, per te e per le persone che ami. Ami la pace e la tranquillità, gli spazi aperti e le escursioni in natura.

Se preferisci le pinzette

Le pinzette delineano una personalità amante del classico. Sei molto legata ai tuoi valori, hai degli ideali intramontabili e non sei una persona che scende a compromessi nella vita. Sei molto radicale, per te non esistono sfumature di colori, ma esiste solo il bianco o il nero. Non si può dire di te che tu non abbia una mentalità aperta, ma non ami molto le evoluzioni e la tecnologia, per te alcune cose non andrebbero mai modificate. Amante del confort e della tua vita routinaria, ogni forma di cambiamento ti destabilizza.

Se preferisci il Silk Epil

Se per eliminare i tuoi baffetti opti per il Silk Epil significa che sei una persona avventuriera, sprezzante del pericolo. Ami le novità in ogni forma, le sorprese, i nuovi incontri, ami rapportarti con nuove culture. Sei una persona empatica e coraggiosa. Ami aiutare il prossimo. Il Silk Epil ottiene gli stessi risultati della ceretta ma non necessita di recarsi in un salone di bellezza. Anche se è la soluzione meno rapida e più dolorosa tu la preferisci comunque. In realtà le cose semplici non ti sono mai piaciute, tu ami le sfide. Sei la classica persona con la mentalità aperta, che accetta le innovazioni ma le testa con cautela. Per te vale sempre il famoso detto “chi fa da se fa per tre“.